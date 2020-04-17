{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Поиск доноров плазмы в Москве, новые цифры из Уханя. Главное о коронавирусе за 17 апреля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

Москва

  • Всего зафиксировано 18 105 случаев заражения, из них новых — 1959.
  • В столице донорам плазмы для лечения заразившихся коронавирусом будут платить деньги. Кровь у вылечившихся содержит антитела, которые помогают справиться с инфекцией. Власти просят потенциальных доноров помочь в борьбе с пандемией. Горячая линия по донорству плазмы работает ежедневно с 9:00 до 19:00 по телефону 8 (495) 870-45-16.
  • Власти Москвы ожидают, что пик заболеваемости коронавирусом придется на ближайшие две-три недели.
  • Люблинский районный суд отказался принудительно госпитализировать 63-летнюю москвичку, которую задержали за выход из дома без спецпропуска в районе Текстильщики.

Мир

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Италии из-за коронавируса за сутки умерли 575 человек
Заразились 3 493 человека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС