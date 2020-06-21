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Пандемия коронавируса нового типа

Открытие курортов и новый минимум Москвы. Главное о коронавирусе за 21 июня

© Валерий Шарифулин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировали 584 680 случаев заражения, из них новых — 7728. За сутки умерли 109 человек, за весь период — 8 111.
  • Число выздоровевших от COVID-19 в России за неделю впервые превысило число заразившихся. С 15 по 21 июня оперативный штаб сообщил о 55 716 заразившихся и 59 661 выздоровевшем.
  • В День медицинского работника Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко и еще четырем докторам. Кроме того президент подписал указы о награждении медработников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского.
  • С 21 июня в Краснодарском крае возобновляют работу все гостиницы, отели и курорты, однако прибывших из-за рубежа будут по-прежнему отправлять на двухнедельную изоляцию. Открываются также санатории на Кавказских Минеральных Водах.
  • Рамзан Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу.

Москва

  • Всего зафиксировали 213 946 случаев заражения, из них новых — 968 (самый низкий показатель с 9 апреля).
  • Сергей Собянин заявил, что ресторанный бизнес в Москве после снятия ограничений заработал на 65%.
  • Проект #Москвастобой создал цикл видеороликов ко Дню медицинского работника.

Мир

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