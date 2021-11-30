Срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов. Главное о коронавирусе за 30 ноября

Пандемия COVID-19

Глава ВОЗ: меры стран по реагированию на омикрон-штамм должны быть соразмерны риску

Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность тем, что "несколько государств" вводят в ответ на омикрон-штамм "резкие, всеобъемлющие меры, которые не основаны на свидетельствах или же не являются эффективными сами по себе, и которые только усиливают неравенство"

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