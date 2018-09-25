Стремление к $100. Нефть обновляет четырехлетние максимумы

Сильная нефть поддержала рубль и помогла ему укрепиться против доллара и евро

Нефть марки Brent 25 сентября подорожала до максимума с ноября 2014 года. Так, во время торгов ее цена превысила $82,01, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Таким образом нефть продолжила укрепляться — днем ранее она преодолела отметку в $81. Решение ОПЕК+

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В воскресенье, 23 сентября, в Алжире прошла министерская встреча комитета ОПЕК+, на которой страны решили не наращивать производство нефти и даже наоборот — предупредили о возможном возврате в 2019 году к ограничениям. Хотя еще в июне участники объединения договорились смягчить действующие лимиты, чтобы снизить уровень выполнения сделки со 150 до 100%. В августе этот показатель составил 129%. Глава Минэнерго Александр Новак предположил, что увеличить поставки до 100% выполнения сделки удастся уже в сентябре-октябре. По словам министра, текущая добыча нефти в России близка к рекордному показателю октября 2016 года. Тогда среднесуточный уровень добычи достиг 11,2 млн баррелей. Санкции США против Ирана Чтобы оценить оптимальный уровень добычи для 2019 года, ОПЕК+ планирует встречу в ноябре. Когда будет понятно, сколько иранской нефти уйдет с рынка из-за санкций США, которые вступят в силу с 5 ноября. Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в июне оценивал возможные недопоставки нефти в осенние месяцы почти в 2 млн баррелей в сутки. Его коллега — министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что США не удастся "исполнить мечту" и убрать иранскую нефть с рынка. Впрочем, в Алжир иранский чиновник не приехал. Ранее Иран выступил против перераспределения квот в ОПЕК+ и обвинил некоторых членов непосредственно ОПЕК в поддержке интересов США, которые хотят опустить цены на нефть. Сбалансированная цена Текущая цена на нефть является сбалансированной, считает Александр Новак. При этом, по его словам, она учитывает и геополитические факторы. Как отметила газета Financial Times, нефтеэкпортеры проигнорировали требование президента США Дональда Трампа снизить цены на нефть.

We protect the countries of the Middle East, they would not be safe for very long without us, and yet they continue to push for higher and higher oil prices! We will remember. The OPEC monopoly must get prices down now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 сентября 2018 г.

При этом нефтетрейдеры Trafigura и Mercuria считают, что цена на нефть не только не снизится, но может вырасти до $100 за баррель уже в начале 2019 года. Возможный рост запасов

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При этом ОПЕК предупреждает о риске повторения в 2019 году ситуации 2014 года, когда излишки запасов опустили нефтяные котировки. В частности, в следующем году рост ожидается в странах, не входящих в ОПЕК. Кроме того, добыча сланцевой нефти в США будет расти еще в течение десяти лет и достигнет пика в 14,3 млн баррелей в сутки к 2027-2028 году, заявила организация. Александр Новак успокоил, что в случае существенного роста запасов страны ОПЕК+ готовы действовать, чтобы поддерживать баланс на нефтяном рынке. Реакция рубля

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Рубль наконец отреагировал на рост нефтяных цен — ранее в августе-сентябре санкции перевешивали, и отечественная валюта дешевела, несмотря на сильную нефть. Сейчас на торгах курсы доллара и евро начали снижаться. Официальный курс на 26 сентября ЦБ тоже опустил — до 65,82 рубля за доллар и 77,38 рубля за евро. Хотя к концу года даже без новостей о санкциях у отечественной валюты могут возникнуть другие факторы, которые в состоянии продавить ее вниз, — это оплата российскими компаниями внешнего долга и спекулятивное ожидание возвращения ЦБ на валютный рынок. Напомним, регулятор ранее объявил о приостановке закупки валюты до конца 2018 года.