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Вторая прививка Путина, рост заболеваемости в Крыму.
Вторая прививка Путина, рост заболеваемости в Крыму.
Вторая прививка Путина, рост заболеваемости в Крыму.
Вторая прививка Путина, рост заболеваемости в Крыму.
Вторая прививка Путина, рост заболеваемости в Крыму.
Пандемия COVID-19

Вторая прививка Путина, рост заболеваемости в Крыму. Главное о коронавирусе за 14 апреля

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 666 209 случаев заражения, из них новых — 8 326. За сутки умерли 399 человек, за весь период — 104 000.
  • Владимир Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса. Президент отметил, что после первого компонента появился "хороший иммунный ответ", второй укол он перенес без побочных эффектов.
  • Россияне, прибывающие из других стран, обязаны сдать тест на коронавирус в течение трех дней и загрузить результат на портал госуслуг.
  • Общероссийский народный фронт совместно с Ростуризмом запустили горячую линию для россиян для консультации по ситуации с ограничением полетов в Турцию и Танзанию.
  • Роспотребнадзор зафиксировал двукратный рост заболеваемости коронавирусом в Крыму. За минувшие сутки там выявили 94 заразившихся.
  • Граждане стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прилетающие в Россию из Армении, Белоруссии и Киргизии, смогут подтвердить наличие отрицательного теста на коронавирус с помощью приложения "Путешествую без COVID-19". 
  • Ни одного случая возникновения тромбов после вакцинации "Спутником V" не выявлено. Об этом сообщила глава Росздравнадзора.
  • Минздрав разрешил онкобольным участвовать в исследованиях "Эпиваккороны" и "Ковивака".

Москва

  • Всего зафиксировано 1 053 768 случаев заражения, из них новых — 1 837.
  • Жителей Москвы, которые будут делать прививку от коронавируса на дому, предупредили о том, что с ними должен быть социальный работник, а все процедуры — бесплатные.
  • Москвичей проконсультируют по поводу приобретенных туров в Турцию и Танзанию. Задать вопросы можно по телефону горячей линии управления Роспотребнадзора по Москве.

Мир

  • Всего зафиксировано более 137,5 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Китай создал вакцину от коронавируса, аналогичную Pfizer-BioNTech и Moderna. Третья фаза ее клинических испытаний начнется в мае.
  • Число стран с британским штаммом коронавируса возросло за две недели до 132.
  • В Киеве продлили жесткий карантин до 30 апреля. Мэр города отметил, что "эпидемическая ситуация существенно не улучшается".
  • Низкий уровень физической активности почти удвоил риск гибели от COVID-19.
Теги
Пандемия COVID-19
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