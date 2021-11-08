Срок действия QR-кодов остается прежним. Главное о коронавирусе за 8 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 8 834 495 случаев заражения, из них новых — 39 400. За сутки умерли 1 190 человек. За весь период — 248 004.
- Режим нерабочих дней продлили в пяти регионах России.
- Россияне могут получить новый сертификат о вакцинации или перенесенном ковиде.
- Роскомнадзор удалил или заблокировал 4,1 тыс. ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации или фейковыми QR-кодами.
- В Минцифры заявили, что срок действия QR-кодов остается прежним. Некоторые пользователи портала госуслуг заметили, что срок действия QR-кодов изменился с года до шести месяцев. Это произошло в связи с техническими работами на портале.
- Совет торговых центров попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову о поддержке из-за нерабочих дней.
- Эксперт: дети в России стали болеть ковидом в десятки раз чаще с появлением дельта-штамма.
- Глава Югры сделала шесть раз прививку от коронавируса "Спутником V" в рамках эксперимента.
Москва
- Всего зафиксировано 1 866 606 случаев заражения, из них новых — 4 982.
- В Москве и Подмосковье завершился режим нерабочих дней.
- Moscow Fashion Week отменили из-за пандемии.
- Павильоны Московского зоопарка с 8 ноября можно посетить по QR-кодам.
Мир
- Всего зафиксировано более 250 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
- В Грузии введут "зеленые паспорта" для посещения общественных мест.
- Советник Минздрава Италии заявил о четвертой волне пандемии в стране.
- США начали требовать от въезжающих в страну иностранцев справку о вакцинации.
- СМИ: тысячам морпехов США грозит увольнение, если они не привьются от коронавируса.
- В Венесуэле начинают вакцинацию от коронавируса детей старше двух лет.
- В Австрии ввели ограничения для непривитых от COVID-19.
- На Украине вступила в силу норма об отстранении невакцинированных чиновников и педагогов.
- У умственных нарушений при COVID-19 заподозрили связь с потерей обоняния.