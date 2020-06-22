"Коронавирусный" футбол в Черкизове. "Локомотив" победил в первом матче Николича

Встреча получилась богатой на события, игра вместила в себя гол Миранчука, три удаления, конфликт стюарда с журналистом, а также демонстративный уход болельщиков

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" одержали победу над "Оренбургом" в первом после паузы из-за коронавируса туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч стал первым официальным для "Локомотива" под руководством главного тренера Марко Николича.

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Игра в Черкизове стала заключительной в 23-м туре после того, как стало известно о переносе на 19 июля матча "Краснодар" - "Динамо", который должен был пройти вечером. Помимо самого футбола, матч "Локомотива" с "Оренбургом" вместил в себя ожидавшуюся акцию активных фанатов железнодорожников против ухода предыдущего главного тренера команды Юрия Семина. Со стартовым свистком стали звучать кричалки в поддержку Семина и призывы к увольнению гендиректора "Локомотива" Василия Кикнадзе. При этом в телетрансляции использовался интершум с ранее записанными скандированиями в поддержку команды. Уходить болельщики стали после чествования врачей на 20-й минуте. Николич после матча назвал ситуацию нормальной. "Юрий Павлович Семин - главная легенда "Локомотива". Он был в клубе 20 или 25 лет, не знаю, сколько. Самое главное, что болельщики не молчали", - сказал 40-летний сербский специалист. "Обстановка на матче была нервная, и руководству клуба нужно провести работу, чтобы матчи "Локомотива" и атмосфера вокруг них не были такими нервными. Ситуацию могут загладить только время и победы, просто так мнение болельщиков клуба не поменять", - отметил в разговоре с ТАСС бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин. Семина вспоминали и на центральных трибунах Еще одним околофутбольным моментом стал инцидент с участием корреспондента "Спорт-Экспресса" Евгения Белоусова и стюарда "РЖД-Арены", произошедший за полтора часа до матча в подтрибунном помещении стадиона. Журналист направлялся на трибуну для СМИ, однако стюард в резкой форме высказал возражение. На входе в пресс-центр сотрудник контрольно-распределительной системы стадиона нанес удар по лицу Белоусову, из-за которого у него опухла губа. Спустя несколько минут ему оказали медицинскую помощь.

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"Со стюардами мы начали очень серьезный разговор, - сказал ТАСС Кикнадзе. - Это преступное недоразумение. То, что он у нас больше не появится, это однозначно. Будем решать вопрос с компанией". Перед матчем специальный знак был вручен врачу "Локомотива" Никите Карлицкому, который во время перерыва в РПЛ работал с больными, заразившимися коронавирусом. Знак ему вручил главный агроном клуба Владислав Лысенко, вылечившийся от COVID-19 благодаря усилиям Карлицкого и его коллег. Как и в остальных матчах тура, на 20-й минуте игроки и болельщики аплодисментами чествовали медицинских работников. На табло "РЖД-Арены" демонстрировалась надпись "Спасибо врачам", на трибунах был размещен баннер с аналогичной надписью. Футболисты "Локомотива" вышли на предматчевое построение в майках с такой же надписью, после игры они поступят в продажу, выручка будет направлена одной из больниц Москвы. Уже после ухода болельщиков за воротами кричалки стали доноситься с центральных трибун. Болельщики чередовали скандирования с призывами "Локомотива" идти в атаку и заряды о Семине. На 38-й минуте "Локомотив" открыл счет усилиями Алексея Миранчука, который впоследствии был признан лучшим игроком матча. "У меня хорошие впечатления от игры, наша команда провела хороший первый тайм и контролировала игру", - прокомментировал Николич. Во втором тайме - все что только можно Судья показал в игре три красные карточки. В конце первого тайма в меньшинстве остались хозяева после второй желтой карточки Рифата Жемалетдинова, на 63-й минуте второе предупреждение получил Даниэль Мишкич из "Оренбурга". При этом футболист нарушил правила в штрафной, судья Станислав Васильев назначил пенальти, который затем был отменен после просмотра видеоповтора - игрок "Локомотива" сфолил до эпизода с Мишкичем, однако удаление аннулировано не было. На 84-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник гостей Андрей Малых.

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