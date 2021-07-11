"Супер-распространители" и максимум смертей за неделю. Главное о коронавирусе за 11 июля

Россия
- Всего зафиксировано 5 783 333 случая заражения, из них новых — 25 033. За сутки умерли 749 человек, за весь период — 143 002.
- В России впервые зарегистрировали более 5 тыс. смертей от ковида за неделю (5 077). Предыдущий антирекорд был зафиксирован по итогам прошлой недели (4 643).
- В Воронежской и Свердловской областях, на Кубани и в Крыму зарегистрировали суточный максимум заразившихся.
- Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 2 007 (максимум с 31 января).
- Вакцины против нового коронавируса в виде капель в нос лучше воспринимаются гражданами психологически, однако они могут формировать иммунный ответ организма немного дольше, нежели инъекционные препараты.
- Некоторые люди могут более длительное время выделять коронавирус, инфицируя окружающих, чем среднестатистический заболевший. Таких людей врачи называют "супер-распространителями". Чаще всего они являются бессимптомными носителями.
Москва
- Всего зафиксировано 1 429 238 случаев заражения, из них новых — 5 410 (данные Оперштаба Москвы).
- Около 30% свободных окон для записи на вакцинацию от коронавируса есть в московских поликлиниках на ближайшие дни.
- В Москве вновь закончилась вакцина "Ковивак".
Мир
- Всего зафиксировано более 186,5 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал сожаление, что Греция допускает на свою территорию пассажиров, которым были сделаны прививки от коронавируса вакцинами, произведенными в России или Китае. Москва осуждает Париж за дискриминационные заявления.
- Американская компания Pfizer, совместно с германским партнером BioNTech разработавшая вакцину Comirnaty, проинформирует власти США о необходимости применения третьей дозы данного препарата.