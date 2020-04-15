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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве очереди в метро, парад попросили отложить. Главное о коронавирусе за 15 апреля

© Михаил Терещенко/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 24 490 случаев заражения, из них новых — 3 388. За сутки умерли 28 человек, за весь период — 198.  
  • Российские ветеранские организации попросили президента РФ Владимира Путина отложить парад Победы. Глава государства рассмотрит это обращение.
  • Владимир Путин поручил оказать прямую безвозмездную помощь от государства компаниям малого и среднего бизнеса в объеме 12 130 рублей на сотрудника. Он также заявил, что в регионы нужно направить дополнительно 200 млрд рублей. Подробнее о новых мерах поддержки экономики читайте здесь
  • Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился после заражения коронавирусом.
  • Аптеки смогут продавать тканевые маски. Это многоразовые маски минимум из трех слоев, которые можно использовать повторно после стирки и проглаживания и надо менять каждые 4–6 часов.

Москва

Мир

  • Всего выявлено по меньшей мере 2 001 080 случаев заражения, умерли 126 950 человек (6,34%).
  • США приостановили финансирование ВОЗ. Президент Дональд Трамп обвинил организацию в том, что из-за ее неверных оценок и рекомендаций новым коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.
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Пандемия коронавируса нового типа
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