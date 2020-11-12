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Пандемия COVID-19
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Датские норки спасены, каникул в Москве не будет. Главное о коронавирусе за 12 ноября

© EPA-EFE/Mads Claus Rasmussen
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 1 858 568 случаев заражения, из них новых — 21 608. За сутки умерли 439 человек (максимум с начала пандемии), за весь период — 32 032.  
  • В Петербурге с 14 ноября приостановят проведение диспансеризации.
  • В Кузбассе медработник заразился коронавирусом после первого этапа вакцинации. 
  • Минздрав разрешил привлекать студентов для взятия теста на COVID-19 у пациентов на дому, а также рекомендовал организовать амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции в регионах

Москва

  • Всего зафиксировано 491 542 случая заражения, из них новых — 5997.
  • Ноябрьских каникул в школах Москвы не будет, так как они были перенесены на октябрь.
  • Значимые спортивные мероприятия в столице, скорее всего, будут проходить с участием зрителей, но при заполнении трибун не более 25% от вместимости стадиона, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мир

  • Всего зафиксировано более 52,1 млн случаев заражения, умерли 1 284 457 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Датское правительство отказалось от истребления норок из-за коронавируса.
  • В Минске ввели обязательный масочный режим.
  • Ресторанам и спортзалам штата Нью-Йорк запретили работать после 22:00.
  • Президент Украины Владимир Зеленский лечится от коронавируса в больнице.
  • В Великобритании новый антирекорд по числу случаев заражения за сутки -  33,4 тыс. человек.
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