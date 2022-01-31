Вакцинация подростков в Москве, дистант в Питере. Главное о коронавирусе за 31 января

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 11 861 077 случаев заражения, из них новых — 124 070. За сутки умер 621 человек, за весь период — 331 349. Госпитализированы 9 090 человек, что на 8% ниже показателя предыдущего дня.
- Смертность из-за ковида в январе снизилась на треть, несмотря на волну "омикрона". Ключевую статистику эпидемии за месяц смотрите здесь.
- Вопрос введения федерального локдауна сейчас не актуален и не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Власти примерно 20% регионов страны начали массово переводить школы и средние специальные учебные заведения на дистант (подсчеты ТАСС).
- Учащиеся 7–11-х классов школ Санкт-Петербурга переводятся на дистанционное обучение на период со 2 по 13 февраля. Кроме того, на эти даты вводится запрет на посещение несовершеннолетними заведений общепита.
- ФАС согласовала цену на препарат "Ремдесивир" российской компании "Р-Фарм" в размере 3 840 рублей за упаковку.
- Людям с хроническими заболеваниями и пожилым не стоит расслабляться и терять настороженность по отношению к "омикрону", заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он также выразил надежду, что к ноябрю ковид станет сезонным заболеванием.
Москва
- Всего зафиксирован 2 357 351 случай заражения, из них новых — 23 417. Госпитализированы 1 407 человек — 6% от числа выявленных случаев заболевания.
- Началась вакцинация подростков, прививки делают в 13 центрах на базе городских детских поликлиник.
- Число больничных коек для лечения детей с ковидом увеличат почти до 1,3 тыс.
- Четыре заведения в центре могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер (бары Hidden Bar и Let's Rock, рестораны Gusto и Ketch Up).
- В московской поликлинике рассказали о порядке работы в условиях "омикрона".
Мир
- Всего зафиксировано более 375,2 млн случаев заражения, умерли 5 665 810 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Заразились 77-летний зкс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер и его жена.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо получил положительный тест.
- Омикрон-штамм вызывает значительно более легкую пневмонию, чем "дельта" (данные специалистов исследовательского центра научной медицины при Токийском университете).
- У ВИЧ-инфицированной женщины нашли 21 мутацию коронавируса.