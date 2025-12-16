Статья

Между минами и под дронами-камикадзе: как роботы-курьеры участвуют в спецоперации

Вооруженные силы России все шире применяют наземные робототехнические комплексы (НРТК) для доставки продуктов и боеприпасов бойцам в районах специальной военной операции, где логистика затруднена. Как развивались военные роботы и как они участвуют в СВО — в материале ТАСС

РТК "Лягушка"

Первыми наземными роботами, участвовавшими в боевых действиях, стали советские дистанционно управляемые бронемашины — телетанки. Их разрабатывали с конца 1920-х годов — сначала с управлением по проводу, а затем радиокомандами. Испытывались варианты, вооруженные пулеметами, пушками и огнеметами, танки-камикадзе. К началу 1940-х в Красной армии было уже два батальона боевых роботов — 61 танк. Аппараты с переменным успехом (к примеру, не хватало проходимости в заснеженной пересеченной местности) приняли участие в советско-финляндской войне 1940 года, а в 1942-м во время обороны Севастополя телеуправляемые танкетки с мощными зарядами тротила атаковали укрепления нацистов.

В 2014–2015 годах Сухопутные войска США проверяли использование безэкипажных наземных машин для военной логистики. Во время операций в Ираке и Афганистане американские военные столкнулись с тем, что силы местного сопротивления атаковали колонны армейских грузовиков и бензовозов, снабжавшие разбросанные по странам военные базы. Для минимизации потерь среди личного состава армейские специалисты совместно с компанией Lockheed Martin создали комплект, превращающий грузовик в огромный НРТК, способный действовать автономно, без управления оператором. Колонны из импровизированных транспортных роботов продемонстрировали способность передвигаться со скоростью 65 км/ч, проезжать перекрестки, совершать обгоны. Однако в войска автономные грузовики не пошли, да и из Афганистана американские войска поспешно бежали в 2021 году.

Универсальный "Курьер"

Министр обороны России Андрей Белоусов на заседании коллегии Минобороны РФ назвал робототехнические комплексы одним из основных приоритетов госпрограммы вооружения наряду с беспилотными системами и технологиями искусственного интеллекта. Специалисты считают, что роль робототехнических средств в специальной военной операции роль возрастает. "В целом боевые действия с каждым днем все больше становятся войной роботов", — выразил ТАСС мнение эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Он отметил успешное применение таких систем в связке с вооружением при освобождения Купянска Харьковской области.

НРТК "Курьер"

8 декабря 2025 года российское военное ведомство привело пример применения наземных роботов для штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сначала по укрепленному опорному пункту врага ударил дрон "Лягушка" — простейшая колесная тележка с дистанционным управлением, — несущий боезаряд. Затем наземный аппарат "Курьер", вооруженный автоматическим гранатометом, обошел инженерные заграждения и поразил уцелевших солдат противника, а другие "Курьеры" разминировали подходы к "опорнику" для российских бойцов и установили мины на путях возможной контратаки ВСУ. Роботами управляли операторы взвода НРТК 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ. В результате действий забайкальских десантников-штурмовиков из Улан-Удэ при поддержке робототехники позиция ВСУ была полностью зачищена. Роботы помогали российским "штурмам" и раньше.

НРТК "Курьер" — многофункциональная робототехническая платформа, способная атаковать противника, после установки модуля с передним катком проводить разминирование, ставить минные заграждения, маскировать движение подразделений аэрозольными завесами, эвакуировать раненых, доставлять различные грузы. Первая партия из 50 НРТК была поставлена в войска осенью 2024 года.

Через минные поля под огнем противника

В сентябре 2023 года источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что российские войска начали применять в специальной военной операции НРТК БРГ-1, способный перевозить боеприпасы, продукты, а также везти носилки с раненым. Скромный на вид аппарат может тянуть волоком до 250 кг. На форуме "Армия-2024" в рамках выставки так называемого народного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) были представлены уже несколько инициативных разработок частных компаний. В конце 2024 года министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в войска поставлено восемь видов НРТК разработки народного ОПК.

Боевые роботы БР-2 и БРГ-1

"Крупная техника сразу становится приоритетными целями, — рассказал в беседе с ТАСС официальный представитель научно-производственного центра (НПЦ) "Сварог", занимающегося разработками в области НРТК и беспилотных авиационных систем. — А для снабжения небольшими партиями и вспомогательных функций [НРТК] хорошо подходит. Практика их применения себя хорошо показала".

Сегодня Вооруженные силы России используют в СВО разнообразные наземные средства доставки грузов, медицинской эвакуации. Многофункциональный гусеничный НРТК "Омич" с грузоподъемностью в 500 кг способен перевозить несколько бойцов со снаряжением. В Минобороны отмечали, что с его помощью в районе линии боесоприкосновения проводится ротация личного состава. Колесная платформа "Бишоп", применяемая с 2024 года, оснащена покрытием, затрудняющим тепловизионную заметность, а также спутниковым каналом управления, который практически невозможно подавить.

В октябре 2025 года командующий Южной группировкой войск генерал-полковник Александр Санчик сообщил, что за октябрь наземные роботы доставили бойцам группировки на передовой более 1,5 т грузов.

Судя по отчетам Минобороны России об уничтоженной технике, украинская сторона также активно использует роботизированные тележки для доставки грузов. Еще в 2022 году эстонская компания Milrem Robotics поставила ВСУ 14 наземных робототехнических комплексов THeMIS, из них семь — в транспортном варианте. Базовое гусеничное шасси эстонского робота при массе 1,6 т способно нести до 1,2 т полезной нагрузки. В последние месяцы Минобороны России практически ежедневно сообщает об очередных сожженных гусеничных и колесных устройствах этого типа различных размеров. Лишь Южная группировка войск за сутки уничтожила семь наземных робототехнических комплексов, о чем 9 декабря 2025 года доложил начальник ее пресс-центра. О массовости применения роботов-доставщиков свидетельствуют кадры, на которых в объектив российского дрона-камикадзе с управлением по оптоволоконному кабелю попали сразу два НРТК: обездвиженный и однотипный с ним, который через мгновение будет поражен.

Еда с небес

Для военной логистики российские войска используют и беспилотные летательные аппараты. "НРТК более грузоподъемные, но, к примеру, им сложнее [идти] через водные преграды, — пояснил различия представитель НПЦ "Сварог". — Воздушные более мобильные, и больше возможностей для автоматических полетов".

Грузовой БПЛА "Гектор"

С помощью беспилотников бойцы группировки "Запад", находящиеся в труднодоступных районах боевых действий, начали получать пищу. Широкий ассортимент блюд готовится по специальной технологии, упаковывается в прочные многослойные фольгированные пакеты, а затем доставляется военнослужащим дронами. Беспилотники помогают украинским военным сохранить жизнь, сбрасывая на их позиции листовки с описанием, как сдаться в плен. К примеру, сейчас таким образом залистовываются районы Гуляйполя, который постепенно окружается.

Снабжает едой российских бойцов и противник: штурмовик группировки "Восток" с позывным Тихий рассказал ТАСС, что ВСУ сбрасывали на позиции Вооруженных сил РФ в селе Полтавка Запорожской области продукты питания, ошибочно полагая, что населенный пункт находится под украинским контролем.

Российские наземные роботы продолжают развиваться, получать новые возможности. "Как на НРТК, так и на воздушные [дроны] стали все чаще ставить РЭБ-системы для защиты, — сообщили ТАСС в НПЦ "Сварог". — Все большее распространение имеет управление через спутниковые каналы связи, а также сети репитеров. <...> Мы все больше идем в сторону автоматизации логистики, это достигается за счет систем защиты от глушения GPS и спуфинга, так и систем навигации без использования GPS. На воздушных это либо оптические системы, которые сопоставляют карту местности с оптических датчиков, или инерциальные системы навигации".

Специалист отметил, что "Сварог" работает в тесном контакте с подразделениями, применяющими его роботизированные средства, видит практику применения, практичность или непрактичность тех или иных решений. "За счет этой обратной связи мы полностью обновили всю линейку изделий, а по некоторым выработали решения, которых нет аналогов у противника, либо [наши решения] их превосходят", — заключил представитель производителя робототехнических комплексов.

Виктор Бодров