В Приморском крае ждут второй волны паводка и ликвидируют последствия первой

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Приморского края рассчитывают на 1 млрд рублей федеральной помощи для проведения аварийно-восстановительных работ после паводка, вызванного тайфуном "Лайонрок". В регионе ведется эвакуация жителей из затопленных сел, до них до сих пор не могут доехать аварийные службы.

"Внесение постановления правительства об оказании помощи состоится в понедельник. Над ним все выходные будут работать федеральные коллеги. Главная задача сейчас - подсчет ущерба. Паводок еще не закончился, но мы договорились, что подсчитаем в точном приближении", - сказал губернатор Владимир Миклушевский на брифинге вечером 3 сентября.

По его словам, по предварительной оценке, пострадали от паводка около 5 тысяч человек, предварительный ущерб составил 1,2 млрд рублей.

"Пока мы говорим о деньгах, выделяемых на неотложные аварийно-восстановительные работы, то, что нужно сделать немедленно", - сказал он. В числе таких мер он назвал выплаты населению, компенсацию за утраченное жилье или строительство нового, первичный ремонт дорог.

Усиление группировки спасателей и вторая волна паводка

Группировка спасателей в Приморье будет усилена, так как ожидаются новые дожди и еще одна волна паводка. "Ко второй волне потребуется развернуть дополнительную группировку, поскольку это будут достаточно большие паводки", - сказал губернатор, добавив, что в этот раз людей, возможно, будут эвакуировать заранее из паводкоопасных районов.

В регионе объявлено новое штормовое предупреждение. На реках Приморья прогнозируется новая волна паводка, в зону затопления попадут районы, уже пострадавшие от предыдущих ливней, сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь краевого гидрометцентра Александр Чулков. Ожидается, что ливневые дожди в регионе будут идти с 4 по 6 сентября.

По его словам, ситуация будет аналогичной сложившейся несколько дней назад. Приморский край не окажется в эпицентре нового формирующегося тайфуна, однако он будет взаимодействовать с тем, что уже вызвал в регионе стихийное бедствие. Больше всего дождя вновь пройдет над Сихотэ- Алинем, где берут начало большинство рек Приморья, поэтому вода в них вновь поднимется.

Число ликвидаторов последствий стихии выросло до 19 тысяч человек

Общая группировка по ликвидации последствий паводка в Приморском крае увеличена за сутки почти на пять тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Всего к аварийно-спасательным и другим неотложным работам привлечена группировка в количестве более 18880 человек и 1180 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 146 плавсредств", - сказал собеседник агентства. В группировку входят как сотрудники МЧС, так и специалисты других служб. В течение суток ее численность будет дополнительно увеличена.

Тысяча эвакуированных, 500 размещенных в ПВР

Около тысячи человек эвакуированы из четырех районов Приморского края, на которые обрушился тайфун "Лайонрок". Половина из них находится в пунктах временного размещения, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"Людей эвакуируют из четырех районов: Тернейского, Кавалеровского, Чугуевского и Красноармейского. На данный момент эвакуированы почти тысяча человек, из них 496 размещены в пунктах временного размещения (ПВР)", - сказали там.

Всего в Приморье развернуто 10 ПВР. Они расположены в населенных пунктах Кавалерово, Терней, Шумный, Чугуевка, Тополевое, Мельничное, а также во Владивостоке.

Самое разрушительное наводнение за 40 лет

Глава Чугуевского района, пострадавшего сильнее всего от паводка, Анатолий Баскаков отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что последствия тайфуна "Лайонрок" стали самыми разрушительными для Приморья за последние 40 лет. "Самое большое наводнение было после "Джуди" в 1989 году. Нынешнее наводнение нанесло в два раза больше ущерба, чем "Джуди". Это выражается в том количестве воды, которая затопила дома под кровлю, окна, снесла имущество, технику, машины", - сказал Баскаков.

Река, вышедшая из берегов из-за паводка, снесла водозабор, обеспечивавший водой Кавалеровский район Приморья, рассказал ТАСС глава района Сергей Гавриков. "Так как река разлилась на 300-400 метров в ширину, снесло водозабор. Он обеспечивает весь Кавалеровский район, у нас 22 тыс. человек населения", - отметил он. "Вода - это и питье, и быт, а самое главное - зима не за горами, и без воды наши котельные установки не смогут работать", - подчеркнул Гавриков.

Чугуевский район Приморского края расположен в центре региона. Почти всю территорию района занимает бассейн реки Уссури. Ширина долины Уссури достигает 5 км, притоков - не более 3 км. Кавалеровский район расположен в центральной части Приморья, на берегу Японского моря.

Лекарства - на лодках, больных - вертолетами

Лекарства для амбулаторных больных, оказавшихся в зоне паводка в Приморье, развозят на лодках. В субботу таким образом доставили медикаменты в села Чугуевского района, сообщила корреспонденту ТАСС представитель департамента здравоохранения Ксения Гусенцова.

В больницах всех крупных городов Приморья развернуты дополнительные койки для приема пациентов из зоны паводка. "В готовности находятся более 30 мобильных бригад медиков. Они направятся в зону паводка сразу же, как позволит погода", - сказала представитель департамента.

Во Владивостоке готовится к вылету вертолет с медикаментами на борту для поселка Светлая Тернейского района. Вертолеты санавиации также доставляют во Владивосток больных из зоны паводка. Сегодня таким образом был перевезен ребенок, накануне - три беременные женщины, одной из них потребовалась экстренная хирургическая помощь.

Не позволят наживаться на паводке

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский предупредил об ответственности всех, кто хочет нажиться на паводке. За изменением цен уже следят правоохранительные органы и антимонопольный комитет. "Будем расследовать все случаи. Хочу сказать, что все, кто хочет спекулировать на беде, будут иметь дело с правовыми и антимонопольными органами", - сказал Миклушевский в интервью ТАСС.

"Во всех пострадавших районах сейчас работают временные приемные прокурора края, которые собирают данные о всех нарушениях. За последние дни поступала жалоба от жителей Чугуевского района на условиях содержания в пункте временного размещения пострадавших. Люди жаловались на недостаток питьевой воды и отсутствие горячего питания. Однако эти нарушения были устранены в короткие сроки", - рассказала старший помощник прокурора региона Елена Телегина.

В пресс-службе УМВД по Приморскому краю сообщили, что информация о мародерстве в зонах подтопления в полицию не поступала.

Свет в дома возвращается с неба

Полностью или частично на вечер субботы обесточен 51 населенный пункт в 10 районах Приморья, спасатели и энергетики после тайфуна осматривают с воздуха линии электропередачи в четырех районах края в поисках повреждений.

"В Кавалеровском, Дальнегорском, Ольгинском, Лазовском районах в ходе воздушной разведки проводится уточнение необходимого для проведения ремонтных работ и возможность доставить материалы и энергетиков на место аварийного участка", - сказали в главному управлении МЧС России по Приморскому краю

Специалисты восстановили энергоснабжение в 15 населенных пунктах, сообщили ТАСС в пресс-службе "Приморских электрических сетей". Ремонтные работы ведутся только там, куда удается добраться людям и технике, где это позволяет уровень воды.

17 тысяч жителей Приморья остались без связи

Тайфун "Лайонрок" оставил без телефонной связи около 17 тыс. абонентов.

Проблема будет решена по мере восстановления энергоснабжения и транспортного сообщения в регионе, сообщил в интервью ТАСС министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Из-за повреждения магистральных линий без связи остаются целые небольшие населенные пункты, а поскольку "номера экстренных служб также не работают, восстановление связи особенно важно".

Министр добавил, что у каждого из операторов сотовой связи из-за стихийного бедствия не работают от 20 до 40 базовых станций - это 2-3% от региональных мощностей каждого оператора. Восстановление связи операторы проводят в рамках своих запланированных расходов. "Мы столкнулись со стихией, и главная задача - как можно быстрее устранить ее последствия", - заключил министр.

Последствия циклона и "Лайонрока"

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. По данным МЧС, в двух городских округах и 11 муниципальных районах подтоплены более 2300 домов, в которых проживают более 5000 человек, из них 1600 детей. В воде находятся девять социально-значимых объектов - центральная районная больница, четыре детских сада, четыре школы.