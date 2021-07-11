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"Супер-распространители" и максимум смертей за неделю.
"Супер-распространители" и максимум смертей за неделю.
"Супер-распространители" и максимум смертей за неделю.
"Супер-распространители" и максимум смертей за неделю.
"Супер-распространители" и максимум смертей за неделю.
Пандемия COVID-19

"Супер-распространители" и максимум смертей за неделю. Главное о коронавирусе за 11 июля

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 783 333 случая заражения, из них новых — 25 033. За сутки умерли 749 человек, за весь период — 143 002.
  • В России впервые зарегистрировали более 5 тыс. смертей от ковида за неделю (5 077). Предыдущий антирекорд был зафиксирован по итогам прошлой недели (4 643).
  • В Воронежской и Свердловской областях, на Кубани и в Крыму зарегистрировали суточный максимум заразившихся. 
  • Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 2 007 (максимум с 31 января).
  • Вакцины против нового коронавируса в виде капель в нос лучше воспринимаются гражданами психологически, однако они могут формировать иммунный ответ организма немного дольше, нежели инъекционные препараты.
  • Некоторые люди могут более длительное время выделять коронавирус, инфицируя окружающих, чем среднестатистический заболевший. Таких людей врачи называют "супер-распространителями". Чаще всего они являются бессимптомными носителями. 

Москва

  • Всего зафиксировано 1 429 238 случаев заражения, из них новых — 5 410 (данные Оперштаба Москвы).
  • Около 30% свободных окон для записи на вакцинацию от коронавируса есть в московских поликлиниках на ближайшие дни.
  • В Москве вновь закончилась вакцина "Ковивак".

Мир

  • Всего зафиксировано более 186,5 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал сожаление, что Греция допускает на свою территорию пассажиров, которым были сделаны прививки от коронавируса вакцинами, произведенными в России или Китае. Москва осуждает Париж за дискриминационные заявления.
  • Американская компания Pfizer, совместно с германским партнером BioNTech разработавшая вакцину Comirnaty, проинформирует власти США о необходимости применения третьей дозы данного препарата.
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