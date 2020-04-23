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Пандемия коронавируса нового типа

Самый низкий рост числа заражений. Главное о коронавирусе за 23 апреля

© Марина Лысцева/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 62 773 случая заражения, из них новых —  4774, за сутки умерли 42 человека, за весь период — 555. Рост числа случаев заражения оказался самым низким с начала вспышки.
  • МВД в условиях пандемии не будет выдворять иностранных граждан и аннулировать их документы.
  • Минтруд предложил закрыть на карантин психоневрологические интернаты и дома престарелых. Коронавирус нашли у 457 человек в интернатах семи регионов России.
  • Петербуржцы обратились в суд с требованием ввести режим ЧС из-за пандемии. Заявители признают, что вводимые в городе ограничения необходимы, но призывают власти действовать в рамках существующих правовых механизмов.
  • Власти Крыма с 1 мая допустят к работе бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины. 
  • В Кремле пока не определили дату завершения ограничений.
  • Возвращения из-за границы домой ожидают около 50 тыс. россиян

Москва

  • Всего зафиксировано 33 940 случаев заражения, из них новых — 1959.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в городе. Он добавил, что  считает преждевременным и рискованным разрешать прогулки москвичам.
  • Москвичи с ОРВИ могут сообщить властям, если у них не взяли анализ на коронавирус. Телефон горячей линии: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00).
  • В столице могут разрешить одиночные занятия спортом в утренние часы.

Мир

  • Всего зафиксировано 2 628 987 случаев заражения, умерли  183 165 тыс. (6,97%).  
  • Доходы от туризма в мире в этом году могут сократиться на $500 млрд. По оценке Всемирной туристской организации, это приведет к потере миллионов рабочих мест.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не будут закрывать границы.
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Пандемия коронавируса нового типа
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