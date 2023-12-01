ВСУ несут потери, украинцы в унынии, Киев не готов к переговорам. События вокруг Украины

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за полгода так называемого контрнаступления превысили 125 тыс. военнослужащих, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Москва не видит признаков того, что Киев и Запад готовы к переговорам об урегулировании конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его образному выражению, для начала политического процесса "нужны двое, как в танго", но "на той стороне" предпочитают солировать и "танцуют брейк-данс".

Украинцы пребывают в унынии из-за провалившегося контрнаступления и осознания того, что конфликт продлится еще долгое время, сообщило агентство Bloomberg.

ТАСС собрал основную информацию о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили семь атак штурмовых групп и националистических подразделений ВСУ на запорожском и краснолиманском направлениях, наносили удары по позициям противника на донецком, купянском, херсонском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Общие потери ВСУ составили порядка 630 военнослужащих.

Уничтожены три танка и различные артиллерийские вооружения противника, в том числе производства США. Российские средства ПВО сбили в Николаевской области украинский самолет МиГ-29, в Херсонской области - украинский вертолет Ми-8. В Запорожской области нанесено поражение центру подготовки и применения беспилотников ВСУ.

Статистика от Шойгу

ВСУ за полгода так называемого контрнаступления потеряли более 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц вооружения, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По словам Шойгу, "тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя", а "лишь увеличили количество потерь" в подразделениях ВСУ.

Глава Минобороны отметил, что российские военнослужащие в ходе СВО "действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях".

Политическое урегулирование

Москва "не видит каких-либо сигналов - ни со стороны Киева, ни со стороны его хозяев - о том, что они готовы к какому-либо политическому урегулированию", заявил глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ.

"Для того, чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как в танго, но ребята с той стороны танцуют не танго, а брейк-данс", - обрисовал ситуацию Лавров. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал декрет, который запрещает вести переговоры с Россией. "А если вы послушаете, что говорят всякие генеральные секретари НАТО и Евросоюза, они говорят только одно: мы обязаны поддерживать Украину, потому что если Украина потерпит поражение, то это будет поражение для всего Запада", - добавил министр.

Переход в оборону

Президент Украины признал, что контрнаступление ВСУ не достигло тех результатов, на которые надеялись в Киеве. "Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт", - сказал он в интервью агентству Associated Press.

Объяснив неэффективность контрнаступления тем, что Украина не получила желаемого оружия от Запада, Зеленский добавил: "У нас новая фаза войны, и это факт. <...> Зима в целом - это новая фаза войны".

Накануне он провел совещание, на котором заявил о необходимости "ускориться со строительством" укреплений на границах с Россией и Белоруссией, а также вдоль линии боевого соприкосновения. "Это означает, что мы переходим в оборону", - прокомментировал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

О том, что "насущным вопросом" для ВСУ является "переформатирование фронта" и переход к "стратегической активной обороне", заявил и экс-глава украинского Генштаба Виктор Муженко.

Зима близко

Украину ожидает "действительно трудная" зима, заявила председатель комитета Верховной рады по интеграции с Евросоюзом Иванна Климпуш-Цинцадзе. "Мы находимся в более слабом положении, чем год назад. Наши возможности, к сожалению, не позволяют защитить все наши города, электростанции и мосты", - сказала она в интервью испанской газете La Razón.

Как сообщила пресс-служба Минэнерго Украины, по состоянию на 1 декабря "из-за непогоды и боевых действий" 492 населенных пункта в стране оставались без энергоснабжения. "Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий, плановые отключения электроэнергии не предусматриваются", - добавили в ведомстве.

Украинцы в унынии

Украину "охватило чувство уныния" из-за контрнаступления, которое не принесло результатов, и усиливающегося ощущения, что "конфликт не закончится в ближайшее время", сообщило агентство Bloomberg.

Из-за этого, по версии агентства, все больше наблюдается сопротивление призыву на военную службу. Мобилизация привела в армию только 10% от запланированного количества призывников, средний возраст украинского солдата - более 40 лет. Все эти факторы усиливают желание "добиться мира любой ценой", отметило агентство.

Позиция Орбана

Будапешт выступает против увеличения военной помощи Киеву со стороны Евросоюза, считая, что это все равно не позволит Украине победить Россию на поле боя, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Я убежден, что вместо войны нам нужно прекращение огня, поэтому мы должны финансировать не войну, а прекращение огня и после этого заключение мира", - сказал он в эфире радиостанции Kossuth.

Орбан также сообщил, что Венгрия против начала переговоров о присоединении Украины к Евросоюзу, поскольку считает, что она к этому не готова, а последствия такого шага не проанализированы. Он уточнил, что Венгрия не станет накладывать вето на начало переговоров, поскольку консенсус в ЕС по этому вопросу и без того отсутствует.

По мнению газеты Politico, из-за позиции Орбана Евросоюз движется к "серьезному кризису", который "может разразиться на саммите в середине декабря, когда лидеры ЕС должны принять историческое решение о вступлении Украины в сообщество и заключить ключевое соглашение по бюджету, чтобы предоставить Киеву спасательный круг в размере €50 млрд".