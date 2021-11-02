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Уголовные дела за поддельные сертификаты о вакцинации.
Уголовные дела за поддельные сертификаты о вакцинации.
Уголовные дела за поддельные сертификаты о вакцинации.
Уголовные дела за поддельные сертификаты о вакцинации.
Уголовные дела за поддельные сертификаты о вакцинации.
Пандемия COVID-19

Уголовные дела за поддельные сертификаты о вакцинации. Главное о коронавирусе за 2 ноября

© Антон Новодережкин/ТАСC
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 8 593 200 случаев заражения, из них новых — 39 008. За сутки умерли 1 178 человек. За весь период — 240 871. Это новый максимум суточной смертности.
  • В РФ возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации.
  • "Известия": в России создали тест на активность антител к коронавирусу.
  • Минобрнауки разрешило вузам проводить сессии удаленно.
  • Отделение для беременных женщин с коронавирусом создадут в Ставрополе.
  • Эксперт заявила, что постковидный синдром встречается и у бессимптомно переболевших детей.
  • Эксперт: рост заболеваемости ковидом у детей может быть связан со снижением иммунитета.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 830 230 случаев заражения, из них новых — 5 736.
  • Около 120 млрд рублей направили на поддержку отраслей экономики в столице с начала пандемии.
  • Торговый центр "Арколь" на востоке города опечатали из-за нарушений антиковидных мер.
  • Наборы "С заботой о здоровье" получили около 300 тыс. пенсионеров.

Мир

  • Всего зафиксировано более 247,2 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • МИД Киргизии посоветовал работающим в РФ согражданам прививаться российскими вакцинами.
  • В Таиланд в первый день открытия страны для привитых от COVID-19 прибыли 6,6 тыс. человек.
  • Глава Всемирной медицинской ассоциации выступил за активизацию ревакцинации населения.
  • На Филиппинах пожар уничтожил почти 150 тыс. доз вакцин против коронавируса.
  • На западе Канады более 3,3 тыс. медиков отстранили от работы из-за отказа привиться.
  • Штат Новый Южный Уэльс в Австралии отменит еще часть ограничений для привитых от COVID-19.
  • Американские олени заражаются коронавирусом после контактов с людьми.
Теги
Пандемия COVID-19
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