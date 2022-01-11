В России ожидают роста заболеваемости. Главное о коронавирусе за 11 января

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 10 684 204 случая заражения, из них новых — 17 525 (максимум со 2 января). За сутки умерли 783 человека, за весь период — 317 687.
- Премьер-министр Михаил Мишустин обратил внимание на то, что ситуация в мире стремительно ухудшается из-за омикрон-штамма, и призвал быть готовыми к любому развитию событий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что РФ принимает меры для подготовки борьбы с возможной новой волной.
- Центр имени Гамалеи ожидает подъема заболеваемости ковидом в стране в конце января. Там также считают, что "омикрон" вытеснит "дельту" и в России.
- Число случаев заражения штаммом "омикрон" в стране за новогодние праздники выросло втрое, до 305, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, человек с этим штаммом может распространять коронавирус на вторые сутки после заражения, хотя симптомы заболевания проявятся на третий-пятый день. Она отметила, что при неблагоприятном сценарии число выявляемых за день случаев заражения в стране может стать шестизначным.
- Ревакцинация "Спутником Лайт" помогает защититься от штамма "омикрон", сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, 53% россиян старше 60 лет прошли ревакцинацию.
- Эффективность вакцины для подростков в возрасте от 12 до 17 лет "Спутник М" составляет порядка 93%.
Москва
- Всего зафиксировано 2 060 459 случаев заражения, из них новых — 4 635 (максимум с 12 ноября). Госпитализированы 787 человек.
- Количество заразившихся омикрон-штаммом в городе быстро увеличивается, в течение семи-десяти дней ожидается значительный рост заболеваемости, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем с той, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости", — отметил он.
Мир
- Всего зафиксировано более 310,6 млн случаев заражения, умерли 5 497 215 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В ВОЗ считают, что гибрид "дельты" и "омикрона" мог появиться при лабораторной ошибке.
- Минздрав Кипра признал "Спутник Лайт" в качестве бустера у российских туристов.
- Число госпитализированных с коронавирусом в США достигло рекордных с начала пандемии показателей, сообщает CNN.