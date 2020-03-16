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Распространение коронавируса нового типа

Карантины и запрет массовых мероприятий в Москве. Главное о коронавирусе за 16 марта

© Валерий Шарифулин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Выявлено новых случаев — 30, всего подтвержденных заражений — 93.
  • Правительство предложило меры по борьбе с вирусом, в них входит поддержка людей и бизнеса. Находящимся на карантине будут оплачивать больничные авансом, безрецептурные лекарства разрешат заказывать по интернету, сферы туризма и авиаперевозок получат отсрочку по налогам. Подробнее о плане правительства здесь.
  • Россия закрывает границу с Белоруссией для передвижения людей.
  • Первый канал отменил участие зрителей в съемках своих программ.

Москва

  • Выявлено новых зараженных — 20, в том числе один ребенок, всего подтвержденных случаев — 53.
  • До 10 апреля запрещены массовые мероприятия на открытом воздухе (для любого количества участников) и массовые мероприятия в зданиях (если участников более 50). Приостановлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие", людей старшего возраста (группа риска) просят меньше выходить из дома.
  • Общеобразовательные учреждения, спортивные школы и учреждения дополнительного образования с 21 марта по 12 апреля закрываются на карантин.
  • Водители наземного транспорта временно не будут продавать билеты.

Мир

  • Всего выявлено более 170 тыс. зараженных в 133 странах мира, из них умерших — 6636 (3,89%).  
  • Евросоюз может на 30 дней запретить все поездки на свою территорию.
  • Первые случаи заражения выявлены в Бенине, Сомали, Танзании, на Багамских островах. Обновляемый список стран, в которых обнаружен вирус, можно посмотреть здесь.
  • Заразились глава правительства Каталонии, лидер большинства в Сенате Филиппин и глава правительства испанского автономного сообщества Мадрид.
Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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