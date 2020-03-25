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Распространение коронавируса нового типа

Неделя выходных и отсрочка голосования по конституции. Главное о коронавирусе за 25 марта

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего заразившихся — 658, из них новых случаев — 163. 
  • Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат (структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины и транспорт будут работать), перенес "на более позднюю дату" голосование по поправкам в конституцию и предложил меры для поддержки экономики. Полный текст обращения читайте здесь
  • МИД России опубликовал перечень рейсов, которыми будут вывозиться российские граждане, оказавшиеся в затруднительном положении за рубежом.
  • Умышленное заражение, повлекшее смерть одного или более лиц, планируется в зависимости от умысла квалифицировать как терроризм, хулиганство или диверсию. Это следует из рассматриваемого законопроекта об ужесточении ответственности за нарушение эпидемиологических норм.

Москва

  • Всего заразившихся — 410, из них новых случаев — 120, вылечились - 15.
  • Скончались два пожилых пациента (88 и 73 лет) с коронавирусом. У них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии.
  • В столице временно закрываются ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры, а стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь. О других новых мерах властей читайте здесь
  • Пациенты, у которых подтвержден коронавирус, но болезнь протекает легко, смогут лечиться дома.

Мир

  • Всего заразились — более 425 тыс., умерли — 19 490 (примерно 4,59%).
  • Первые случаи заражения зарегистрированы в Мали, Гвинее-Бисау и Ливии. Полный список "зараженных" стран читайте здесь
  • Заразился наследник британского престола принц Чарльз (ему 71 год).
  • Мэр Нью-Йорка распорядился освободить 300 заключенных.
  • ООН объявила о запуске глобального плана по борьбе с коронавирусом стоимостью $2 млрд.
  • Второй тест канцлера Германии Ангелы Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.

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Распространение коронавируса нового типа
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