Участники форума в Сочи уверены, что РФ и Африка выбрали лучшее время для сотрудничества

Президент России Владимир Путин отметил, что взаимный товарооборот за пять лет вырос более чем вдвое, превысив $20 млрд, а в ближайшие четыре-пять лет он может вырасти еще в два раза

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Первый в истории саммит и экономический форум Россия - Африка открылись в среду в Сочи. Ожидается, что за два дня эти мероприятия посетят несколько тысяч гостей: от руководителей более чем 40 государств, а также министров и руководителей крупных африканских интеграционных объединений до фармацевтов и работников туристического бизнеса.

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Выступая на пленарном заседании, президент РФ Владимир Путин отметил хорошие перспективы для развития России с африканскими странами: по его словам, взаимный товарооборот за минувшие пять лет вырос более чем вдвое, превысив $20 млрд, а в ближайшие четыре-пять лет он может вырасти еще в два раза. Он заявил также, что Москва намерена расширять в Африке сеть торговых представительства. "Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки, - напомнил российский президент. - К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает $20 млрд". Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который выступил сопредседателем саммита, отметил, что результаты экономического форума Россия - Африка будут способствовать развитию потенциала стран континента и реализации их планов. Африканские страны рассматривают форум в Сочи как важную площадку для взаимодействия в сфере инвестиций и развития торговли с РФ, подчеркнул египетский лидер. Сейчас самое благоприятное время для выхода на африканские рынки компаний из России, заявил ас-Сиси и пригласил весь российский бизнес принять участие в развитии континента. Марафон на высшем уровне После выступления на пленарном заседании форума Путин, не теряя ни минуты, приступил к настоящему марафону встреч с африканскими коллегами. Как отмечал ранее его помощник Юрий Ушаков, провести часовые встречи со всеми 43 прибывшими в Сочи руководителями стран континента невозможно физически.

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Но к вечеру Путин, как и планировалось, успел переговорить и с египетским президентом ас-Сиси, и с его коллегой из ЮАР Сирилом Рамапосой, и с Мухаммаду Бухари - президентом Нигерии, самого густонаселенного государства Африки. Встретился российский лидер и с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, ставшим недавно лауреатом Нобелевской премии мира, и с председателем Суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом. Президенту Намибии Хаге Гейнгобу Путин предложил наладить сотрудничество в производства уранового топлива, а коллеге из Демократической Республики Конго Феликсу Чисекеди заявил, что считает его страну одним из самых перспективных партнеров для развития инвестиционного сотрудничества. Что касается Уганды, то Россия видит возможности для взаимодействия с ней в области строительства, развития информационных технологий и телекоммуникаций, сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, рассказал президент РФ на встрече с угандийским лидером Йовери Кагутой Мусевени. В беседе с президентом Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой, как сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, был подтвержден настрой на завершение расследование убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которое произошло год назад. И золото, и слоновую кость, и павлинов Африка во все времена считалась источником богатств, осталась такой и сейчас, хотя теперь источники прибыли - не прославившие континент еще в библейские времена золото и слоновая кость, а атомная энергетика, нефть, газ и железные дороги.

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Первый день работы форума принес вполне осязаемые практические результаты. Так, Россия и Эфиопия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, которое создает правовую основу для взаимодействия двух стран по широкому спектру направлений. Как отметил министр инноваций и технологий Эфиопии Гетахун Мекурия после церемонии подписания, его страна хотела бы до 2029 года запустить два блока АЭС мощностью по 200 МВт. Глава Росатома Алексей Лихачев также рассказал журналистам о планах госкорпорации в Египте, где в 2020 году будет начато строительство АЭС "Дабаа". Развивается сотрудничество в ядерной энергетике и с Намибией - там российская госкорпорация получила восемь лицензий на разведку и разработку урановых месторождений Большие планы в Африке у "Лукойла". Российская компания готова работать на континенте вместе с саудовской Saudi Aramco. До конца года "Лукойл" намерен завершить переговоры с правительством Ганы об окончательных условиях работы компании в этой стране. Также "Лукойл" в консорциуме с итальянской Eni подал заявку на разработку новых блоков месторождений в Республике Конго. Большие перспективы для взаимодействия Россия и страны Африки видят и в добыче алмазов. Глава компании "Алроса" Сергей Иванов в беседе с ТАСС опроверг появившуюся в прессе информацию о разногласиях РФ и Зимбабве по поводу стоимости алмазных активов в африканской стране. Наращивать сотрудничество "Алроса" планирует и с Анголой. Не остались в стороне и высокие технологии. Так, "Яндекс.Такси" планирует в ближайшее время внедрить в африканских странах, в которых присутствует агрегатор, технологии повышения безопасности перевозок, в том числе мониторинг скорости. Есть планы по совместному строительству и модернизации железных дорог. ОАО "РЖД" намерено изучить возможности такой работы в Египте, Нигерии, Анголе, Демократической Республике Конго. Способствовать убеждению африканских партнеров в преимуществах российской компании призван, в том числе, макет нового пассажирского вагона с душевой кабиной и зарядками для мобильных телефонов. На страже мира Но некоторые вопросы сотрудничества, как говорят дипломаты, любят тишину. О контрактах в сфере вооружений обычно принято говорить уже после их заключения, хотя сотрудничество на этом направлении развивается весьма активно. По словам главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, на Африку приходится 30-40% всего российского экспорта вооружений.

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