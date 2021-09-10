"Спутник V" защищает "от всех штаммов в РФ". Главное о коронавирусе за 10 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 7 102 625 случаев заражения, из них новых — 18 341. За сутки умерли 789 человек, за весь период — 191 165.
- Россия снимет с 21 сентября все ограничения на авиасообщение с Белоруссией.
- "Спутник V" защищает от всех циркулирующих штаммов коронавируса, заявил директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
- Привившимся "Спутником Лайт" россиянам потребуется ПЦР-тест по прилете в Турцию.
- Гинцбург: эффективность "Спутника V" против дельта-штамма варьируется от 83% до 94%.
- ВЦИОМ: индекс опасения заразиться коронавирусом в России достиг одного из минимумов.
- Стопкоронавирус.рф запустил чат-бота в своем канале в Viber по вопросам о вакцинации.
- Монетный двор выпустит памятные монеты с благодарностями врачам за борьбу с ковидом.
Москва
- Всего зафиксирован 1 582 641 случай заражения, из них новых — 1566.
- Собянин рассказал, как принимаются решения о вводе и отмене санитарных ограничений.
Мир
- Всего зафиксировано более 223,3 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- ВОЗ призвала страны активно делиться вакцинами друг с другом.
- Генсек ООН призвал разработать план глобальной вакцинации от коронавируса.
- В Дании отменили все коронавирусные ограничения.
- Байден одобрил новый план расширения масштабов вакцинации от коронавируса в США.
- Создатель британской вакцины от COVID-19 не считает необходимой массовую ревакцинацию.
- Один из крупнейших банков Австралии сменил название, чтобы ускорить темпы вакцинации.
- Лекарство от подагры оказалось полезно против коронавирусной инфекции.
- Нейросеть научили предугадывать тяжесть коронавирусной инфекции.