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Пандемия коронавируса нового типа

Заражение Проценко, свадьбы, похороны и фейки. Главное о коронавирусе за 31 марта

© Валерий Шарифулин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего заразившихся — 2337, новых случаев — 500.
  • Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Он чувствует себя хорошо и будет работать дистанционно. На прошлой неделе с Проценко общался президент России Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что глава государства регулярно проходит тест на коронавирус и что "все нормально". Здоровье мэра Москвы Сергея Собянина, который также контактировал с главврачом, "в порядке". Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер, которая ранее брала у Проценко интервью, сдала тест и ушла на карантин.
  • Совет Федерации одобрил законы: о возможном лишении свободы до семи лет за нарушение карантина (если оно привело к смерти двух и более человек); о штрафах до 300 тыс. рублей для здоровых граждан за нарушение карантина. Также одобрены поправки в Уголовный кодекс РФ о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение фейков, которое привело к тяжким последствиям. Подробнее читайте здесь
  • Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить средства россиянам для возвращения из-за границы. О других новых поручениях читайте здесь
  • Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков и перенести на более поздний срок даты регистрации браков, которые были определены ранее. 
  • Сроки вступительных экзаменов в российские вузы будут перенесены. При этом в Минобрнауки хотели бы начать новый учебный год 1 сентября. Ранее прием в вузы должен был начаться не позднее 20 июня.

Москва

  • Всего заразившихся — 1613, новых случаев — 387. Директор Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков заявил, что рекордное увеличение числа заразившихся обусловлено тем, что улучшилась выявляемость
  • В СИЗО Москвы ввели карантин и прекратили прием новых подозреваемых и обвиняемых. Исключение — изолятор №7 в Капотне. Также приостановлен вывоз заключенных в суды и на следственные действия.
  • Столичные ЗАГСы теперь проводят церемонии бракосочетания без гостей, в неторжественной обстановке. Жителей столицы также просят по возможности максимально сократить число прощающихся на похоронах.
  • "Пятерочка" запустила сервис доставки продуктов (пока только в Москве).

Мир

  • Всего заразились — более 767 тыс., умерли — 36 996 (4,82%).
  • Первые случаи заражения зафиксированы в Ботсване, полный список "зараженных" стран читайте здесь
  • Главный инфекционист США предупредил о возможной новой волне коронавируса осенью.

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Пандемия коронавируса нового типа
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