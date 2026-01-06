Статья

От подростков до чиновников: самые громкие уголовные дела 2025 года

Аресты чиновников, отравление суррогатным алкоголем, нападения подростков на школы. Об уголовных делах, которыми запомнился 2025 год, — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

Аресты чиновников

В минувшем году стало известно о нескольких громких уголовных делах против российских чиновников. 24 июля сообщалось о задержании экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Ему вменяют получение 84 млн рублей от бывшего руководителя "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова за содействие в его устройстве на госслужбу и общее покровительство.

Как утверждают следователи, в 2023 году Стефанов оплатил трехдневное проживание чиновника в элитном отеле на берегу Ялты в размере 590 тыс. рублей, приобрел для него машину RAM 1500 за 11 млн рублей, частный дом, внес взнос по ипотеке за квартиру и погасил задолженность по кредиту супруги Егорова, который был губернатором Тамбовской области с октября 2021 года по ноябрь 2024-го.

В 2025 году также были задержаны экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов (руководил регионом с мая по декабрь 2024 года) и его бывший первый заместитель Алексей Дедов (также занимал должность с мая по декабрь 2024 года). В отношении них возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Они находятся под арестом в рамках расследования дела о хищении бюджетных средств, выделенных АО "Корпорация развития Курской области" для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной. По данным следствия, ущерб бюджету области в результате этих действий составил около 800 млн рублей.

Внимание правоохранителей в прошлом году привлекали и мэры российских городов. В августе стало известно о задержании главы Владимира Дмитрия Наумова. Он признал вину в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, за 1,1 млн рублей Наумов назначил на руководящие должности в подведомственные администрации Владимира муниципальные организации МКУ "ЦУГД" и МУП "СКРУ" членов преступной группы, целью которых было незаконное обогащение на ритуальном бизнесе.

Мэр, как утверждают следователи, также издал нормативно-правовой акт, регулирующий правоотношения в сфере похоронного дела на территории Владимира, чтобы создать необоснованные льготы и преимущества МУП "СКРУ".

Глава Красноярска Владислав Логинов, который занял этот пост в сентябре 2022 года, также был задержан в минувшем году — 9 июня. Его тоже заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2018–2024 годах чиновник, последовательно замещая должности первого заместителя мэра Красноярска (2017–2022) и главы города, получил от гендиректора коммерческой организации взятку — более 180 млн рублей в виде денег и оплаты строительства бани на принадлежащем ему земельном участке. За это Логинов, как утверждают следователи, обеспечивал победы компании в конкурсах на выполнение ремонта городских дорог.

Дело против лишенного неприкосновенности депутата

О еще одном громком уголовном деле стало известно в ноябре. В связи с подозрением в получении взятки в особо крупном размере депутатской неприкосновенности был лишен Анатолий Вороновский.

Его заподозрили в получении 25 млн рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы "Набсо". Эти сведения были представлены депутатам в ходе выступления генпрокурора РФ Александра Гуцана и поддержаны комиссией Госдумы.

Вороновский заявил о желании сотрудничать со следствием, но вины в получении взятки он не признает.

Депутат был избран в Государственную думу VIII созыва по списку "Единой России" от Краснодарского края. До этого он был заместителем, а затем советником губернатора Краснодарского края в 2019–2021 годах.

Дело об отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам было возбуждено после отравления людей суррогатным алкоголем в Ленобласти. Только в сентябре в Сланцевском районе региона зафиксировали 19 смертей после употребления алкоголя. В восьми случаях причиной смерти стал метиловый спирт (метанол).

Продавцов суррогата задержали. Ими оказались женщина 1964 года рождения и мужчина 1946-го. По версии следствия, подозреваемая продавала пенсионеру алкогольное сырье, а тот разводил спирт водой и продавал односельчанам.

Всего в рамках расследования трех уголовных дел об отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти задержали 14 человек.

Дело Аглаи Тарасовой

Резонансным в ушедшем году стало и дело актрисы Аглаи Тарасовой, которую в конце августа задержали в аэропорту Домодедово с наркотиками. В электронном курительном устройстве актрисы силовики обнаружили масло каннабиса массой 0,38 грамма.

Адвокат Жанат Бекетов и актриса Аглая Тарасова © Владимир Гердо/ ТАСС

По данному факту было возбуждено уголовное дело о контрабанде запрещенных веществ. Санкция по данной статье предусматривает от трех до семи лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей.

Тарасова заявила, что раскаивается, и попросила не отправлять ее под домашний арест, поскольку она должна ухаживать за больными родственниками. Она отметила, что не собирается скрываться, и сдала паспорта следствию. Ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, актрису освободили из-под стражи в зале суда.

Домодедовский городской суд в конце ноября признал Тарасову виновной и назначил ей наказание в виде трех лет заключения условно и штрафа в 200 тыс. рублей.

Дела о нападениях подростков на школы

Сразу два громких нападения подростков на школы произошли в конце 2025 года. 15 декабря ученик 9-го класса одной из школ в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ранил педагога. Школьник пришел к семи утра исправлять контрольную по договоренности с 29-летней учительницей. Когда она отвернулась, он нанес ей не менее трех ударов ножом. Затем он попытался свести счеты с жизнью, но его остановили полицейские.

И учительница, и ученик были госпитализированы.

По данным полиции, причиной нападения стала плохая оценка.

СК возбудил дело о покушении на убийство и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках дела задержана охранница школы — она признала вину за пропуск ученика с ножом.

Самого напавшего девятиклассника арестовали.

Буквально на следующий день после ЧП в Петербурге трагедия развернулась в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. В результате нападения подростка погиб ребенок и пострадал охранник.

Как отметили в ГУ МВД, около 09:00 мск поступила информация, что учащийся школы ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, после чего нанес ножевое ранение десятилетнему школьнику — от полученного ранения мальчик скончался.

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Напавший подросток признал свою вину.

