В ЕС боятся распространения мутировавшего вируса. Главное о коронавирусе за 20 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 2 848 377 случаев заражения, из них новых — 28 948. За сутки умерли 511 человек, за весь период — 50 858.
- Распространение коронавируса в России продолжает замедляться — за последние семь дней в стране выявили всего на 0,7% больше случаев заражения, чем за предыдущие (194 449).
- Массовая вакцинация от коронавируса россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе.
- Москва, Ставропольский край, Татарстан, Ленинградская, Астраханская и Московская области показали уровень иммунной прослойки к новой коронавирусной инфекции в 45%.
- В Петербурге свободно менее 1% коек для пациентов с коронавирусом.
Москва
- Всего зафиксировано 735 900 случаев заражения, из них новых — 7 263 (данные Оперштаба Москвы).
- Московские судебные приставы начали взыскивать штрафы с нарушителей самоизоляции в период пандемии коронавируса.
Мир
- Всего зафиксировано более 76,4 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Дании, Нидерландах и Австралии обнаружили мутацию коронавируса, которую ранее нашли в Великобритании.
- Ряд стран, в том числе Франция и Италия, прерывают авиасообщение с Британией, чтобы не допустить ее дальнейшего распространения, Германия хочет добиться запрета полетов из Великобритании в страны Евросоюза. Власти Испании призвали ЕС к координации по ситуации с коронавирусом в Британии.
- В ВОЗ пообещали проинформировать о характеристиках нового штамма коронавируса.
- Жители Лондона в массовом порядке стали покидать город после того, как власти объявили об ужесточении ограничений после выявления нового генетического типа коронавируса.
- Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его согражданам невозможно объяснить, почему страна не может воспользоваться российской вакциной от коронавируса, учитывая, что США и страны ЕС свои препараты не предоставляют.
- В США изменили систему подсчета случаев заражения коронавирусом за сутки, что привело к резкому увеличению показателей. Техас начал предоставлять информацию о возможных случаях инфицирования, а не только о подтвержденных.
- Президент Сербии Александар Вучич заявил о возможности совместного производства российской вакцины "Спутник V" в Сербии. Подготовка к началу промышленного производства этой вакцины уже ведется в казахстанском городе Караганда.
- Группа ученых из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета полагает, что случаи ошибочного повторного диагностирования заражения COVID-19 могут объясняться тем, что генетический материал коронавируса, предположительно, частично встраивается в хромосомы клеток человека.