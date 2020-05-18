{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Ситуация в Дагестане и Ураза-байрам дома. Главное о коронавирусе за 18 мая

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 290 678 случаев заражения, из них новых — 8926. Впервые с 1 мая новых случаев меньше 9 тыс. За сутки умер 91 человек, за весь период — 2722.  
  • Президент РФ Владимир Путин потребовал максимально быстро решить вопрос с обеспечением Дагестана тест-системами на коронавирус. Глава государства констатировал сложную ситуацию с COVID-19 в республике.
  • Путин попросил мусульман отметить Ураза-байрам дома. 
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить медицинских работников Гудермесской больницы, распространивших слухи о нехватке средств защиты.
  • Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что 27 регионов страны готовы к смягчению карантинных ограничений.
  • В Крыму отменили режим самоизоляции.
  • В Сочи 1 июня могут открыться 65 санаторных пляжей. 
  • Около 123 тыс. медиков получили выплаты за работу с пациентами с COVID-19.

Москва

  • Всего зафиксировано 146 062 случая заражения, из них новых — 3238. 
  • Власти Москвы опровергли сообщения об утечке данных оштрафованных за нарушение изоляции. 
  • Власти столицы рекомендуют утилизировать маски и перчатки по особым правилам. Их нужно сложить в отдельный пакет, герметично его закрыть, оставить на трое суток и только после этого выбросить.

Мир

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Большинство отделений онкоцентра им. Петрова в Петербурге возобновили работу
При этом на карантине остаются два отделения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС