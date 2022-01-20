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Новые максимумы заражений в Москве и Петербурге.
Новые максимумы заражений в Москве и Петербурге.
Новые максимумы заражений в Москве и Петербурге.
Новые максимумы заражений в Москве и Петербурге.
Новые максимумы заражений в Москве и Петербурге.
Пандемия COVID-19

Новые максимумы заражений в Москве и Петербурге. Главное о коронавирусе за 20 января

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 10 938 261 случай заражения, из них новых — 38 850 (максимум с 13 ноября). За сутки умерли 684 человека, за весь период — 324 060.  
  • В Санкт-Петербурге выявили 4 753 случая заражения — максимум за пандемию.
  • Число повторных случаев заражения ковидом из-за "омикрона" выросло в России, по разным оценкам, от пяти до десяти раз, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Вероятность заразиться омикрон-штаммом у перенесших инфекцию составляет примерно 15–20%, тогда как раньше риск повторного заражения был менее 1–2%, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
  • Потеря обоняния и вкуса при заражении "омикроном" встречается реже, однако частыми симптомами являются першение, боль в горле и осиплость, заявила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Оксана Драпкина.
  • Штамм "омикрон" особенно опасен для детей от двух до пяти лет, сообщил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он отметил, что впервые у них стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации. Эксперт также призвал не рассчитывать, что с появлением "омикрона" число тяжелых случаев заболевания уменьшится.
  • Экспресс-тесты в целом выявляют коронавирус даже в случае заражения "омикроном". Но из-за того, что при "омикроне" заболевание развивается очень быстро, для более точного результата тест нужно делать в первые четыре дня с момента появления первого симптома, сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков.
  • Минздрав разработал рекомендации по дистанционной работе с лечащимися от ковида на дому.
  • Все данные по "Спутнику V" переданы в ВОЗ, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
  • Заразился народный артист СССР Олег Басилашвили. Он получил положительный тест, но никаких симптомов болезни нет.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 124 927 случаев заражения, из них новых — 11 557 (максимум за пандемию). Госпитализированы 930 человек.
  • В Москве свободно 50% коечного фонда для пациентов с COVID-19.
  • В метро начали звучать рекомендации по первым действиям при "омикроне".
  • Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с "омикроном" в Москве.

Мир

  • Всего зафиксировано более 338,3 млн случаев заражения, умерли 5 567 534 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Таиланд 1 февраля возобновит въезд привитых туристов без карантина.
  • США не собираются возвращаться к локдаунам из-за "омикрона", заявил президент Джо Байден.
  • Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что мир может столкнуться с гораздо более опасными пандемиями, чем COVID-19.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вновь перенес COVID-19, на этот раз после заражения омикрон-штаммом.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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