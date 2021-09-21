Сколько летальных исходов приходится на непривитых? Главное о коронавирусе за 21 сентября

Россия
- Всего зафиксирован 7 313 851 случай заражения, из них новых — 19 179. За сутки умерли 812 человек, за весь период — 199 808.
- Минздрав Карелии заявил о начале четвертой волны пандемии в регионе.
Москва
- Всего зафиксировано 1 606 175 случаев заражения, из них новых — 1 926.
- Доля свободных помещений под торговлю в центре столицы за пандемию увеличилась до 14,5%.
Мир
- Всего зафиксировано более 229,2 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Турист туристу рознь: почему россиян не пускают в Италию. Мнение руководителя представительства ТАСС в Италии Веры Щербаковой.
- ВОЗ: 99% связанных с коронавирусом летальных исходов приходится на невакцинированных.
- Число жертв коронавируса в США превысило число погибших от "испанки".
- В Финляндии продлят до конца года действие требований к въезду в период пандемии.
- Правительство Эстонии сообщило, что впускает без ограничений всех привитых россиян с июня.
- В Венесуэлу доставили партию "Спутника V" для повторной прививки.
- В Казахстане выявили циркуляцию эта-штамма коронавируса.
- Папа Римский в ходе визита в Словакию встречался с заболевшими COVID-19.
- Президенту Бразилии Жаиру Болсонару в Нью-Йорке пришлось обедать на улице из-за отсутствия прививки от коронавируса.
- На Украине с 23 сентября ужесточат ограничения по коронавирусу.
- Датского премьера допросят по делу о забое зараженных коронавирусом норок.
- Основатели компании BioNTech станут обладателями премии Эрлиха в 2022 году.
- Микрофлору дыхательных путей обвинили в усугублении COVID-19.