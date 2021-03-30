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"Спутник V" для Австрии, спор о третьей волне в РФ.
"Спутник V" для Австрии, спор о третьей волне в РФ.
"Спутник V" для Австрии, спор о третьей волне в РФ.
"Спутник V" для Австрии, спор о третьей волне в РФ.
"Спутник V" для Австрии, спор о третьей волне в РФ.
Пандемия COVID-19

"Спутник V" для Австрии, спор о третьей волне в РФ. Главное о коронавирусе за 30 марта

© Владимир Гердо/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 536 820 случаев заражения, из них новых — 8277 (минимум с 29 сентября). За сутки умерли 409 человек, за весь период — 98 442.
  • Показатели заболеваемости в России свидетельствуют о возможной третьей волне распространения вируса в стране, заявила замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова. В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что говорить о третьей волне преждевременно. При этом Роспотребнадзор не ожидает третьей волны.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 025 454 случая заражения, из них новых — 1291. Госпитализированы 799 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 127,5 млн случаев заражения, умерли 2 791 718 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Австрия собирается закупить у России с апреля 1 млн доз "Спутника V", медики страны считают вакцину безопасной и эффективной. При этом Еврокомиссия предупредила Австрию об "ответственности" за разрешение препарата.
  • Вакцины, которые используются сейчас, могут оказаться неэффективными уже через год из-за появления невосприимчивых к этим препаратам штаммов. Такое мнение высказали 77 экспертов-эпидемиологов и вирусологов из 28 стран, сообщила The Guardian.
  • ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки в Китай для выяснения происхождения COVID-19, главное из него читайте здесь. Глава организации заявил, что источник коронавируса все еще не обнаружен.
  • Вакцину AstraZeneca переименовали в Vaxzevria.
  • "Спутник V" одобрили в Мали.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Мурашко исключает поездки иностранцев в Россию для вакцинации от COVID-19 на данном этапе
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