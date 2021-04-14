Вторая прививка Путина, рост заболеваемости в Крыму. Главное о коронавирусе за 14 апреля

Россия
- Всего зафиксировано 4 666 209 случаев заражения, из них новых — 8 326. За сутки умерли 399 человек, за весь период — 104 000.
- Владимир Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса. Президент отметил, что после первого компонента появился "хороший иммунный ответ", второй укол он перенес без побочных эффектов.
- Россияне, прибывающие из других стран, обязаны сдать тест на коронавирус в течение трех дней и загрузить результат на портал госуслуг.
- Общероссийский народный фронт совместно с Ростуризмом запустили горячую линию для россиян для консультации по ситуации с ограничением полетов в Турцию и Танзанию.
- Роспотребнадзор зафиксировал двукратный рост заболеваемости коронавирусом в Крыму. За минувшие сутки там выявили 94 заразившихся.
- Граждане стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прилетающие в Россию из Армении, Белоруссии и Киргизии, смогут подтвердить наличие отрицательного теста на коронавирус с помощью приложения "Путешествую без COVID-19".
- Ни одного случая возникновения тромбов после вакцинации "Спутником V" не выявлено. Об этом сообщила глава Росздравнадзора.
- Минздрав разрешил онкобольным участвовать в исследованиях "Эпиваккороны" и "Ковивака".
Москва
- Всего зафиксировано 1 053 768 случаев заражения, из них новых — 1 837.
- Жителей Москвы, которые будут делать прививку от коронавируса на дому, предупредили о том, что с ними должен быть социальный работник, а все процедуры — бесплатные.
- Москвичей проконсультируют по поводу приобретенных туров в Турцию и Танзанию. Задать вопросы можно по телефону горячей линии управления Роспотребнадзора по Москве.
Мир
- Всего зафиксировано более 137,5 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Китай создал вакцину от коронавируса, аналогичную Pfizer-BioNTech и Moderna. Третья фаза ее клинических испытаний начнется в мае.
- Число стран с британским штаммом коронавируса возросло за две недели до 132.
- В Киеве продлили жесткий карантин до 30 апреля. Мэр города отметил, что "эпидемическая ситуация существенно не улучшается".
- Низкий уровень физической активности почти удвоил риск гибели от COVID-19.