Открытие курортов и новый минимум Москвы. Главное о коронавирусе за 21 июня

Россия
- Всего зафиксировали 584 680 случаев заражения, из них новых — 7728. За сутки умерли 109 человек, за весь период — 8 111.
- Число выздоровевших от COVID-19 в России за неделю впервые превысило число заразившихся. С 15 по 21 июня оперативный штаб сообщил о 55 716 заразившихся и 59 661 выздоровевшем.
- В День медицинского работника Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко и еще четырем докторам. Кроме того президент подписал указы о награждении медработников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского.
- С 21 июня в Краснодарском крае возобновляют работу все гостиницы, отели и курорты, однако прибывших из-за рубежа будут по-прежнему отправлять на двухнедельную изоляцию. Открываются также санатории на Кавказских Минеральных Водах.
- Рамзан Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу.
Москва
- Всего зафиксировали 213 946 случаев заражения, из них новых — 968 (самый низкий показатель с 9 апреля).
- Сергей Собянин заявил, что ресторанный бизнес в Москве после снятия ограничений заработал на 65%.
- Проект #Москвастобой создал цикл видеороликов ко Дню медицинского работника.
Мир
- Количество зафиксированных случаев заражения приближается к 9 млн.
- Двухнедельный жесткий карантин начинает действовать с воскресенья в крупных городах Азербайджана, включая Баку.
- В Испании завершается действие режима повышенной готовности.
- Завод PepsiCo в Пекине приостановил работу после выявления случая заражения коронавирусом.