Датские норки спасены, каникул в Москве не будет. Главное о коронавирусе за 12 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 1 858 568 случаев заражения, из них новых — 21 608. За сутки умерли 439 человек (максимум с начала пандемии), за весь период — 32 032.
- В Петербурге с 14 ноября приостановят проведение диспансеризации.
- В Кузбассе медработник заразился коронавирусом после первого этапа вакцинации.
- Минздрав разрешил привлекать студентов для взятия теста на COVID-19 у пациентов на дому, а также рекомендовал организовать амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции в регионах
Москва
- Всего зафиксировано 491 542 случая заражения, из них новых — 5997.
- Ноябрьских каникул в школах Москвы не будет, так как они были перенесены на октябрь.
- Значимые спортивные мероприятия в столице, скорее всего, будут проходить с участием зрителей, но при заполнении трибун не более 25% от вместимости стадиона, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мир
- Всего зафиксировано более 52,1 млн случаев заражения, умерли 1 284 457 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Датское правительство отказалось от истребления норок из-за коронавируса.
- В Минске ввели обязательный масочный режим.
- Ресторанам и спортзалам штата Нью-Йорк запретили работать после 22:00.
- Президент Украины Владимир Зеленский лечится от коронавируса в больнице.
- В Великобритании новый антирекорд по числу случаев заражения за сутки - 33,4 тыс. человек.