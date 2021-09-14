Поддержка россиян и самоизоляция Путина. О чем президент говорил с кабмином и единороссами

Президент Владимир Путин в преддверии выборов в Госдуму проверил, как реализуются предложенные им "Единой Россией" меры поддержки россиян и развития регионов. На онлайн-совещании с членами правительства и представителями партии во вторник он призвал исполнительную и законодательную ветви власти продолжать слаженно работать и впредь.

Одной из главных тем встречи, однако, стал уход главы государства на самоизоляцию из-за контакта с заразившимся коронавирусом - человеком из его "самого близкого окружения", который был привит, но "ревакцинировался, судя по всему, поздновато". Путин назвал эту ситуацию "естественным экспериментом" и выразил надежду, что вакцина "Спутник V", которой он привился весной, "в жизни покажет свои высокие параметры".

ТАСС собрал ключевые цифры, озвученные на встрече.

Социальная поддержка

"Школьные" выплаты в 10 тыс. рублей начиная с 2 августа выдали на 20,6 млн из 20,7 млн детей, которым они положены.

Единовременные выплаты, также по 10 тыс. рублей, получили 39,3 млн пенсионеров. Еще 3,5 млн пожилых россиян получат эти деньги до 16 сентября.

Всем военным и курсантам, проходящим службу по состоянию на 31 августа, в соответствии с указом президента уже выплатили по 15 тыс. рублей.

Более 735 тыс. семей, где отец или мать в одиночку воспитывает детей в возрасте от 8 до 17 лет, уже получают соответствующие повышенные пособия. Всего принято 2,5 млн заявлений от неполных семей.

Выплаты назначены почти 93 тыс. россиянок, которые встали на учет на ранних сроках беременности.

Жилье и благоустройство

Решение распространить семейную ипотеку на семьи с первым ребенком повысило спрос на нее в два раза.

Строители с начала года сдали около 50 млн кв. м жилья, это почти на четверть превышает прошлогодний показатель. Сам Путин ранее отмечал, что в 2021 году Россия может поставить рекорд по объемам ввода жилья.

Новая программа расселения аварийного жилья, предложенная президентом на втором этапе XX съезда "Единой России", позволит переселить в новые квартиры около миллиона россиян.

В 2021 году в стране благоустроят 5 тыс. общественных территорий и 5,2 тыс. дворов.

Более 100 тыс. домов с начала года подключили к газу, из них 9 тыс. - по новым правилам, принятие которых Путин инициировал в апрельском послании Федеральному собранию. Как отметил вице-премьер Александр Новак, "масштабная программа социальной газификации фактически стартовала". Глава государства в ответ потребовал наряду с социальной продолжать и плановую газификацию и принять меры, чтобы сдержать рост цен на соответствующее оборудование и работы.

Помощь бизнесу

Мораторий на проверки бизнеса, продленный на 2022 год, затронет около 120 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса и, по словам вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, "достаточно серьезно снизит административную нагрузку" на них.

Программа субсидирования найма реализована примерно на три четверти - работодателям возместят расходы за найм 159 тыс. безработных.

Развитие регионов

55 из 85 регионов России в 2021 году получили 50 млрд рублей дополнительных дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов. Обеспечена возможность снизить рыночный долг регионов и муниципалитетов до 25% налоговых и неналоговых доходов, на это могут направить до 337 млрд рублей.

Почти 250 проектов, общая стоимость которых превышает 100 млрд рублей, одобрены в 43 регионах по программе реструктуризации бюджетных кредитов. Власти ожидают, что внебюджетные инвестиции в эти проекты составят 1,4 трлн рублей.

Объем заявок регионов на инфраструктурные кредиты, анонсированные в послании Федеральному собранию, достиг 490 млрд при лимите в 500 млрд на первые два года действия программы, которая может быть продлена до 2026 года. Заявки на 90 млрд рублей уже одобрены.

30 регионов подали заявки на выпуск инфраструктурных облигаций, одобрение пока получили три - Тульская, Тюменская и Челябинская области. К 2023 году с помощью этих бумаг планируется привлечь в регионы не менее 150 млрд рублей не из бюджета.

Фонд содействия реформированию ЖКХ подобрал проекты модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства на 600 млрд рублей. На их реализацию направят средства ФНБ.

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