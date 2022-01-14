"Омикрон" наступает: симптомы, развитие и заразность. Главное о коронавирусе за 14 января

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 10 747 125 случаев заражения, из них новых — 23 820. За сутки умерли 739 человек, за весь период — 319 911.
- В регионах готовят больницы и медиков к новой волне эпидемии из-за "омикрона". В стрене выявили 783 случая заражения этим штаммом. Что известно об "омикроне", читайте здесь.
- Инфицированный "омикроном" становится заразным уже в первые сутки после заражения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, первые симптомы при заражении этим штаммом схожи с ОРВИ и гриппом, но дальнейшее развитие болезни "не всегда предсказуемо".
- Риск повторного заражения из-за "омикрона" возрастает в пять раз, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, развитие осложнений возможно спустя три-четыре дня после заражения этим штаммом. Он добавил, что на детей приходится 15% заражений коронавирусом в России.
- Законопроект о ковид-сертификатах снимут с рассмотрения.
- Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что был инфицирован омикрон-штаммом, но не заболел благодаря вакцинации "Спутником V".
- В Рособрнадзоре анонсировали аналогичные прошлогодним антиковидные меры в местах сдачи ЕГЭ.
Москва
- Всего зафиксировано 2 075 669 случаев заражения, из них новых — 5 712. Госпитализированы 744 человека.
- Число выявленных за сутки случаев заболевания 15 января может достигнуть порядка 7 тыс., заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
- Московские поликлиники усиливают работу в связи с омикрон-штаммом, власти ожидают значительного роста заболевших.
Мир
- Всего зафиксировано более 320,7 млн случаев заражения, умерли 5 522 944 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В мире выявили 18,5 млн случаев ковида за неделю — новый максимум с начала пандемии.
- В США открыли моноклональные антитела, нейтрализующие омикрон-вариант.
- Израиль отменил трехдневный карантин и второй тест для привитых "Спутником V".
- "Спутник Лайт" одобрили в Бенине.