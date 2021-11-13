Больше 9 млн заболевших в России и новое о QR-кодах. Главное о коронавирусе за 13 ноября

Россия
- Всего зафиксирован 9 031 851 случай заражения, из них новых — 39 256. За сутки умерли 1 241 человек, за весь период — 254 167.
- Организация проверки QR-кодов на железнодорожном транспорте не доставит сложностей, она будет проходить онлайн, заявил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.
- В Совфеде допустили возможность выдачи QR-кодов переболевшим с высоким титром антител.
- Назальная вакцина от нового коронавируса, разработанная Центром им. Гамалеи, сможет в будущем применяться для ревакцинации вместе со "Спутником Лайт", сообщил директор Центра Александр Гинцбург.
- Правительство РФ одобрило выделение в 2021 году субсидий из правительственного резервного фонда для поддержки федеральных государственных бюджетных учреждений культуры.
- Эпидемическая ситуация в Санкт-Петербурге улучшилась после нерабочих дней в начале ноября, поэтому посетителям разрешат находиться в ресторанах до полуночи. Вакцина от коронавирусной инфекции "Ковивак" закончилась на складах города.
- Крупные российские фитнес-клубы смогли на фоне ужесточения ограничительных мер договориться с собственниками коммерческой недвижимости о снижении арендной платы по ряду объектов на 10-20%.
- Роспотребнадзор может внести поправки, предусматривающие отслеживание ситуации с заболеваемостью с помощью искусственного интеллекта (ИИ), в законопроект о федеральной системе сведений санитарно-эпидемиологического характера.
Москва
- Всего зафиксировано 1 891 428 случаев заражения, из них новых — 4 185 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 252,6 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Конституционный суд Бразилии разрешил компаниям увольнять непривитых от COVID-19.