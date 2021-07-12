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Прививки для туристов на Кубани.
Прививки для туристов на Кубани.
Прививки для туристов на Кубани.
Прививки для туристов на Кубани.
Прививки для туристов на Кубани.
Пандемия COVID-19

Прививки для туристов на Кубани. Главное о коронавирусе за 12 июля

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 808 473​​​​​​​​​​​​​​ случая заражения, из них новых — 25 140. За сутки умерли 710 человек, за весь период — 143 712.
  • Требование о вакцинации будет касаться даже тех туристов, которые заселяются в отели на Кубани на срок до трех дней. Если постоялец не успел вакцинироваться на курорте, он обязан сделать это после отбытия, иначе ему грозит привлечение к ответственности.
  • Ведущий международный журнал Vaccines сообщил об эффективности "Спутника V" против новых штаммов.
  • Возможность проведения массовых мероприятий в регионах теперь будет зависеть от значения коэффициента распространения коронавируса, темпов прироста заболеваемости и охвата жителей тестами. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в ряде регионов есть примеры того, как проведение массовых мероприятий спровоцировало рост заболеваемости. Полный текст ее интервью ТАСС читайте здесь.
  • ВШЭ выделит студентов без прививки и медотвода в отдельную категорию — она будет называться "обучающиеся в зоне риска". Их допустят на офлайн-занятия по расписанию только в малых группах не более 15 человек в одной аудитории по дисциплинам, которые невозможно организовать дистанционно.
  • Власти Петербурга сообщили, что "Алые паруса" не вызвали рост числа случаев COVID-19.
  • В Минздраве готовят новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19.

Москва

  • Всего зафиксирован 1 434 641 случай заражения, из них новых — 5403. Госпитализированы 1472 человека.  
  • Банкеты в столице можно проводить только в "бесковидных" ресторанах с организацией входа гостей по QR-кодам.
  • Театр на Бронной будет пускать зрителей на спектакли по QR-кодам с осени.
  • Пункты вакцинации свободны на 40%.

Мир

  • Всего зафиксировано более 186,9 млн случаев заражения, умерли 4 034 416 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • ВОЗ фиксирует рост заболеваемости в мире четвертую неделю подряд.
  • Смешанный вариант коронавируса, состоящий из штаммов "альфа" и "дельта", обнаружен у семи рабочих одного из строительных лагерей в Бангкоке. 
Теги
Пандемия COVID-19
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