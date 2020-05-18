Ситуация в Дагестане и Ураза-байрам дома. Главное о коронавирусе за 18 мая

Россия
- Всего зафиксировано 290 678 случаев заражения, из них новых — 8926. Впервые с 1 мая новых случаев меньше 9 тыс. За сутки умер 91 человек, за весь период — 2722.
- Президент РФ Владимир Путин потребовал максимально быстро решить вопрос с обеспечением Дагестана тест-системами на коронавирус. Глава государства констатировал сложную ситуацию с COVID-19 в республике.
- Путин попросил мусульман отметить Ураза-байрам дома.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить медицинских работников Гудермесской больницы, распространивших слухи о нехватке средств защиты.
- Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что 27 регионов страны готовы к смягчению карантинных ограничений.
- В Крыму отменили режим самоизоляции.
- В Сочи 1 июня могут открыться 65 санаторных пляжей.
- Около 123 тыс. медиков получили выплаты за работу с пациентами с COVID-19.
Москва
- Всего зафиксировано 146 062 случая заражения, из них новых — 3238.
- Власти Москвы опровергли сообщения об утечке данных оштрафованных за нарушение изоляции.
- Власти столицы рекомендуют утилизировать маски и перчатки по особым правилам. Их нужно сложить в отдельный пакет, герметично его закрыть, оставить на трое суток и только после этого выбросить.
Мир
- Всего зафиксировано более 4,4 млн случаев заражения, умерли более 305 тыс. человек (подсчеты ТАСС).
- В Италии практически отменяется карантин. Главный храм католического мира — собор Святого Петра в Ватикане — открылся для верующих и паломников.