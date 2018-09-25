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Мировые цены на нефть

Стремление к $100. Нефть обновляет четырехлетние максимумы

© Юрий Смитюк/ТАСС
Сильная нефть поддержала рубль и помогла ему укрепиться против доллара и евро

Нефть марки Brent 25 сентября подорожала до максимума с ноября 2014 года. Так, во время торгов ее цена превысила $82,01, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Таким образом нефть продолжила укрепляться — днем ранее она преодолела отметку в $81. 

Решение ОПЕК+

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В воскресенье, 23 сентября, в Алжире прошла министерская встреча комитета ОПЕК+, на которой страны решили не наращивать производство нефти и даже наоборот — предупредили о возможном возврате в 2019 году к ограничениям. Хотя еще в июне участники объединения договорились смягчить действующие лимиты, чтобы снизить уровень выполнения сделки со 150 до 100%. В августе этот показатель составил 129%. Глава Минэнерго Александр Новак предположил, что увеличить поставки до 100% выполнения сделки удастся уже в сентябре-октябре.

По словам министра, текущая добыча нефти в России близка к рекордному показателю октября 2016 года. Тогда среднесуточный уровень добычи достиг 11,2 млн баррелей.

Санкции США против Ирана

Чтобы оценить оптимальный уровень добычи для 2019 года, ОПЕК+ планирует встречу в ноябре. Когда будет понятно, сколько иранской нефти уйдет с рынка из-за санкций США, которые вступят в силу с 5 ноября. Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в июне оценивал возможные недопоставки нефти в осенние месяцы почти в 2 млн баррелей в сутки. Его коллега — министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что США не удастся "исполнить мечту" и убрать иранскую нефть с рынка.

Впрочем, в Алжир иранский чиновник не приехал. Ранее Иран выступил против перераспределения квот в ОПЕК+ и обвинил некоторых членов непосредственно ОПЕК в поддержке интересов США, которые хотят опустить цены на нефть. 

Сбалансированная цена

Текущая цена на нефть является сбалансированной, считает Александр Новак. При этом, по его словам, она учитывает и геополитические факторы.

Как отметила газета Financial Times, нефтеэкпортеры проигнорировали требование президента США Дональда Трампа снизить цены на нефть.

При этом нефтетрейдеры Trafigura и Mercuria считают, что цена на нефть не только не снизится, но может вырасти до $100 за баррель уже в начале 2019 года.

Возможный рост запасов

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При этом ОПЕК предупреждает о риске повторения в 2019 году ситуации 2014 года, когда излишки запасов опустили нефтяные котировки. В частности, в следующем году рост ожидается в странах, не входящих в ОПЕК. Кроме того, добыча сланцевой нефти в США будет расти еще в течение десяти лет и достигнет пика в 14,3 млн баррелей в сутки к 2027-2028 году, заявила организация.

Александр Новак успокоил, что в случае существенного роста запасов страны ОПЕК+ готовы действовать, чтобы поддерживать баланс на нефтяном рынке.

Реакция рубля

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Рубль наконец отреагировал на рост нефтяных цен — ранее в августе-сентябре санкции перевешивали, и отечественная валюта дешевела, несмотря на сильную нефть. Сейчас на торгах курсы доллара и евро начали снижаться. Официальный курс на 26 сентября ЦБ тоже опустил — до 65,82 рубля за доллар и 77,38 рубля за евро.

Хотя к концу года даже без новостей о санкциях у отечественной валюты могут возникнуть другие факторы, которые в состоянии продавить ее вниз, — это оплата российскими компаниями внешнего долга и спекулятивное ожидание возвращения ЦБ на валютный рынок. Напомним, регулятор ранее объявил о приостановке закупки валюты до конца 2018 года.

Арина Раксина

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РоссияМировые цены на нефть
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