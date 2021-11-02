Уголовные дела за поддельные сертификаты о вакцинации. Главное о коронавирусе за 2 ноября

Декларацию о защите лесов и землепользовании приняли 105 стран, включая Россию и США

Государства, в частности, намерены выработать и имплементировать стимулирующие программы в области сельского хозяйства, которые бы учитывали вопросы защиты окружающей среды

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