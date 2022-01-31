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Вакцинация подростков в Москве, дистант в Питере.
Вакцинация подростков в Москве, дистант в Питере.
Вакцинация подростков в Москве, дистант в Питере.
Вакцинация подростков в Москве, дистант в Питере.
Вакцинация подростков в Москве, дистант в Питере.
Пандемия COVID-19

Вакцинация подростков в Москве, дистант в Питере. Главное о коронавирусе за 31 января

© Гавриил Григоров/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 11 861 077 случаев заражения, из них новых — 124 070. За сутки умер 621 человек, за весь период — 331 349. Госпитализированы 9 090 человек, что на 8% ниже показателя предыдущего дня.
  • Смертность из-за ковида в январе снизилась на треть, несмотря на волну "омикрона". Ключевую статистику эпидемии за месяц смотрите здесь.
  • Вопрос введения федерального локдауна сейчас не актуален и не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  • Власти примерно 20% регионов страны начали массово переводить школы и средние специальные учебные заведения на дистант (подсчеты ТАСС).
  • Учащиеся 7–11-х классов школ Санкт-Петербурга переводятся на дистанционное обучение на период со 2 по 13 февраля. Кроме того, на эти даты вводится запрет на посещение несовершеннолетними заведений общепита.
  • ФАС согласовала цену на препарат "Ремдесивир" российской компании "Р-Фарм" в размере 3 840 рублей за упаковку. 
  • Людям с хроническими заболеваниями и пожилым не стоит расслабляться и терять настороженность по отношению к "омикрону", заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он также выразил надежду, что к ноябрю ковид станет сезонным заболеванием.

Москва

  • Всего зафиксирован 2 357 351 случай заражения, из них новых — 23 417. Госпитализированы 1 407 человек — 6% от числа выявленных случаев заболевания. 
  • Началась вакцинация подростков, прививки делают в 13 центрах на базе городских детских поликлиник.
  • Число больничных коек для лечения детей с ковидом увеличат почти до 1,3 тыс.
  • Четыре заведения в центре могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер (бары Hidden Bar и Let's Rock, рестораны Gusto и Ketch Up).
  • В московской поликлинике рассказали о порядке работы в условиях "омикрона".

Мир

  • Всего зафиксировано более 375,2 млн случаев заражения, умерли 5 665 810 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Заразились 77-летний зкс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер и его жена. 
  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо получил положительный тест.
  • Омикрон-штамм вызывает значительно более легкую пневмонию, чем "дельта" (данные специалистов исследовательского центра научной медицины при Токийском университете).
  • У ВИЧ-инфицированной женщины нашли 21 мутацию коронавируса.
Теги
Пандемия COVID-19
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