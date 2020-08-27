Тамара Ходова: "ТАСС дал мне возможность развивать свою страсть к кино"

27 августа отмечается День российского кино. Ответственный редактор отдела неновостного контента редакции сайта tass.ru Тамара Ходова превратила свою страсть к кинематографу в профессию: сегодня она анализирует до 300 фильмов в год.

– Как ты попала в ТАСС и почему решила заниматься темой кино в агентстве?

– Я восемь лет работала в "РИА Новости" на разных должностях – от выпускающего редактора до старшего корреспондента. В течение четырех лет занималась культурной темой, писала про кино, музеи и музыку, работала в пуле министра культуры. Но в какой-то момент новостной ритм начал меня утомлять, я хотела попробовать себя в других форматах, и ТАСС дал мне эту уникальную возможность. Моей страстью всегда было кино, а какое-то время и основной специализацией, и в ТАСС я смогла развиваться в этом направлении, за что ему бесконечно благодарна. У нас собралась невероятная команда, талантливая и увлеченная, и в ней очень приятно работать. Это вдохновляет.

– Говорят, профессиональная кинокритика – не для молодых людей. Мол, нужны опыт, насмотренность, чтобы выражать свое мнение в этой области, – сталкиваешься с таким? Как реагируешь?

– Мне кажется, что сейчас это предубеждение постепенно сходит на нет. Появляется все больше молодых кинокритиков и все больше платформ, где они могут выражать собственное мнение. Тем более что насмотренность вообще никак не зависит от возраста. Главное – находить интересные связи и необычные ракурсы, с помощью которых вы можете анализировать фильмы. В кинокритике нет никаких секретов и умений, которые сделают вас самым читаемым и популярным, для этого не нужно какое-то специальное образование и даже опыт. Нужно просто иметь свой оригинальный взгляд и уметь донести его до других.

Конечно, в российском кинокритическом сообществе сформировался определенный костяк авторов, которые давно пишут о кино и занимаются своего рода гейткипингом. Но, я думаю, в нынешних условиях им вряд ли удастся сохранить свой статус-кво. Для здоровой дискуссии важны разные мнения и уважение друг к другу, и снобизм ни к чему хорошему не приводит.

– Как вообще оставаться востребованным специалистом в определенном жанре, когда каждый имеет возможность написать "рецензию" на любое кино? Что площадка ТАСС в этом плане дает?

– Очень много. Прежде всего, это доверие читателей и возможность общаться с огромной аудиторией. Это одновременно и вдохновляет, и пугает, потому что ты несешь большую ответственность за свои слова. Я ничего плохого не вижу в том, что каждый может написать рецензию, наоборот, чем больше людей и мнений, тем интереснее дискуссия. Если эти люди готовы друг к другу прислушиваться, конечно. Я мало чем отличаюсь от обычного зрителя. Я просто умею хорошо сформулировать свое мнение и смотрю очень много фильмов, что, конечно, дает мне более широкую картину и больше возможностей для осмысления.

– Сколько ты смотришь фильмов в месяц?

– Я не веду какую-то статистику просмотров, как, например, многие мои коллеги, но приблизительно можно посчитать. Обычно я езжу на пять фестивалей в год, где смотрю по 30-35 фильмов. Еще пишу про киноновинки, как минимум, четыре раза в месяц (обычно больше). Также смотрю фильмы для разных фестивалей, которые проводятся в России, и пишу подборки для зрителей, чтобы им было проще ориентироваться в программе. Например, недавно я писала статью о фестивале "ДОКер", и у них в программе 40 документалок. Чтобы какие-то из них порекомендовать, мне нужно их сначала посмотреть. Получается, я смотрю от 230 до 300 фильмов в год, и это не считая сериалов, которые тоже занимают значительное место в моих публикациях.

– Что изменилось в твоей работе в этом году в связи с пандемией? Как приходилось говорить о кино, производство которого замерло?

– В принципе мало что изменилось. Может, производство новых фильмов и приостановилось, но тех, которые успели завершить пост-продакшн, с головой хватило на четыре месяца. Мне нравится, что студии и прокатчики стали с меньшим пиететом относиться к стриминговым платформам, и теперь многие фильмы можно посмотреть онлайн. Конечно, некоторые картины рождены для кинотеатров, и из-за их закрытия осиротели. Но работы от этого меньше совсем не стало, даже больше – сейчас все так хотят продвинуть свои онлайн-проекты, и чтобы их все отсмотреть и отписать, просто не хватает времени. Это притом, что каждый вечер, включая выходные, я что-то обязательно смотрю по работе.

– Тебе и самой в таких условиях приходилось придумывать новые форматы "бесед" о кино. Расскажешь о них?

– Весной коллеги из соцсетей предложили мне провести беседу с критиками о творчестве Паоло Соррентино. Мы говорили об одном из самых известных современных итальянских режиссеров, последователе Федерико Феллини и создателе сериала "Молодой папа". Это был абсолютно новый для меня опыт, поэтому не обошлось без ляпов и неловких ситуаций. Мне было ужасно волнительно выступать в качестве модератора – еще многому надо учиться, но было весело и интересно. Я была бы не против повторить, хотя это и непросто.

– А какие проекты ты считаешь своей журналистской удачей в ТАСС?

– Оба наших спецпроекта – "Выжившая" про фестивали и "Смена перспективы" про женщин-режиссеров – уникальные работы, на которые было потрачено много сил и времени. Я очень ими горжусь, и я рада была работать над ними вместе с невероятно талантливыми и увлеченными людьми. А вообще во все свои статьи я вкладываю свою любовь к культуре и надеюсь, что они приносят другим такое же удовольствие, как и мне. Я очень волнуюсь каждый раз, когда пишу материалы, и стараюсь выложиться на полную. Можно вспомнить, например, интервью с Тарантино, Крисом Хемсвортом и Тессой Томпсон, статью про повторы в "Звездных войнах", рецензию на фильм "Безупречный" или статью про Акиру Куросаву.

– В День российского кино нельзя не спросить, как ты оцениваешь состояние отечественного кинематографа сегодня?

– О состоянии российского кинематографа можно говорить бесконечно – примерно так же, как о российском менталитете или особом пути российского народа. Это такой разговор для кухни в пять утра. С одной стороны, качество отечественных фильмов сильно улучшилось за последнее время. Я говорю даже не о блокбастерах, которые у нас очень любят педалировать, а о небольших фильмах, которые просто приятно смотреть, типа "Я худею" или "Давай разведемся". С другой, у нас все еще много картин, бездумно повторяющих за Голливудом. Копирование никогда ни к чему хорошему не приводило. Режиссерам часто не хватает вкуса, а сценаристам – оригинальных идей.

Приятно, что у нас есть что показать на международных фестивалях, но при этом мне кажется, что в России сформировался определенный фестивальный пул авторов, которые постоянно отдуваются за всех. Например, Андрей Звягинцев, Иван Твердовский, Кирилл Серебренников, с недавнего времени – Кантемир Балагов. А остальным, получается, туда ходу нет. Если тебе повезло попасть к продюсеру со связями в фестивальных кругах, то у тебя есть много шансов оказаться в тех же Каннах. А если нет – самостоятельно это сделать очень тяжело.

– Какие фильмы и сериалы из последнего увиденного тебе особенно запомнились?

– Год начался очень продуктивно. Еще в конце января на фестивале Сандэнс я посмотрела 37 фильмов, многие из которых оказались запоминающимися. Например, документалка "Охотники за трюфелями" о жителях Пьемонта и их собаках, которые посвятили всю свою жизнь поиску этого деликатеса, докфильм о лягушонке Пепе "Ништяк, браток", комедии "Палм Спрингс", "Спасайтесь! " и "Версия сорокалетней". На Берлинале я посмотрела невероятный, единственный в своем роде, вестерн Келли Райхардт "Первая корова" о двух друзьях, которые жарят пончики на Диком Западе, и романтичный, очень нежный фильм о любви русалки и дайвера в современном Берлине "Ундина". "Последние и первые люди" Йохана Йоханссона – это и вовсе ни на что не похожий иммерсивный опыт. Большинство из этих фильмов, кстати, можно посмотреть на Beat film fest или на «Кинопоиске» дома. Еще в этом году вышел фильм "Безупречный", в котором Хью Джекман сыграл лучшую свою роль; олдскульный боевик "Бессмертная гвардия"; необычная драма "Эма: танец страсти" Пабло Ларраина; проникновенная "Проксима" с Евой Грин; воодушевляющая соцдрама "Особенные" от режиссеров "1+1".

Из сериалов мне запомнились красочный и свободный "Бетти" и "Мы те, кто мы есть" Луки Гуаданьино – он еще не вышел, но мне удалось посмотреть четыре серии, которые мне очень понравились. У нас сериал выйдет 15 сентября. А самым грустным сериальным событием этого года было окончание лучшей телевизионной драмы 21-го века "Коня БоДжека".

– Есть ли российские кинопроекты, вышедшие в пандемию и зацепившие тебя?

– В апреле вышел достойный и прекрасно сделанный фантастический фильм "Спутник" с просто невероятной Оксаной Акиньшиной. У проекта есть свои недостатки, но, если учесть, что его позитивно приняла и российская, и зарубежная аудитория, он служит доказательством того, что для успеха важен не столько бюджет, сколько идея и вкус. Много шума наделал сериал "Чики". У меня по его поводу смешанные чувства, при этом не могу отрицать, что проект получился живым и аутентичным.

– В прошлом году вы вместе с командой создали спецпроект "Выжившая в Канне" по итогам традиционного кинофестиваля. Скучаешь сейчас по той атмосфере?

– "Выжившая" – очень важный проект, который мы придумали в прошлом году, и он охватывает не только Канн, но и другие крупные европейские фестивали – Берлинале, Венецию, Кинотавр и Сан-Себастьян. Отсутствие фестивалей для меня – главная потеря этого года. Я успела съездить на Сандэнс и Берлинале, но отмена Каннского фестиваля, не побоюсь этого слова, настоящая трагедия. Все-таки смотры — это не просто красные дорожки, звезды, красивые наряды. Это то место, где зарождается кинематограф, творится настоящая магия – об этом необходимо писать, это нужно освещать. Если вы хотите по-настоящему почувствовать биение сердца мирового кинематографа – смотрите фестивальное кино.

С технической стороны, это тоже большая потеря. Именно на фестивалях у дистрибьюторов, прокатчиков, продюсеров, байеров есть возможность посмотреть новые работы со всего мира, именно там решаются судьбы многих картин. Например, победителя "Оскара-2019" "Паразитов" Пон Чжун Хо впервые показали в Канне. Тогда режиссер по-простому, без пафоса вышел к ютящимся в пресс-центре журналистам, сразу же после того, как получил "Золотую пальмовую ветвь". Конечно, такие ощущения, кроме как на фестивалях, больше нигде не получить.

– Еще немного о фестивалях поговорим. Многие из них отменились, но, может, какие-то смотры все-таки состоятся? Например, Кинотавр планируется провести в Сочи в сентябре...

– Фестивальное движение постепенно восстанавливается, хотя большинство смотров все-таки или отменились, или были переведены в онлайн. Венеция – первый киносмотр, который осмелился все-таки попробовать пройти в обычном формате. Из-за повышенных мер безопасности ему пришлось сократить число фильмов в программе, громких премьер тоже будет меньше. Тут стоит отметить новый фильм Педро Альмодовара "Человеческий голос", Nomadland Хлои Чжао с Френсис Макдорманд, "Мэйнстрим" Джии Копполы и новую работу Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи". Российский режиссер вообще любимчик биеннале, он не раз участвовал в основном конкурсе и получал призы. В прошлом году ему так и не удалось вовремя закончить свой фильм "Грех", чтобы представить его в Венеции, но всего через год он представляет там новый проект.

Он же закроет российский фестиваль "Кинотавр", который тоже решился пройти в офлайн-формате. Также в Сочи покажут "Доктора Лизу" Оксаны Карас, "Конференцию" Ивана Твердовского и "Трое" Анны Меликян. А международный фестиваль в Торонто – крупнейший смотр Северной Америки – в итоге решили провести онлайн. У него тоже очень любопытная программа, например, несколько фильмов, которые должны были показать в этом году в Канне, – "Лето 85" Франсуа Озона, "Еще по одной" Томаса Винтерберга и "Настоящие матери" Наоми Кавасе. Несмотря на очень тяжелый год, фестивалям есть что показать, и это вселяет надежду, что скоро все наладится.

– Ты уже была в кинотеатрах? Как там обстановка?

– Я была в кино лишь набегом, пока мне не довелось сходить на полноценный сеанс. На входе вам измеряют температуру, в нескольких местах стоят антисептики, сотрудники носят маски, а вот зрители, что расстраивает, не спешат этого делать. Зато посадка действительно редкая – промежутки между зрителями довольно большие.

– Есть шанс, что спрос на посещение кинотеатров восстановится, или люди уже слишком привыкли смотреть фильмы онлайн?

– Спрос на посещение кинотеатров, я думаю, постепенно восстановится, но происходить это будет медленно не только из-за соображений безопасности, но и из-за сдвига крупных голливудских релизов, от которых очень сильно зависит не только российский, но и мировой прокат. Я думаю, многие видели видео, как владелец одной из французских киносетей разбивал постер "Мулан", когда узнал, что Disney перенес премьеру фильма на свой сервис. Это означает огромные потери для кинотеатров. Хотя у нас в России, например, его все-таки покажут в кино. Я лично очень скучаю по походам в кино и считаю, что его нельзя полностью заменить стримингами. Это совершенно другие ощущения.

– Выхода какого российского фильма/сериала ждешь больше всего до конца года?

– Совсем скоро на экраны выйдет фильм Алексея Учителя "Цой", в котором он избирает необычный ракурс: все события картины происходят во время и после аварии, в которой погиб музыкант, а главными героями станут его близкие люди и просто те, кто оказался в тот момент рядом. Например, водитель автобуса, которого сыграл Евгений Цыганов. В конце августа должна пройти премьера продолжения культового фильма Романа Каримова "Неадекватные люди". Среди осенних релизов нельзя не отметить фильм Данилы Козловского "Когда падали аисты" о катастрофе на Чернобыльской АЭС, картину Ренаты Литвиновой "Северный ветер" о некоем женском клане и красочную экранизацию сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" от опытного российского продюсера Сергея Сельянова. Если пандемия снова не спутает все кинопрокатные планы, под новый год в кино можно ждать вторую часть приключений "Последнего богатыря" – одного из самых кассовых российских фильмов в истории отечественного проката.