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Срок действия QR-кодов остается прежним.
Срок действия QR-кодов остается прежним.
Срок действия QR-кодов остается прежним.
Срок действия QR-кодов остается прежним.
Срок действия QR-кодов остается прежним.
Пандемия COVID-19

Срок действия QR-кодов остается прежним. Главное о коронавирусе за 8 ноября

© Семен Антонов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 8 834 495 случаев заражения, из них новых — 39 400. За сутки умерли 1 190 человек. За весь период — 248 004.
  • Режим нерабочих дней продлили в пяти регионах России.
  • Россияне могут получить новый сертификат о вакцинации или перенесенном ковиде.
  • Роскомнадзор удалил или заблокировал 4,1 тыс. ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации или фейковыми QR-кодами.
  • В Минцифры заявили, что срок действия QR-кодов остается прежним. Некоторые пользователи портала госуслуг заметили, что срок действия QR-кодов изменился с года до шести месяцев. Это произошло в связи с техническими работами на портале.
  • Совет торговых центров попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову о поддержке из-за нерабочих дней.
  • Эксперт: дети в России стали болеть ковидом в десятки раз чаще с появлением дельта-штамма.
  • Глава Югры сделала шесть раз прививку от коронавируса "Спутником V" в рамках эксперимента.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 866 606 случаев заражения, из них новых — 4 982.
  • В Москве и Подмосковье завершился режим нерабочих дней.
  • Moscow Fashion Week отменили из-за пандемии.
  • Павильоны Московского зоопарка с 8 ноября можно посетить по QR-кодам.

Мир

  • Всего зафиксировано более 250 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
  • В Грузии введут "зеленые паспорта" для посещения общественных мест.
  • Советник Минздрава Италии заявил о четвертой волне пандемии в стране.
  • США начали требовать от въезжающих в страну иностранцев справку о вакцинации.
  • СМИ: тысячам морпехов США грозит увольнение, если они не привьются от коронавируса.
  • В Венесуэле начинают вакцинацию от коронавируса детей старше двух лет.
  • В Австрии ввели ограничения для непривитых от COVID-19.
  • На Украине вступила в силу норма об отстранении невакцинированных чиновников и педагогов.
  • У умственных нарушений при COVID-19 заподозрили связь с потерей обоняния.
Теги
Пандемия COVID-19
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