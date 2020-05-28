Расписание прогулок, правила в кинотеатрах. Главное о коронавирусе за 28 мая

Россия
- Всего зафиксирован 379 051 случай заражения, из них новых — 8371. За сутки умерли 174 человека (максимум с начала вспышки), за весь период — 4142.
- Издание РБК опубликовало данные опроса Высшей школы экономики, показавшего, что треть россиян либо не верят в опасность эпидемии, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал таким россиянам быть более внимательными к информации о COVID-19.
- Многие храмы в регионах страны возобновили богослужения с участием прихожан.
- Роспотребнадзор совместно с Минкультуры утвердил рекомендации по возобновлению работы кинотеатров. Подробнее о них читайте здесь.
- РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции.
- Роспотребнадзор рекомендует школьникам сдавать ЕГЭ в масках и перчатках, но при плохой переносимости их можно будет снять.
- Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня приступят к поэтапному снятию ограничений.
Москва
- Всего зафиксировано 173 497 случаев заражения, из них новых — 2054.
- На mos.ru появилось расписание прогулок для москвичей.
- Для поездки в непродовольственные магазины нужно будет оформлять пропуск.
- Ограничительные меры сохранятся в столице до появления вакцины, считает мэр Сергей Собянин. При этом он отметил, что москвичи не должны "взаперти все время жить".
- Специалисты отмечают, что пик заражения коронавирусом в Москве уже пройден, сообщил Собянин.
- Мэр заявил, что в Москве не скрывают данные по смертности от коронавируса. Власти столицы предложили считать ее по рекомендациям ВОЗ.
Мир
- Всего зафиксировано более 5,6 млн случаев заражения, умерли около 350 тыс. человек.
- Число умерших с коронавирусом в США превысило 100 тыс.