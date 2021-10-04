Заболеваемость растет в большинстве регионов России. Главное о коронавирусе за 4 октября

Россия
- Всего зафиксировано 7 612 317 случаев заражения, из них новых — 25 781. За сутки умерли 883 человека. За весь период — 210 801.
- В стране медицинскую помощь сейчас получают более 950 тыс. заболевших COVID-19.
- Мишустин сообщил, что заболеваемость ковидом растет в большинстве регионов России.
- Мурашко заявил, что в России ковидом заболевают только 2% вакцинированных от коронавируса. Также он предупредил о предстоящем напряженном сезоне гриппа в России.
- Песков заявил, что темпы вакцинации от ковида в России оставляют желать лучшего.
- Челябинские власти вводят систему QR-кодов для массовых мероприятий.
- В Карелии и Мурманской области медики получат доплату за каждого вакцинированного от коронавируса.
- Эксперт: риск заразиться ОРВИ после перенесенного COVID-19 выше.
Москва
- Всего зафиксировано 1 650 649 случаев заражения, из них новых — 4 410. Это максимум с 17 июля.
- В столице соцработники вновь начали информировать пожилых людей о вакцинации от ковида.
- Рост госпитализаций пациентов с коронавирусом в городе превышает 20%.
- С начала учебного года в МГУ выявили более 200 случаев заболевания COVID-19.
- В ГУМе вновь открыли центр вакцинации от коронавируса.
- В Москве за выходные были применены меры к 34 ТЦ за нарушение санитарных ограничений.
Мир
- Всего зафиксировано более 235 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
- Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало третью дозу вакцины от коронавируса для людей с ослабленным иммунитетом.
- На Украине петицию против принудительной вакцинации поддержали более 25 тыс. человек.