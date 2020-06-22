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Футбол в России

"Коронавирусный" футбол в Черкизове. "Локомотив" победил в первом матче Николича

Встреча получилась богатой на события, игра вместила в себя гол Миранчука, три удаления, конфликт стюарда с журналистом, а также демонстративный уход болельщиков
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Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" одержали победу над "Оренбургом" в первом после паузы из-за коронавируса туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч стал первым официальным для "Локомотива" под руководством главного тренера Марко Николича.

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Игра в Черкизове стала заключительной в 23-м туре после того, как стало известно о переносе на 19 июля матча "Краснодар" - "Динамо", который должен был пройти вечером. Помимо самого футбола, матч "Локомотива" с "Оренбургом" вместил в себя ожидавшуюся акцию активных фанатов железнодорожников против ухода предыдущего главного тренера команды Юрия Семина.

Со стартовым свистком стали звучать кричалки в поддержку Семина и призывы к увольнению гендиректора "Локомотива" Василия Кикнадзе. При этом в телетрансляции использовался интершум с ранее записанными скандированиями в поддержку команды. Уходить болельщики стали после чествования врачей на 20-й минуте.

Николич после матча назвал ситуацию нормальной. "Юрий Павлович Семин - главная легенда "Локомотива". Он был в клубе 20 или 25 лет, не знаю, сколько. Самое главное, что болельщики не молчали", - сказал 40-летний сербский специалист.

"Обстановка на матче была нервная, и руководству клуба нужно провести работу, чтобы матчи "Локомотива" и атмосфера вокруг них не были такими нервными. Ситуацию могут загладить только время и победы, просто так мнение болельщиков клуба не поменять", - отметил в разговоре с ТАСС бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин.

Семина вспоминали и на центральных трибунах

Еще одним околофутбольным моментом стал инцидент с участием корреспондента "Спорт-Экспресса" Евгения Белоусова и стюарда "РЖД-Арены", произошедший за полтора часа до матча в подтрибунном помещении стадиона. Журналист направлялся на трибуну для СМИ, однако стюард в резкой форме высказал возражение. На входе в пресс-центр сотрудник контрольно-распределительной системы стадиона нанес удар по лицу Белоусову, из-за которого у него опухла губа. Спустя несколько минут ему оказали медицинскую помощь.

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"Со стюардами мы начали очень серьезный разговор, - сказал ТАСС Кикнадзе. - Это преступное недоразумение. То, что он у нас больше не появится, это однозначно. Будем решать вопрос с компанией".

Перед матчем специальный знак был вручен врачу "Локомотива" Никите Карлицкому, который во время перерыва в РПЛ работал с больными, заразившимися коронавирусом. Знак ему вручил главный агроном клуба Владислав Лысенко, вылечившийся от COVID-19 благодаря усилиям Карлицкого и его коллег.

Как и в остальных матчах тура, на 20-й минуте игроки и болельщики аплодисментами чествовали медицинских работников. На табло "РЖД-Арены" демонстрировалась надпись "Спасибо врачам", на трибунах был размещен баннер с аналогичной надписью. Футболисты "Локомотива" вышли на предматчевое построение в майках с такой же надписью, после игры они поступят в продажу, выручка будет направлена одной из больниц Москвы.

Уже после ухода болельщиков за воротами кричалки стали доноситься с центральных трибун. Болельщики чередовали скандирования с призывами "Локомотива" идти в атаку и заряды о Семине. На 38-й минуте "Локомотив" открыл счет усилиями Алексея Миранчука, который впоследствии был признан лучшим игроком матча.

"У меня хорошие впечатления от игры, наша команда провела хороший первый тайм и контролировала игру", - прокомментировал Николич.

Во втором тайме - все что только можно

Судья показал в игре три красные карточки. В конце первого тайма в меньшинстве остались хозяева после второй желтой карточки Рифата Жемалетдинова, на 63-й минуте второе предупреждение получил Даниэль Мишкич из "Оренбурга". При этом футболист нарушил правила в штрафной, судья Станислав Васильев назначил пенальти, который затем был отменен после просмотра видеоповтора - игрок "Локомотива" сфолил до эпизода с Мишкичем, однако удаление аннулировано не было. На 84-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник гостей Андрей Малых.

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"Оренбург" в меньшинстве даже сумел забить, но гол не засчитали из-за офсайда. "Локомотив" мог удвоить счет в концовке, но чемпион Европы португалец Эдер не реализовал пенальти.

"Во втором тайме увидели все что только можно. Мы начали тайм в меньшинстве, потом составы стали равными, был момент с пенальти, который мы не реализовали, были другие моменты. Хочу поблагодарить игроков и болельщиков, мы набрали три очка, это самое главное", - отметил Николич.

Его коллега из "Оренбурга" Константин Парамонов ожидаемо раскритиковал действия арбитра, при этом отдав должное мастерству футболистов соперника. "В первую очередь хотелось сказать, что разница между командами есть, - сказал он после матча. - "Локомотив" играл увереннее. Трудно было тренироваться без контрольных матчей. Мы отдали инициативу сопернику и при перехвате мяча быстро его теряли, после удаления игрока "Локомотива" думали, что перехватим инициативу, но вмешался судья".

"Оренбург" потерпел третье поражение подряд, команда располагается на 15-м месте, находясь в зоне вылета и имея в активе 23 очка. Железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице, набрав 44 очка и отставая от лидера, петербургского "Зенита", на девять очков.

"Это был коронавирусный футбол. Не понимаю, как дальше будет. Как будет "Ростов", как будет "Динамо" и куда вообще идет наш чемпионат. Но три очка есть, и мячей пять не забили, понятно, что это первая игра после долгой паузы", - подытожил в беседе с ТАСС глава совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

Теги
Российский футболСемин, Юрий ПавловичНиколич, Марко
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