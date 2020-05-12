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Пандемия коронавируса нового типа

Россия вышла на второе место в мире. Главное о коронавирусе за вторые майские праздники

© Гавриил Григоров/ТАСС
Коротко об основных новостях в России, стране и мире

Россия

  • К 12 мая зафиксировано 232 243 случая заражения. Россия стала второй в мире по числу подтвержденных заражений. 
  • Период нерабочих дней завершен, но "выход из режимов ограничений быстрым не будет", заявил президент РФ Владимир Путин.
  • Президент РФ объявил о новых мерах поддержки граждан: с 1 июня семьи получат единовременные выплаты на каждого ребенка от трех до 16 лет (10 тыс. рублей), а самозанятым предложено вернуть их налоги за 2019 год. Подробнее о новых поручениях Путина читайте здесь
  • Представитель ВОЗ в РФ надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу.
  • Роспотребнадзор направил в субъекты РФ рекомендации для поэтапного снятия ограничений.
  • 11 российских регионов могут начать снятие ограничительных мер сразу со второго этапа, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
  • Минобрнауки приняло решение провести выпускные экзамены в вузах онлайн.

Москва

  • К 12 мая зафиксирован 121 301 случай заражения.
  • Вступил в силу масочный режим — в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях нужно носить маски и перчатки. Пассажирам без них будут выносить предупреждение.
  • У главврача больницы имени Боткина в столице обнаружили коронавирус.
  • В столичной полиции заявили, что не привлекают к ответственности людей, проживающих не по адресу регистрации, если они соблюдают режим самоизоляции.

Мир

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Пандемия коронавируса нового типа
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