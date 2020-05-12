Россия вышла на второе место в мире. Главное о коронавирусе за вторые майские праздники

Россия
- К 12 мая зафиксировано 232 243 случая заражения. Россия стала второй в мире по числу подтвержденных заражений.
- Период нерабочих дней завершен, но "выход из режимов ограничений быстрым не будет", заявил президент РФ Владимир Путин.
- Президент РФ объявил о новых мерах поддержки граждан: с 1 июня семьи получат единовременные выплаты на каждого ребенка от трех до 16 лет (10 тыс. рублей), а самозанятым предложено вернуть их налоги за 2019 год. Подробнее о новых поручениях Путина читайте здесь.
- Представитель ВОЗ в РФ надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу.
- Роспотребнадзор направил в субъекты РФ рекомендации для поэтапного снятия ограничений.
- 11 российских регионов могут начать снятие ограничительных мер сразу со второго этапа, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
- Минобрнауки приняло решение провести выпускные экзамены в вузах онлайн.
Москва
- К 12 мая зафиксирован 121 301 случай заражения.
- Вступил в силу масочный режим — в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях нужно носить маски и перчатки. Пассажирам без них будут выносить предупреждение.
- У главврача больницы имени Боткина в столице обнаружили коронавирус.
- В столичной полиции заявили, что не привлекают к ответственности людей, проживающих не по адресу регистрации, если они соблюдают режим самоизоляции.
Мир
- К 12 мая зафиксировано более 4 млн заражений и более 280 тыс. смертей (подсчеты ТАСС).
- В Ухане 10 мая зафиксировали первый случай заражения после долгого перерыва, к 11 мая выявлено шесть заразившихся.
- Каннский кинофестиваль не будут проводить в 2020 году.
- Власти Великобритании начнут с 13 мая смягчать карантинные меры.
- В Минске прошел единственный на постсоветском пространстве парад в честь Дня Победы.
- В США заразилась сотрудница Белого дома.