В Москве очереди в метро, парад попросили отложить. Главное о коронавирусе за 15 апреля

Россия
- Всего зафиксировано 24 490 случаев заражения, из них новых — 3 388. За сутки умерли 28 человек, за весь период — 198.
- Российские ветеранские организации попросили президента РФ Владимира Путина отложить парад Победы. Глава государства рассмотрит это обращение.
- Владимир Путин поручил оказать прямую безвозмездную помощь от государства компаниям малого и среднего бизнеса в объеме 12 130 рублей на сотрудника. Он также заявил, что в регионы нужно направить дополнительно 200 млрд рублей. Подробнее о новых мерах поддержки экономики читайте здесь.
- Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился после заражения коронавирусом.
- Аптеки смогут продавать тканевые маски. Это многоразовые маски минимум из трех слоев, которые можно использовать повторно после стирки и проглаживания и надо менять каждые 4–6 часов.
Москва
- Всего зафиксировано 14 776 случаев заражения, из них новых — 1 774.
- В столице заработал пропускной режим для поездок на транспорте. С утра он привел к заторам на въездах в город и очередям в метро. Днем сообщалось, что въезд в столицу может занять около трех-четырех часов. Образование очередей у метро объяснили нехваткой полицейских, проверяющих документы. В итоге мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропусков у входа в метро.
- Полицейские в Москве смогут отправлять на штрафстоянку машины водителей без пропусков. По данным источника в правоохранительных органах, пока такие меры не действуют, но планируются в будущем.
Мир
- Всего выявлено по меньшей мере 2 001 080 случаев заражения, умерли 126 950 человек (6,34%).
- США приостановили финансирование ВОЗ. Президент Дональд Трамп обвинил организацию в том, что из-за ее неверных оценок и рекомендаций новым коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.