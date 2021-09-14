Поддержка россиян и самоизоляция Путина. О чем президент говорил с кабмином и единороссами

Президент Владимир Путин в преддверии выборов в Госдуму проверил, как реализуются предложенные им "Единой Россией" меры поддержки россиян и развития регионов. На онлайн-совещании с членами правительства и представителями партии во вторник он призвал исполнительную и законодательную ветви власти продолжать слаженно работать и впредь.
Одной из главных тем встречи, однако, стал уход главы государства на самоизоляцию из-за контакта с заразившимся коронавирусом - человеком из его "самого близкого окружения", который был привит, но "ревакцинировался, судя по всему, поздновато". Путин назвал эту ситуацию "естественным экспериментом" и выразил надежду, что вакцина "Спутник V", которой он привился весной, "в жизни покажет свои высокие параметры".
ТАСС собрал ключевые цифры, озвученные на встрече.
Социальная поддержка
- "Школьные" выплаты в 10 тыс. рублей начиная с 2 августа выдали на 20,6 млн из 20,7 млн детей, которым они положены.
- Единовременные выплаты, также по 10 тыс. рублей, получили 39,3 млн пенсионеров. Еще 3,5 млн пожилых россиян получат эти деньги до 16 сентября.
- Всем военным и курсантам, проходящим службу по состоянию на 31 августа, в соответствии с указом президента уже выплатили по 15 тыс. рублей.
- Более 735 тыс. семей, где отец или мать в одиночку воспитывает детей в возрасте от 8 до 17 лет, уже получают соответствующие повышенные пособия. Всего принято 2,5 млн заявлений от неполных семей.
- Выплаты назначены почти 93 тыс. россиянок, которые встали на учет на ранних сроках беременности.
Жилье и благоустройство
- Решение распространить семейную ипотеку на семьи с первым ребенком повысило спрос на нее в два раза.
- Строители с начала года сдали около 50 млн кв. м жилья, это почти на четверть превышает прошлогодний показатель. Сам Путин ранее отмечал, что в 2021 году Россия может поставить рекорд по объемам ввода жилья.
- Новая программа расселения аварийного жилья, предложенная президентом на втором этапе XX съезда "Единой России", позволит переселить в новые квартиры около миллиона россиян.
- В 2021 году в стране благоустроят 5 тыс. общественных территорий и 5,2 тыс. дворов.
- Более 100 тыс. домов с начала года подключили к газу, из них 9 тыс. - по новым правилам, принятие которых Путин инициировал в апрельском послании Федеральному собранию. Как отметил вице-премьер Александр Новак, "масштабная программа социальной газификации фактически стартовала". Глава государства в ответ потребовал наряду с социальной продолжать и плановую газификацию и принять меры, чтобы сдержать рост цен на соответствующее оборудование и работы.
Помощь бизнесу
- Мораторий на проверки бизнеса, продленный на 2022 год, затронет около 120 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса и, по словам вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, "достаточно серьезно снизит административную нагрузку" на них.
- Программа субсидирования найма реализована примерно на три четверти - работодателям возместят расходы за найм 159 тыс. безработных.
Развитие регионов
- 55 из 85 регионов России в 2021 году получили 50 млрд рублей дополнительных дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов. Обеспечена возможность снизить рыночный долг регионов и муниципалитетов до 25% налоговых и неналоговых доходов, на это могут направить до 337 млрд рублей.
- Почти 250 проектов, общая стоимость которых превышает 100 млрд рублей, одобрены в 43 регионах по программе реструктуризации бюджетных кредитов. Власти ожидают, что внебюджетные инвестиции в эти проекты составят 1,4 трлн рублей.
- Объем заявок регионов на инфраструктурные кредиты, анонсированные в послании Федеральному собранию, достиг 490 млрд при лимите в 500 млрд на первые два года действия программы, которая может быть продлена до 2026 года. Заявки на 90 млрд рублей уже одобрены.
- 30 регионов подали заявки на выпуск инфраструктурных облигаций, одобрение пока получили три - Тульская, Тюменская и Челябинская области. К 2023 году с помощью этих бумаг планируется привлечь в регионы не менее 150 млрд рублей не из бюджета.
- Фонд содействия реформированию ЖКХ подобрал проекты модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства на 600 млрд рублей. На их реализацию направят средства ФНБ.
Медицина, образование и культура
- С 1 июля углубленную диспансеризацию прошли около 212 тыс. россиян. Большинство из них - 84% - перенесли ковид и имеют хронические заболевания.
- Всего за две недели с запуска проекта "Пушкинская карта" обладателями таких карт стали около 1,8 млн человек, которые уже приобрели 150 тыс. билетов в учреждения культуры. Первый билет купила 15-летняя Настя из Омска, решившая посетить Московский театр сатиры.
- К 1 декабря 2021 года регионы получат почти 4,2 тыс. новых школьных автобусов, средства на которые Путин предложил выделить весной. Всего за четыре года должны быть поставлены 16 тыс. автобусов для учащихся.