Массированные удары по украинскому ВПК и недооценка России. События вокруг Украины

Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины и другой военной инфраструктуре, заявили российском Минобороны.

В Минобороны ФРГ признают, что серьезно недооценивали Россию, Белый дом оказывает давление на страны из Группы семи для изъятия и передачи замороженных российских активов Киеву, а на самой Украине усиливаются пессимистические настроения.

ТАСС собрал основную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские подразделения за прошедшую неделю отразили 34 атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, 27 атак на купянском направлении, 13 атак на краснолиманском направлении, три атаки на южнодонецком и две на запорожском направлениях, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ВС РФ улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении и отдельных участках купянского направления. На всех направлениях за неделю было уничтожено свыше 4,68 тыс. бойцов противника, 43 украинских военнослужащих сдались в плен.

Системы ПВО РФ за неделю перехватили 33 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемую бомбу JDAM, противокорабельную ракету "Нептун" и 251 беспилотник ВСУ, отметили в Минобороны РФ.

С 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники. Кроме того, поражались места размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников, сообщили в российском военном ведомстве. Были сбиты 10 самолетов и 2 вертолета ВСУ.

Массированный удар

Ночью и утром в пятницу на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск), Киеве, Львове, Одессе, Харькове, подконтрольном Киеву городе Запорожье, а также в Хмельницкой, Полтавской, Сумской и Тернопольской областях. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что взрывы произошли на объектах критической инфраструктуры Украины, а также на промышленных и военных объектах. Власти сообщили об отключении электроэнергии и перебоях в движении транспорта в некоторых регионах.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что силы украинской ПВО наблюдали воздушные цели практически на всем воздушном пространстве страны. Он признал, что "столько красного на наших мониторах, красное - это вражеские цели, очень давно не было видно".

В ФРГ недооценили Россию

Глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что некоторые возможности России изначально были недооценены при рассмотрении нынешнего конфликта на Украине. Он отметил, что "несмотря на драконовский санкционный режим", Россия нарастила и расширила свой военно-промышленный комплекс и увеличила производственные мощности. Генерал указал также, что страны Запада "не видели или не хотели видеть", что Москва способна получать помощь от союзников, "будь то Северная Корея, будь то Китай, даже государства Глобального Юга". Фройдинг также признал, что ожидания Запада по поводу контрнаступления ВСУ были преувеличены.

Немецкий генерал напомнил, что свыше 10 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в ФРГ с начала специальной военной операции России на Украине. "Мы начнем подготовку следующих двух пехотных батальонов здесь, в Германии, 4 января. Это должно и будет продолжаться", - заверил он.

Пессимизм на Украине

Ежегодный опрос общественного мнения на Украине показал резкий рост пессимистических настроений относительно будущего страны через 10 лет. По данным исследования Киевского международного института социологии, за год с 5% до 19% выросло в среднем по стране число граждан, считающих, что "через 10 лет Украина будет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей". При этом в западных регионах процент пессимистов колеблется в пределах 16-19%, тогда как на востоке их доля достигает 25%.

В исследовании также отмечается, что среди молодежи в группе от 18 до 29 лет настроения менее радужные, чем у старших поколений. Только 68% видят страну "процветающей в составе ЕС" против 73% в целом по стране. Пессимистичных взглядов на будущее придерживаются 26% молодых украинцев.

Определиться до конца февраля

Вашингтонская администрация не сможет реализовать план по изъятию и использованию в интересах Киева замороженных на Западе активов РФ без согласия европейских стран, а некоторые из них сейчас сомневаются в целесообразности такого шага, говорится в комментарии обозревателя газеты The Washington Post Джоша Рогина. Он отметил, что представители Белого дома ведут работу на разных направлениях, в том числе с Конгрессом США и по дипломатическим каналам, с тем чтобы добиться публичной поддержки этой идеи.

Лишь около 2% замороженных российских активов размещены в США, остальные находятся в Бельгии и Швейцарии. В Европе, особенно в ФРГ, выступают против изъятия российских активов в пользу Украины из-за опасений, что это не будет соответствовать нормам международного права и подорвет доверие к евро. "Администрация Байдена сосредоточила свои дипломатические усилия на Группе семи и призывала эти страны определиться с дальнейшими действиями к концу февраля", - отметил Рогин. При этом он полагает, что "без изъятия активов России Украина может лишиться возможности выживать в качестве функционирующего государства".