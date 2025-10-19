Статья

Секретное оружие и контуры Будапешта. Неделя Путина

© Александр Казаков/ ТАСС

Президент России Владимир Путин на этой неделе побеседовал с лидером США Дональдом Трампом и договорился с ним о новой встрече — в Будапеште. На совещании с правительством Путин дал поручения по заготовке топлива к зиме и поделился рецептами от Виктора Черномырдина. А со сцены Большого театра рассказал о секретном оружии России.

ТАСС собрал главное из событий президентского графика за семь дней.

От встречи до встречи

Телефонный разговор, который провели в четверг президенты РФ и США, стал уже восьмым с начала года. Предыдущий раз лидеры созванивались в ночь на 19 августа, вскоре после Анкориджа. Но, несмотря на внешнее двухмесячное затишье, в Кремле все это время подчеркивали: контакты с американцами продолжаются. Возможно, итогом этой непубличной работы и стало решение провести новую встречу Путина и Трампа. "Представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште", — сообщал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Венгрия сразу подтвердила, что готова принять переговоры (а в пятницу премьер Виктор Орбан сказал об этом Путину по телефону). Для пролета в Будапешт придется пересекать воздушное пространство третьих стран и запрашивать у них разрешение. По какому именно маршруту отправится борт №1 — пока не ясно. Но Еврокомиссия сообщила, что юридических препятствий для визита президента РФ в ЕС нет.

Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным "в течение двух недель или около того". В Кремле точных сроков пока не называют, но подтверждают, что долго ждать не придется. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, есть "общее понимание, что не нужно ничего откладывать в долгий ящик".

© Александр Казаков/ ТАСС

Отбой "Томагавкам"

Еще один "ящик", к которому в последние недели было привлечено всеобщее внимание, — Пандоры в контексте возможных поставок "Томагавков" Киеву.

Эти американские крылатые ракеты, согласно открытым данным, могут лететь на расстояние до 2,5 тыс. км. При этом бывают в ядерном исполнении — а в полете это не определить. Поэтому их потенциальная поставка — "действительно серьезный виток эскалации", подчеркивал Песков.

Наученные опытом общения с администрацией Джо Байдена, в Кремле не тешили себя иллюзиями и вполне допускали, что "дискуссия" о "Томагавках" может вестись постфактум, и в реальности ракеты уже поставлены. Именно так поступала команда предыдущего президента США. Но ответ Трампа был иным. В четверг в телефонном разговоре Путин подробно описал ему ситуацию в зоне СВО и указал: поставки "Томагавков" не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут серьезный ущерб отношениям России и США, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования. И пятничную встречу с Владимиром Зеленским Трамп начал с "пренепреятнейшего (для того) известия": как минимум в данный момент Вашингтон не намерен давать Киеву "Томагавки". Как утверждает Axios, в приоритете у американского лидера — дипломатия.

80 лет дружбы

Беседа Путина с Трампом началась с темы Ближнего Востока — российский президент поздравлял своего коллегу с успехами по нормализации в Газе. Символично, что днем ранее и у Путина были ближневосточные контакты: впервые с визитом в Россию прилетел президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.

Президент РФ Владимир Путин и временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Речь шла о совместном прошлом, настоящем и будущем. "Свыше 80 лет мы поддерживаем дипломатические связи, — заметил президент РФ. — За это время отношения между Сирией и Россией всегда носили исключительно дружеский характер". Аш-Шараа в ответ поблагодарил его и заверил: "Также мы будем работать и в дальнейшем. Постараемся перезапустить комплекс наших отношений и познакомить в том числе и вас с новой Сирией".

Между визитами

Продолжились контакты с коллегами по СНГ, с которыми Путин виделся буквально неделей ранее на саммите в Душанбе (и с некоторыми из которых совсем скоро увидится вновь). Лидера Таджикистана Эмомали Рахмона он поблагодарил за теплый прием и высококлассную организацию встречи. С руководителем Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудил его скорый — ноябрьский — государственный визит в Россию. С президентом Узбекистана — Шавкатом Мирзиёевым — говорили о совместных экономических проектах, которые успешно развиваются.

© Александр Казаков/ ТАСС

Гибкие решения

Во всех плоскостях обсуждались вопросы энергетики. На совещании с правительством в среду Путин попросил доложить о подготовке ЖКХ к зиме, в том числе о заготовке топлива. Выслушав профильных министров, он пообещал поделиться опытом предшественников. "Я вам потом расскажу, как Виктор Степанович Черномырдин, когда был председателем правительства РФ, рекомендовал министерству энергетики готовиться к прохождению осенне-зимнего периода", — сказал президент. И тут же добавил к этим рекомендациям собственную: "Благодушие здесь точно неуместно. Надо все, о чем вы говорили, жестко проводить в жизнь".

В четверг же, выступая на Российской энергетической неделе — одном из крупнейших ежегодных форумов, Путин высказался по глобальной повестке. Международная энергоинфраструктура ломается, и виной тому — "агрессивные действия некоторых западных элит". Результат: в ЕС экономика падает, а цены растут.

Россия же, несмотря на применение против нее недобросовестной конкуренции, "сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти". Газовый сектор тоже вернулся к росту. Заметно растет роль электроэнергетики, и здесь — снова пас в сторону российского ЖКХ. "Затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф, на плечи потребителей, — потребовал президент. — Необходимы более гибкие решения".

© Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

Словом и делом

Только этим социально-промышленные темы не исчерпывались. В пятницу Путин обсуждал с Совбезом несколько нетипичный для такого формата вопрос "разработки минеральных ресурсов на морском дне". Во вторник принял в Кремле главу "Норникеля" Владимира Потанина, с которым говорил о добыче никеля и платиноидов, экологической обстановке, "солидной социальной программе".

В понедельник президенту докладывал ульяновский губернатор Алексей Русских. Начал он с поддержки бойцов СВО, а закончил темой многодетности. "Мы ввели достаточное количество мер поддержки. Ну и, самое главное, это пропаганда", — поделился губернатор. А Путин его поддержал: "Это точно".

Как гласит принятая в среду концепция миграционной политики, именно так — "естественным воспроизводством" — должен обеспечиваться рост населения России. А миграция — это лишь дополнительное снабжение экономики кадрами. При этом Россия рада видеть у себя всех, кто разделяет ее ценности. Но при адаптации и строгом соблюдении законов, с акцентом на интересы собственных граждан.

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Что касается пропаганды чуждой и разрушительной, Россия ей противостоит, используя "секретное стратегическое высокоточное межконтинентальной дальности оружие — правду". Поздравляя телеканал RT с 20-летием, Путин вспомнил, как в начале 2000-х "ведущие западные средства массовой информации злоупотребляли своим монопольным положением". "Оказалось, что есть огромный спрос на новости, которые отличаются от заезженной пропаганды, которая сегодня, если по-честному, мало чем отличается от хорошо многим в этом зале известных штампов еще советских времен", — указал президент.

Люди в Европе, в США, в других странах стремятся сохранить национальную культуру, память поколений, противостоят разрушению института семьи. "Все это созвучно позиции России, — подчеркивает Путин. — Голос правды, голос России должен звучать громко, уверенно и убедительно".