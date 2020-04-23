Самый низкий рост числа заражений. Главное о коронавирусе за 23 апреля

Россия
- Всего зафиксировано 62 773 случая заражения, из них новых — 4774, за сутки умерли 42 человека, за весь период — 555. Рост числа случаев заражения оказался самым низким с начала вспышки.
- МВД в условиях пандемии не будет выдворять иностранных граждан и аннулировать их документы.
- Минтруд предложил закрыть на карантин психоневрологические интернаты и дома престарелых. Коронавирус нашли у 457 человек в интернатах семи регионов России.
- Петербуржцы обратились в суд с требованием ввести режим ЧС из-за пандемии. Заявители признают, что вводимые в городе ограничения необходимы, но призывают власти действовать в рамках существующих правовых механизмов.
- Власти Крыма с 1 мая допустят к работе бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
- В Кремле пока не определили дату завершения ограничений.
- Возвращения из-за границы домой ожидают около 50 тыс. россиян.
Москва
- Всего зафиксировано 33 940 случаев заражения, из них новых — 1959.
- Мэр Москвы Сергей Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в городе. Он добавил, что считает преждевременным и рискованным разрешать прогулки москвичам.
- Москвичи с ОРВИ могут сообщить властям, если у них не взяли анализ на коронавирус. Телефон горячей линии: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00).
- В столице могут разрешить одиночные занятия спортом в утренние часы.
Мир
- Всего зафиксировано 2 628 987 случаев заражения, умерли 183 165 тыс. (6,97%).
- Доходы от туризма в мире в этом году могут сократиться на $500 млрд. По оценке Всемирной туристской организации, это приведет к потере миллионов рабочих мест.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не будут закрывать границы.