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"Спутник V" защищает "от всех штаммов в РФ".
"Спутник V" защищает "от всех штаммов в РФ".
"Спутник V" защищает "от всех штаммов в РФ".
"Спутник V" защищает "от всех штаммов в РФ".
"Спутник V" защищает "от всех штаммов в РФ".
Пандемия COVID-19

"Спутник V" защищает "от всех штаммов в РФ". Главное о коронавирусе за 10 сентября

© Владимир Смирнов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 102 625 случаев заражения, из них новых — 18 341. За сутки умерли 789 человек, за весь период — 191 165.
  • Россия снимет с 21 сентября все ограничения на авиасообщение с Белоруссией.
  • "Спутник V" защищает от всех циркулирующих штаммов коронавируса, заявил директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
  • Привившимся "Спутником Лайт" россиянам потребуется ПЦР-тест по прилете в Турцию.
  • Гинцбург: эффективность "Спутника V" против дельта-штамма варьируется от 83% до 94%.
  • ВЦИОМ: индекс опасения заразиться коронавирусом в России достиг одного из минимумов.
  • Стопкоронавирус.рф запустил чат-бота в своем канале в Viber по вопросам о вакцинации.
  • Монетный двор выпустит памятные монеты с благодарностями врачам за борьбу с ковидом.

Москва

  • Всего зафиксирован 1 582 641 случай заражения, из них новых — 1566.
  • Собянин рассказал, как принимаются решения о вводе и отмене санитарных ограничений.

Мир

  • Всего зафиксировано более 223,3 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • ВОЗ призвала страны активно делиться вакцинами друг с другом.
  • Генсек ООН призвал разработать план глобальной вакцинации от коронавируса.
  • В Дании отменили все коронавирусные ограничения.
  • Байден одобрил новый план расширения масштабов вакцинации от коронавируса в США.
  • Создатель британской вакцины от COVID-19 не считает необходимой массовую ревакцинацию.
  • Один из крупнейших банков Австралии сменил название, чтобы ускорить темпы вакцинации.
  • Лекарство от подагры оказалось полезно против коронавирусной инфекции.
  • Нейросеть научили предугадывать тяжесть коронавирусной инфекции.
Теги
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