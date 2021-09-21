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Все новости
Сколько летальных исходов приходится на непривитых?
Сколько летальных исходов приходится на непривитых?
Сколько летальных исходов приходится на непривитых?
Сколько летальных исходов приходится на непривитых?
Сколько летальных исходов приходится на непривитых?
Пандемия COVID-19

Сколько летальных исходов приходится на непривитых? Главное о коронавирусе за 21 сентября

© Эрик Романенко/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия 

  • Всего зафиксирован 7 313 851 случай заражения, из них новых — 19 179. За сутки умерли 812 человек, за весь период — 199 808.
  • Минздрав Карелии заявил о начале четвертой волны пандемии в регионе.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 606 175 случаев заражения, из них новых — 1 926.
  • Доля свободных помещений под торговлю в центре столицы за пандемию увеличилась до 14,5%.

Мир

  • Всего зафиксировано более 229,2 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Турист туристу рознь: почему россиян не пускают в Италию. Мнение руководителя представительства ТАСС в Италии Веры Щербаковой.
  • ВОЗ: 99% связанных с коронавирусом летальных исходов приходится на невакцинированных.
  • Число жертв коронавируса в США превысило число погибших от "испанки".
  • В Финляндии продлят до конца года действие требований к въезду в период пандемии.
  • Правительство Эстонии сообщило, что впускает без ограничений всех привитых россиян с июня.
  • В Венесуэлу доставили партию "Спутника V" для повторной прививки.
  • В Казахстане выявили циркуляцию эта-штамма коронавируса.
  • Папа Римский в ходе визита в Словакию встречался с заболевшими COVID-19.
  • Президенту Бразилии Жаиру Болсонару в Нью-Йорке пришлось обедать на улице из-за отсутствия прививки от коронавируса.
  • На Украине с 23 сентября ужесточат ограничения по коронавирусу.
  • Датского премьера допросят по делу о забое зараженных коронавирусом норок.
  • Основатели компании BioNTech станут обладателями премии Эрлиха в 2022 году.
  • Микрофлору дыхательных путей обвинили в усугублении COVID-19.
Теги
Пандемия COVID-19
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По словам бразильского лидера, с самого начала пандемии власти страны поддерживали право врачей на поиски профилактического лечения
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