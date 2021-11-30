Срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов. Главное о коронавирусе за 30 ноября

Россия
- Всего зафиксирован 9 636 881 случай заражения, из них новых — 32 648 (минимум с 15 октября). За сутки умерли 1 229 человек, за весь период — 275 193. В ноябре в стране выявили на 12% больше заражений, чем в октябре (подсчеты ТАСС).
- Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину за неделю подготовить план действий в связи с новым штаммом "омикрон".
- В Кремле исключили возможность введения в России штрафов за отказ от прививки от ковида.
- Для исследования эффективности "Спутника V" против штамма "омикрон" нужно три недели.
- Штамм "омикрон" может стать наиболее распространенным, вытеснив "дельту", считает врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, "омикрон" может спровоцировать новую волну пандемии.
- Большое количество мутаций "омикрона" может привести к тому, что тяжелое течение ковида при заражении данным видом вируса может развиваться дольше, чем при дельта-штамме, что даст организму больше времени выработать иммунитет, считает директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
- Власти Петербурга не планируют массовые мероприятия на Дворцовой площади в новогоднюю ночь.
- Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов с 72 часов до 48 из-за особенностей нового штамма. Глава ведомства Анна Попова сообщила об отсутствии в России "омикрона", а также призвала граждан провести предстоящие новогодние праздники дома, не выезжая за рубеж. Кроме того, всех возвращающихся в Россию из стран юга Африки потребуют соблюдать 14-дневный карантин.
Москва
- Всего зафиксировано 1 946 717 случаев заражения, из них новых — 2 788. Госпитализирован 951 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 262,3 млн случаев заражения, умерли 5 211 147 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).