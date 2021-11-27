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Много ли антител у подростков после вакцинирования?
Много ли антител у подростков после вакцинирования?
Много ли антител у подростков после вакцинирования?
Много ли антител у подростков после вакцинирования?
Много ли антител у подростков после вакцинирования?
Пандемия COVID-19

Много ли антител у подростков после вакцинирования? Главное о коронавирусе за 27 ноября

© EPA-EFE/ROBERT GHEMENT
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 9 536 825 случаев заражения, из них новых — 33 946. За сутки умерли 1 239 человек, за весь период — 271 531. 
  • Центр им. Н.Ф. Гамалеи планирует начать исследование своего препарата против ковида на основе моноклональных антител в первых числах следующего года, сообщил директор центра Александр Гинцбург. Также начинаются клинические исследования вакцины против нового коронавируса в виде спрея для носа.
  • Количество антител у подростков после вакцинации от ковида детской вакциной, несмотря на то, что ее концентрация в пять раз меньше, чем у "Спутника V", вырабатывается больше, чем у взрослого населения, заявил Александр Гинцбург.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 937 409 случаев заражения, из них новых — 3 430 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 260,8 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Массовая вакцинация важна для того, чтобы избежать мутации коронавируса и появления очень заразных и крайне опасных штаммов, заявил председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери.
  • Новый штамм коронавируса, получивший в пятницу название "омикрон", едва ли приведет к пандемии среди привитого населения, считает профессор Эндрю Поллард, руководивший испытаниями вакцины от коронавируса, созданной Оксфордским университетом и запущенной в производство компанией AstraZeneca.
  • По меньшей мере 50 новых случаев заражения коронавирусом, вызванных омикрон-штаммом, выявлены за пятницу на территории ЮАР.
  • Австралия, Бразилия, ОАЭ, Египет и Аргентина вводят дополнительные ограничения на авиасообщение и въезд пассажиров из африканских стран. 
  • В Великобритании, Чехии, Германии  выявили случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон".
  • Американская компания Moderna работает над созданием более мощной бустерной вакцины, которая сможет лучше защитить организм от новых мутаций коронавируса SARS-CoV-2, подобных обнаруженному недавно штамму "омикрон". 
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Какие страны ограничили авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса
Какие страны ограничили авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса
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