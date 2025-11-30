Статья

Из юрты — к ученым: события президентской недели

Последняя неделя ноября стала для президента РФ Владимира Путина богатой на международные контакты - и это только начало, помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал необычайно насыщенный внешнеполитической повесткой декабрь.

Путин посетил с госвизитом Киргизию, поучаствовал в саммите ОДКБ, а в конце недели провел в Кремле переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном и пообщался с молодыми учеными. Кроме того, глава государства ответил на вопросы журналистов и напомнил им в контексте "утечки" разговора Ушакова со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, что в России, "во всяком случае, подслушивать нельзя" из-за уголовного наказания.

ТАСС собрал основные события президентской недели.

Не мирный план, а набор вопросов

Наиболее заметной темой прошедшей недели стал мирный план США по украинскому урегулированию.

Путин обсудил инициативу с предложившим содействие турецким президентом Тайипом Эрдоганом, заявив тому, что американские тезисы, "в принципе, могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования". О том, "что происходит по направлению достижений приемлемых <…> результатов мирными средствами", российский лидер на личной встрече проинформировал коллегу из Белоруссии Александра Лукашенко.

Как пояснил Путин журналистам, вашингтонский проект - это "набор вопросов, которые предлагалось обсудить": "Невежливо сейчас говорить о каких-то окончательных вариантах, поскольку их нет".

При этом "подписывать документы с украинским руководством бессмысленно", "невозможно юридически". "Нужно, чтобы вот наши решения были международно признаны основными международными игроками, - подчеркнул президент. - Нужно признание, но не от Украины сегодня". В Киеве есть здравомыслящие люди, но договориться с ними можно будет лишь в будущем, уверен Путин.

Сворачивание Украиной фронта неизбежно

Попытки США ускорить мирный процесс понятны: у ВС РФ "по всем направлениям сохраняется позитивная динамика, <…> темп движения войск увеличивается". При этом у противника же - 47,5 тыс. потерь только за октябрь, не восполняемых даже насильственной мобилизацией: "Минус, получается, 15 тыс., <…> и к этому надо добавить еще и дезертиров".

Красноармейск (укр. Покровск) - на 70% освобожден, Димитров (укр. Мирноград) - окружен, идут боевые действия в Константиновке, Северске, Купянск и Волчанск - полностью заняты, "войска группировки "Восток" весь укрепрайон ВСУ практически обходят с севера". Все это ведет к тому, что "сворачивание фронта будет неизбежным". "Те на Западе, кто понимает, к чему это может привести, настаивают на прекращении боевых действий как можно быстрее".

Высший по статусу

Центральным событием президентского графика стал государственный визит в Киргизию. За три дня в республике Путин провел серию двусторонних встреч, и не только с радушным хозяином, президентом Киргизии Садыром Жапаровым, но и с Лукашенко, и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

На саммите ОДКБ российский лидер рассказал о приоритетах стартующего в январе председательства РФ в организации. Он предложил "запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий".

С другими лидерами стран ОДКБ Путин посетил киргизскую юрту и даже сыграл на национальном инструменте комузе. Нашлось время для обсуждения насущных проблем: из Казахстана, например, "черный просто импорт, и, уж простите за моветон, прет просто" - "там же, в фуре, все: от гвоздей до бриллиантов и до телевизоров; но пускай запишут хотя бы шнурки за пять копеек, хотя бы что-то начнут платить".

Встреча в Кремле

Несмотря на позднее возвращение из Бишкека, уже в первой половине следующего дня Путин принимал зарубежного гостя - премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Отношения Москвы и Будапешта сейчас "основаны на самом лучшем" в истории двух стран. С учетом этого РФ была бы рада использовать Будапешт как площадку для переговоров с США на высшем уровне.

Орбан, отмечал Путин, "принадлежит к числу людей, которые видят реалии, реалии на земле, и, исходя из этих реалий, формулирует свою политическую позицию". "Вы прежде всего в своей работе отстаиваете интересы своей страны, Венгрии, и венгерского народа, - обратился президент РФ к гостю. - Это дает нам возможность не только разговаривать, но и искать решения любых проблем".

Бык размером с зал и суть счастья

Несмотря на перегруженность международной повесткой, начало и конец президентской недели были посвящены внутренним проблемам - и не в последнюю очередь экологии. В беседе с главой Мурманской области Андреем Чибисом в понедельник Путин подчеркнул: "Это ведь не только вопрос запахов, хорошо или плохо пахнет, это вопрос здоровья".

А в завершение рабочей недели, в пятницу Путин, беседуя с молодыми учеными, задал одному из них вопрос об использованных батареях: "Вы нам загадите всю почву, куда нам девать эти аккумуляторы?" Услышав сетование, что молодому специалисту все время задают такой вопрос, президент с горечью заметил: "Я знаю, мне тоже".

Интересовался глава государства, беседуя с учеными в ротонде Екатерининского зала Кремля: "Вы нас не будете кормить генно-модифицированными продуктами? Быка размером с эту комнату нам не будете давать на обед?"

А завершая встречу, президент резюмировал: "Самое главное, чтобы быть счастливым, - <…> заниматься творческой работой. Человек все время думает, чего-то добивается, ищет, находит, а потом видит, что его идея реализуется".