Прививки для туристов на Кубани. Главное о коронавирусе за 12 июля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 5 808 473 случая заражения, из них новых — 25 140. За сутки умерли 710 человек, за весь период — 143 712.
- Требование о вакцинации будет касаться даже тех туристов, которые заселяются в отели на Кубани на срок до трех дней. Если постоялец не успел вакцинироваться на курорте, он обязан сделать это после отбытия, иначе ему грозит привлечение к ответственности.
- Ведущий международный журнал Vaccines сообщил об эффективности "Спутника V" против новых штаммов.
- Возможность проведения массовых мероприятий в регионах теперь будет зависеть от значения коэффициента распространения коронавируса, темпов прироста заболеваемости и охвата жителей тестами. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в ряде регионов есть примеры того, как проведение массовых мероприятий спровоцировало рост заболеваемости. Полный текст ее интервью ТАСС читайте здесь.
- ВШЭ выделит студентов без прививки и медотвода в отдельную категорию — она будет называться "обучающиеся в зоне риска". Их допустят на офлайн-занятия по расписанию только в малых группах не более 15 человек в одной аудитории по дисциплинам, которые невозможно организовать дистанционно.
- Власти Петербурга сообщили, что "Алые паруса" не вызвали рост числа случаев COVID-19.
- В Минздраве готовят новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19.
Москва
- Всего зафиксирован 1 434 641 случай заражения, из них новых — 5403. Госпитализированы 1472 человека.
- Банкеты в столице можно проводить только в "бесковидных" ресторанах с организацией входа гостей по QR-кодам.
- Театр на Бронной будет пускать зрителей на спектакли по QR-кодам с осени.
- Пункты вакцинации свободны на 40%.
Мир
- Всего зафиксировано более 186,9 млн случаев заражения, умерли 4 034 416 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- ВОЗ фиксирует рост заболеваемости в мире четвертую неделю подряд.
- Смешанный вариант коронавируса, состоящий из штаммов "альфа" и "дельта", обнаружен у семи рабочих одного из строительных лагерей в Бангкоке.