Не только "Валдай". Какой была неделя Путина

© Сергей Булкин/ ТАСС

Пленарное заседание дискуссионного Валдайского клуба стало центральным событием рабочей недели президента России Владимира Путина. Прозвучавшие тезисы — о взаимоотношениях с США, об ответах на провокации Украины, о роли ООН — будут еще долго обсуждаться в мире.

Однако не "Валдаем" единым была богата неделя главы государства. На нее пришлись годовщина воссоединения России с ее юго-западными историческими регионами, День учителя, встреча с лидером Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком и многое другое.

ТАСС собрал главные события недели главы государства.

Полпред для Северо-Запада

Президентская неделя открылась решением кадровых вопросов. В понедельник глава государства принял в Кремле губернатора Тверской области Игоря Руденю. Встреча, которая поначалу выглядела как рутинная — Путин, уделяя большое внимание региональным вопросам, регулярно беседует с губернаторами — получила неожиданное развитие.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и президент РФ Владимир Путин © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Вопреки обыкновению, по итогам этой встречи Кремль опубликовал не стенограмму беседы, а указ: Руденя был назначен президентским полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Ранее эту должность занимал Александр Гуцан — он стал генеральным прокурором после перехода Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда.

Должность руководителя Тверской области пока остается вакантной. Нельзя исключать, что врио губернатора назначат уже скоро. Впрочем, времени, чтобы войти в курс дела, у него будет достаточно: губернаторские выборы пройдут только в следующем сентябре, в единый день голосования.

Исполняя мечты

30 сентября страна отмечала уже третью годовщину воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. "Миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили свое будущее, сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы, — быть со своим Отечеством, с Россией, вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда", — подчеркнул Путин в видеообращении по случаю этой даты.

"Вместе мы защищаем нашу любовь к Родине и единство исторической судьбы, сражаемся и побеждаем, отстаиваем коренные национальные интересы, общую память и ценности, русский язык, традиции, культуру и веру, — сказал глава государства. — Мы вместе. И значит, все наши планы будут воплощены в жизнь".

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент заверил: в Москве знают, с какими трудностями сейчас сталкиваются жители этих регионов. "Много действительно острых, насущных проблем, — отметил Путин. — Нужно не только восстанавливать разрушенное в ходе боевых действий, но и приводить в порядок инфраструктуру, которой десятилетиями никто толком не занимался".

Как федеральный центр решает эти проблемы, дал ответ вице-премьер Марат Хуснуллин, которого Путин принял в Кремле с докладом. Выслушав отчет о развитии ситуации как в Донбассе и Новороссии, так и во всей России, президент наказал: "Надо поддерживать строительный сектор". И подчеркнул: "От качества дорог зависит многое".

Сохраняя традиции

Слов благодарности от главы государства удостоились и российские воины. В День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией Путин особо упомянул бойцов СВО. "Уверен, что благодаря вам безопасность России будет надежно обеспечена", — обратился к ним президент.

Отдельно верховный главнокомандующий поблагодарил, поздравляя с праздником 1 октября, личный состав Сухопутных войск. "Сегодня вы стремитесь быть достойными героических традиций предшественников, демонстрируете неизменную верность присяге и долгу, высокую выучку и стойкость, в том числе в ходе специальной военной операции", — заметил глава государства в поздравительной телеграмме.

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

С не меньшим героизмом несут службу и российские Космические войска. "Уверен, что вы и впредь будете твердо стоять на страже стратегических интересов нашего государства, вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы, обеспечение обороноспособности Родины", — подчеркнул Путин.

"Все меняется, кроме одного — это храбрость, мужество и героизм русского солдата, которым мы все очень гордимся, — отметил президент уже на заседании Валдайского клуба, напомнив о словах Петра I. — Русский - это тот, кто любит Россию и служит ей".

Школа, кующая победы

Но ратные подвиги русских солдат, как заметил президент, посещая образовательный центр "Сириус", были бы невозможны без воспитания с самого детства — без труда учителей. "Сила России — в ее самобытной, суверенной системе образования", — указал глава государства и напомнил, что так было всегда. И в Великую Отечественную, подчеркнул Путин, "в школе ковалась Победа".

© Сергей Булкин/ ТАСС

"Именно педагоги, — указал президент, — все исторические эпохи вели Россию вперед, служили нравственным маяком для целых поколений, воспитывали достойных учеников, которые одерживали судьбоносные ратные победы, добивались выдающихся результатов". И сегодня, добавил он, эти ученики "достойно выдержали главный экзамен — на верность Отчизне — в ходе специальной военной операции".

Вклад педагогов, резюмировал Путин в видеообращении ко Дню учителя, позволяет учащимся "уверенно чувствовать себя во взрослой жизни, добиваться успехов, которые будут определять их собственную судьбу и судьбу страны".

Встречая друзей

Не только валдайский четверг, но и почти все дни прошедшей недели были ознаменованы международными контактами — словно в тон названию фестиваля "Москва встречает друзей", участников которого президент поздравлял на днях.

Во вторник Путин направил телеграмму президенту Абхазии Бадре Гунбе по случаю Дня Победы и Независимости. "Этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа Абхазии, который в нелегкой борьбе отстоял свое законное право на свободную, мирную жизнь", — подчеркнул российский лидер, пожелав своему коллеге "здоровья и успехов, а всем абхазским гражданам — мира и благополучия".

В среду руководитель Китая Си Цзиньпин получил от Путина "сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Китайской Народной Республики". Президент отметил "беспрецедентно высокий уровень" отношений между Москвой и Пекином и обратил внимание на технический прогресс Китая.

Президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик и президент РФ Владимир Путин © Михаил Метцель/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

В четверг на полях "Валдая" Путин отдельно побеседовал с Додиком. Этой встрече не помешало даже позднее время — на часах был одиннадцатый час вечера. "Очень рад нашей новой встрече, — обратился российский лидер к своему визави. — Вы лично многое делаете для выстраивания отношений с Россией". Обращаясь к Додику, он заметил, что ситуация на Балканах сейчас непростая, "можно сказать, сложная". А президент Республики Сербской на это ответил с позитивом: "Кто-то говорит, что зато нам не скучно: всегда есть чем заняться".

В последний день недели Путин сначала направил телеграмму, а потом и позвонил лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону. Повода минимум два, и оба приятные. 5 октября Рахмон праздновал день рождения — ему исполнялось 73 года. В связи с чем президент РФ поздравил своего коллегу. Еще одна тема — предстоящий государственный визит Путина в Таджикистан: лидеры воспользовались возможностью, чтобы обсудить его детали. Как ожидается, контакты продолжатся совсем скоро — уже в очном формате.