Поиск доноров плазмы в Москве, новые цифры из Уханя. Главное о коронавирусе за 17 апреля

Россия
- Всего зафиксировано 32 008 случаев заражения, из них новых — 4070. За сутки умер 41 человек, за весь период — 273. Россия поднялась на 11-е место по числу случаев заражений в мире.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы.
- Более 33 млрд рублей потребуется дополнительно на выплаты пособий по безработице. Размер пособия составит 12 130 рублей.
- У 31 воспитанника Нахимовского морского училища подтвердили коронавирус.
- Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля.
- Карантин на Кубани продлили до 30 апреля.
- Два работника Роскосмоса с подтвержденным коронавирусом умерли в больнице.
Москва
- Всего зафиксировано 18 105 случаев заражения, из них новых — 1959.
- В столице донорам плазмы для лечения заразившихся коронавирусом будут платить деньги. Кровь у вылечившихся содержит антитела, которые помогают справиться с инфекцией. Власти просят потенциальных доноров помочь в борьбе с пандемией. Горячая линия по донорству плазмы работает ежедневно с 9:00 до 19:00 по телефону 8 (495) 870-45-16.
- Власти Москвы ожидают, что пик заболеваемости коронавирусом придется на ближайшие две-три недели.
- Люблинский районный суд отказался принудительно госпитализировать 63-летнюю москвичку, которую задержали за выход из дома без спецпропуска в районе Текстильщики.
Мир
- Всего выявлено более 2,1 млн случаев заражения, умерли более 139 тыс. человек (6,66%).
- В Белоруссии коронавирус подтвердился у 419 медицинских работников.
- Число жертв коронавируса в Ухане после уточнений и пересчета возросло почти на 1290 случаев — до 3869, число зараженных выросло на 325, достигнув 50 333.
- Установлена температура гибели коронавируса. Он становится не опасен при нагревании до 92 °C в течение 15 минут.