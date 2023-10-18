Провал очередного "контрнаступа" и американские ракеты для Киева. События вокруг Украины

"Давно анонсированное" контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении не дало никаких результатов, как и более ранние попытки наступательных действий на других участках фронта, заявил президент РФ Владимир Путин. Он назвал "смешными" утверждения о том, что РФ якобы "проигрывает войну" на Украине.

Решение Вашингтона передать Украине тактические баллистические ракеты ATACMS "просто продлевает агонию" киевского режима и свидетельствует, что США все глубже втягиваются в конфликт, указал российский лидер.

ВСУ в течение суток использовали почти три десятка беспилотников для террористических атак на объекты на территории РФ, все попытки были успешно отражены.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за сутки отразили 13 атак ВСУ на купянском направлении, по одной атаке - на запорожском, краснолиманском и южнодонецком направлениях. В Херсонской области пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп противника, сообщили в Минобороны РФ.

Общие потери ВСУ за сутки составили порядка 580 военнослужащих. Уничтожены более 10 единиц бронетехники, включая три танка и бронетранспортер М113 производства США.

Черноморский флот уничтожил в центральной части Черного моря безэкипажный катер ВСУ.

ВСУ "начали давно анонсированное и ожидаемое" контрнаступление на херсонском направлении. "Результата нет пока, потери - есть. Результата нет так же, как было на запорожском, на других направлениях", - заявил президент РФ.

Атаки дронов

Российские средства ПВО в ночь на среду уничтожили и перехватили над территориями Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря 28 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

В Белгородской области уничтожено 10 беспилотников, пострадавших и разрушений на земле нет, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Курской области шесть беспилотников были сбиты, четыре - подавлены средствами РЭБ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Пострадавших нет, незначительные повреждения получило школьное здание.

В Херсонской области обстрелу со стороны ВСУ подверглась центральная больница в райцентре Алёшки, в результате уничтожен весь автопарк скорой помощи, сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко. В поселке Новая Маячка разрушено здание амбулатории, которое обстреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ближе к вечеру в среду средства ПВО перехватили две переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты С-200, которые украинская сторона выпустила по территории Крыма. По данным Минобороны РФ, фрагменты ракет упали в безлюдной местности, жертв и разрушений нет.

Ракеты для Киева

США передали Киеву дальнобойные ракеты ATACMS без GPS, поскольку войска радиоэлектронной борьбы РФ успешно глушат такие системы, написал в соцсети X (ранее Twitter) журналист Bild Юлиан Рёпке.

Ракеты ATACMS не способны помочь Украине переломить ситуацию на линии соприкосновения, их поставки Киеву "просто продлевают агонию", а также свидетельствуют, что США "все больше и больше лично втягиваются в этот конфликт", отметил президент РФ.

Хотя появление у Киева таких ракет и "создает дополнительную угрозу", однако Россия "сможет отражать эти атаки", указал Путин.

Поддержка от США

Администрация США пока располагает средствами, которые позволят ей "в течение еще некоторого времени" оказывать помощь и Украине, и Израилю, однако потребуется выделение Конгрессом США дополнительного финансирования, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, он ожидает, что запрос Конгрессу запрос будет направлен "на этой неделе". При этом Кирби отказался уточнить, о какой сумме идет речь.

Внешняя торговля

Киев готов развивать отношения в сфере торговли с новым польским правительством, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

По объемам экспорта на Украину Польша уступает лишь Китаю, уточнил депутат.

Объем китайско-украинской торговли в январе - сентябре 2023 года уменьшился на 16,4% в годовом исчислении и составил $5,25 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Более половины стоимости украинского экспорта в Китай приходится на кукурузу, примерно треть - на жмых и подсолнечное масло. Основные статьи китайского экспорта на Украину - товары широкого потребления, шины для автобусов, грузовиков и легковых автомобилей, литиевые батареи, транспортные средства, смартфоны, моторное оборудование и многое другое.

Слухи о перестановках