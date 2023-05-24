Новый миропорядок и экспансия НАТО. Заявления участников встречи по безопасности

Ситуация в мире становится менее стабильной - Запад пытается удержать доминирование и навязать свои правила. Разрушительному курсу Запада есть альтернатива - система единой неделимой безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

В этом году участники встречи, в том числе директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Республики Сербской Милорад Додик, помимо международной безопасности и становления многополярного мира, обсудили вопросы расширения НАТО, борьбу Запада против России руками Украины, а также давление США и Европы на страны глобального Юга и Ближнего Востока. Всего в этом году участниками встречи стали более 100 стран, а также 6 международных организаций.

ТАСС собрал основные тезисы из заявлений, сделанных на встрече.

О мировом порядке

Ситуация в мире становится все менее стабильной - в разных регионах появляются новые очаги напряженности, а многие народы переживают "драматические последствия" переворотов, организованных извне, заявил Путин. Запад стремится "удержать свое доминирование, навязать свои правила, полностью игнорируя суверенитет, национальные интересы, традиции других государств". Также Запад спровоцировал энергетический и продовольственный кризисы и пытается извлечь из них односторонние преимущества.

Разрушительному курсу Запада есть альтернатива - система единой неделимой безопасности и обеспечение экономического, технологического и социального развития. Добиться формирования справедливого и многополярного мира, по словам президента РФ, можно только сообща.

Однако западные страны не смогут участвовать в обеспечении процветания и безопасности в мире - их "безумная гордыня" наглухо закрыла такую возможность, считает Нарышкин. "Уместно вспомнить библейскую истину: конец их будет по делам их. А это значит, что конец их будет печальным".

Впереди у человечества, по его словам, "непростые времена", ведь "евроатлантические элиты не намерены добровольно отказываться от мирового господства". Однако РФ сохранила запас прочности и стратегическую глубину.

Отдельные государства пытаются под предлогом защиты демократии подменить действующий на основе международного права миропорядок системой, основанной на искусственно созданных правилах, заявил член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), секретарь Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин. Геополитическое размежевание продолжает расширяться, а конфликты и другие традиционные угрозы безопасности возникают постоянно, как и нетрадиционные угрозы, связанные, например с энергоносителями и продовольствием. Китай, в свою очередь, выступает против любых форм гегемонизма и вмешательства во внутренние дела других стран.

Об экспансии НАТО

"По сути безоглядная экспансия НАТО отражает те же намерения, которые лежали в основе гитлеровской политики "Дранг нах Остен" (нем. Drang nach Osten, термин, использующийся для обозначения немецкой экспансии на восток - прим. ТАСС)", - заявил Лавров.

Как отметил Додик, сейчас происходит первое после агрессии на Югославию в 1999 году крупное расширение НАТО на Восточную Европу, что "представляет собой самый большой фактор нестабильности в системе международной безопасности после холодной войны".

О зависимости Европы от США

Санкции Запада против РФ поставили под угрозу энергетическую безопасность Европы, которая вынуждена следовать за США, хотя у стран ЕС нет альтернативы российским нефти и газу. "Тем самым они наносят прямой ущерб своим экономическим системам", - указал Додик. Сегодня Евросоюз "является фактически вассалом США". Россия же в отличие от Запада не навязывает другим странам свою политику.

Об Украине

Запад в борьбе против России накачивает Украину оружием, но большая часть поставок "бесконтрольно расползается по всему миру", подчеркнул Лавров.

Таким образом, страны НАТО фактически участвуют в конфликте на стороне Украины, что повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Россия направляет Западу сигналы о недопустимости такого сценария, но они игнорируются или искажаются в целях пропаганды. При этом Запад только повышает ставки, потому что "попытка сломать Россию руками украинских неонацистов стала неотъемлемой частью их генеральной линии на возрождение однополярного мироустройства".

О том, что идеология нацизма - это инструмент борьбы Запада с Россией, также заявил президент Республики Сербской. Однако, по его словам, возрождение нацизма, особенно на Украине, - это один из вызовов глобальной безопасности.

О действиях Запада на глобальном Юге

Запад сознательно провоцирует межгосударственные и межэтнические конфликты в Африке, Латинской Америке и странах Карибского бассейна. Последний такой пример - ситуация в Судане. Запад стремится эксплуатировать и дальше богатейшие ресурсы Африки, а США "нервно реагируют, когда эти страны проводят независимую, самостоятельную политику", сказал Лавров.

При этом в регионе растет запрос на надежных гарантов безопасности. Россия, как и Китай, Индия и Иран могут удовлетворить запрос стран Африки на выгодное и равноправное сотрудничество, констатировал Нарышкин.

О Ближнем Востоке

Доверие на Ближнем Востоке растет, а авторитет США резко снижается. Вашингтон, по словам Нарышкина, списывает свои просчеты на Ближнем Востоке на Россию и разрабатывает планы по информационной войне с Москвой.

Достигнутое в марте этого года соглашение о восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией вызывает "крайне болезненную реакцию у США и Великобритании", отметил он. При этом нормализация саудовско-иранских отношений - важный шаг к укреплению мира и безопасности в регионе.

Нарышкин посоветовал англосаксам заняться своими внутренними гражданскими конфликтами, "а еще лучше - убираться к их старому приятелю, к дьяволу".

Он также обратил внимание на то, что США продолжают оказывать давление на Сирию, по сути оккупируя ее часть. США используют военную базу Эт-Танф на границе Сирии, Иордании и Ирака для подготовки боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) к диверсиям не только в Сирии, но и в регионах России.

Как указал Лавров, Запад создает препятствия для сотрудничества в области борьбы с терроризмом, хотя угрозы продолжают нарастать. Наиболее серьезные вызовы по-прежнему "исходят от ИГ, Аль-Каиды (запрещена в РФ - прим. ТАСС) и связанных с ними террористических группировок".