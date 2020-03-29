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Распространение коронавируса нового типа
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Патриарх Кирилл призвал верующих не ходить в храмы. Главное о коронавирусе за 29 марта

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • 1534 зараженных, новых случаев - 270. 64 человека выздоровели, 8 - умерли.
  • Кремль опубликовал перечень поручений Владимира Путина по итогам его обращения к россиянам.
  • Ассоциация компаний розничной торговли готова помочь организациям, прекратившим деятельность на время длинных каникул, временно трудоустроить сотрудников.
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих Русской православной церкви воздержаться от посещения храмов до его особого благословления. Священники при этом продолжат совершать богослужения.
  • Главный раввин России Берл Лазар призвал евреев ежедневно молиться онлайн ради прекращения пандемии коронавируса.
  • Региональные учреждения культуры открыли онлайн-доступ к сотням театральных спектаклей, музыкальных концертов, экскурсий, выставок и мастер-классов всем желающим.
  • Власти Чеченской Республики объявили жесткий карантин в регионе из-за коронавируса, жителям разрешат выходить из дома только за продуктами и лекарствами. Закрыта административная граница региона, транзитному транспорту рекомендовали выбирать другие маршруты.

Москва

  • Для всех жителей ввели домашний режим самоизоляции. О других мерах - читайте в материале.
  • Более 1 тыс. зараженных.
  • Почти 40% пациентов, находящихся в Москве на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после заражения коронавирусной инфекцией, моложе 40 лет. Около 50% людей с повреждением легких моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжелых больных - 45%.
  • Правила парковки автомобилей и заезда на выделенные полосы в Москве не изменятся в ближайшую общероссийскую нерабочую неделю. Никаких льгот для водителей не предусмотрено. 
  • Количество пассажиров в московском метро 28 марта уменьшилось на 67% по сравнению с обычным субботним днем. В наземном городском транспорте пассажиров стало меньше на 55%, а в пригородных поездах - на 37%.
  • Власти Москвы по громкой связи призывают горожан не покидать дома.
  • На московскую горячую линию по новому коронавирусу в сутки поступает около миллиона звонков.

Мир

  • Всего случаев - 571 678, больше 62 тыс. новых (данные ВОЗ на 28.03).
  • Распространение коронавируса нового типа внутри Китая приостановилось, большая часть фиксируемых случаев заражения приходится на завозные. Число инфицированных коронавирусом в стране снизилось и на данный момент составляет меньше 3 тыс., 693 из них - пациенты, прибывшие из-за рубежа.
  • В Италии поблагодарили страны, помогающие в борьбе с пандемией. Заместитель министра здравоохранения страны Сандра Дзампа назвал недостойной и дешевой полемику в адрес оказывающих помощь. 
  • Власти США следят за перемещением жителей страны посредством сбора данных с мобильных устройств, чтобы предугадать сценарии распространения нового коронавируса и для борьбы с ним.
  • Разработку вакцины от COVID-19 замедляет нехватка подходящих лабораторных мышей. 
  • Все исключения из режима комендантского часа, установленного в толице Ирака Багдаде, с сегодняшнего дня отменяются. Требования не распространяются только на работников телевидения и радио, выполняющих служебные обязанности.
  • Правительство Греции продлило сроки закрытия непродовольственных магазинов, крупных торговых центров, музеев, кинотеатров, театров и других объектов до 11 апреля.
  • Штраф за нарушение ограничений на передвижение во Франции увеличен со €135 до €200.
  • Североамериканский международный автосалон в Детройте перенесен на июнь 2021 года. Выставочный центр, в котором должна была разместиться экспозиция, переоборудуют под временную больницу.
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Распространение коронавируса нового типа
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