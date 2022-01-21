Удаленка для властей и новые максимумы. Главное о коронавирусе за 21 января

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 10 987 774 случая заражения, из них новых — 49 513 (максимум за пандемию). За сутки умерли 692 человека, за весь период — 324 752.
- В Петербурге ввели запрет на оказание плановой медпомощи и диспансеризации. Вакцинацию от всех заболеваний, кроме COVID-19, приостановят. В городе обновился максимум выявленных случаев заражения — 5 922 за сутки. По прогнозам, их число может вырасти до 10 тыс. в день.
- Премьер-министр Михаил Мишустин поручил по максимуму перевести в дистанционный формат как совещания, так и в целом работу федеральных органов власти. Это коснется в том числе аппарата правительства, федеральных министерств и их территориальных подразделений. Полноценная удаленка в администрации президента невозможна, но эпидемиологические риски минимизируются, и часть сотрудников работает дистанционно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- Минздрав призвал минимизировать посещение общественных мест.
- ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины от коронавируса "Конвасэл".
- Летальность от "омикрона", по грубым оценкам, в пять-десять раз меньше, чем от других вариантов коронавируса, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. При этом он полагает, что "дельта" может вернуться после волны омикрон-штамма.
Москва
- Всего зафиксировано 2 140 914 случаев заражения, из них новых — 15 987 (максимум за пандемию). Госпитализированы 1 064 человека — 6,7% от всех заразившихся. Число подтвержденных случаев заражения "омикроном" возросло до 1 831.
- Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин не обсуждали возможность введения локдауна в столице. Как заявил Дмитрий Песков, опыт работы в условиях пандемии позволяет городу не акцентироваться на таких мерах.
- Коэффициент распространения ковида в городе вырос до максимума с июня 2021 года, уровень коллективного иммунитета снизился до 66,6%.
Мир
- Всего зафиксировано более 343,1 млн случаев заражения, умерли 5 576 594 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- За неделю выявили почти 21 млн заболевших ковидом — это новый максимум за пандемию (подсчеты ТАСС).
- Привитые "Спутником V" c 1 марта смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста.