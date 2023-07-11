НАТО не пригласила Украину, Шойгу раскрыл потери ВСУ. События вокруг Украины

Украина на саммите НАТО в Вильнюсе ожидаемо не получила ни приглашения, ни графика вступления в альянс. В заявлении по итогам встречи сказано, что приглашение может быть направлено после достижения согласия всех стран - членов НАТО и выполнения необходимых условий.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж решил поставить Киеву ракеты большой дальности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и чреватым последствиями для украинской стороны.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления потеряли более 26 тыс. военных и свыше 3 тыс. единиц вооружения, проинформировал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он также предупредил, что в случае передачи Киеву американских кассетных боеприпасов Россия будет вынуждена "использовать аналогичные средства поражения".

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Украина и НАТО

Приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено Украине, "когда союзники придут к согласию и [когда Киевом] будут выполнены условия", говорится в заявлении по итогам саммита альянса в Вильнюсе.

Объясняя суть принятого решения, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что страны альянса утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине и создание совета Украина - НАТО. По словам Столтенберга, "это сильный пакет помощи для Украины и ясный путь к членству в НАТО".

О том, что Украина не получит на саммите ни приглашения, ни графика вступления в НАТО, прямо заявляли по прибытии в Вильнюс представители США, Бельгии, Венгрии, Дании, Норвегии и еще несколько государств.

Решение саммита вызвало недовольство у президента Украины Владимира Зеленского. "Беспрецедентно и абсурдно - когда нет никаких временных рамок ни для приглашения (!), ни для членства Украины; и когда добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины. Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса", - написал он в своем Telegram-канале.

Возможное вступление Украины в НАТО "потенциально очень опасно для европейской безопасности", это должны понимать те, кто принимает решения, заявил пресс-секретарь президента РФ.

Оружие для Киева

Отсутствие значительных успехов при осуществлении Украиной контрнаступления должно компенсироваться очередным расширением военной поддержки Киева со стороны НАТО, заявил Столтенберг перед открытием саммита организации в Вильнюсе.

Париж намерен передать Киеву "новые ракеты, которые позволят наносить удары на большом расстоянии", сообщил по прибытии на саммит президент Франции. По данным агентства France Presse, речь идет о ракетах SCALP дальностью до 300 км, первая партия которых уже поставлена Киеву. Украина получит в общей сложности 50 таких ракет, которые будут адаптированы для применения самолетами советского образца, сообщило агентство Reuters.

Германия направит Украине новый пакет военной помощи на сумму до €700 млн, заявил в Вильнюсе министр обороны ФРГ Борис Писториус. Как сообщается на сайте Минобороны ФРГ, в пакет войдут 40 бронемашин Marder и 25 танков Leopard старой модели 1 A5, а также 2 стартовые установки ЗРК Patriot, 5 ремонтно-эвакуационных бронемашин и 20 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Осло в текущем году увеличит финансирование Украины на 2,5 млрд крон (примерно $236 млн). Кроме того, еще 300 млн норвежских крон Осло передаст в натовский пакет помощи Киеву.

Новые поставки вооружений Киеву принципиально не изменят хода СВО, они "могут только утяжелить участь <...> киевского режима", подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Он назвал решение Парижа о поставках Киеву дальнобойных ракет ошибочным, "чреватым последствиями для украинской стороны" ввиду контрмер, которые вынуждена будет принять Россия.

Статистика от Шойгу

ВСУ с 4 июня потеряли в рамках так называемого контрнаступления более 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц вооружения, сообщил министр обороны РФ.

По данным Шойгу, за это время российские войска уничтожили 21 самолет, 5 вертолетов, 1 244 танка и другие боевые бронированные машины противника, в том числе 17 танков Leopard производства Германии, 5 колесных танков АМХ производства Франции и 12 боевых машин пехоты Bradley производства США.

Кроме того, уничтожено 914 единиц специальной автомобильной техники, 2 зенитных ракетных комплекса, 25 боевых машин реактивных систем залпового огня, 403 орудия полевой артиллерии и миномета, в том числе 43 американские артиллерийские системы М777 и 46 самоходных артиллерийских установок из Польши, США и Франции. Российские средства ПВО сбили 176 снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 беспилотника Украины.

Ход операции

ВСУ за прошедшие сутки пытались безуспешно наступать на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В частности, только на донецком направлении российские войска отразили девять атак противника. С учетом боев на запорожском, купянском и херсонском направлениях потери ВСУ превысили 510 человек.

Уничтожено около 30 единиц бронетехники, в том числе 7 танков, и различные артиллерийские вооружения ВСУ, среди них системы производства стран НАТО. В Херсонской области российские средства ПВО сбили 2 украинских самолета Су-25.

Кассетные боеприпасы

МИД Лаоса выразил "глубокую озабоченность" в связи с решением США передать кассетные боеприпасы Украине. В заявлении министерства подчеркивается, что Лаос, "являясь наиболее пострадавшей от кассетных боеприпасов страной в мире", призывает все государства "воздерживаться от любого применения, производства, передачи и накопления запасов кассетных боеприпасов".

С осуждением "преступного и опасного действия, которое толкает мир к новой катастрофе", выступила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая потребовала от США отказаться от поставок кассетных боеприпасов Киеву.

Национальный комитет по разминированию и содействию пострадавшим Камбоджи поддержал призыв премьер-министра страны Хун Сена к США и Украине отказаться от намерения использовать кассетные боеприпасы в конфликте с Россией.

Планы США по поставке кассетных боеприпасов Украине "грозят катастрофической эскалацией, затрагивающей будущее человечества", заявил МИД Сирии.

Без кассетных боеприпасов у Украины "не будет достаточно артиллерийских снарядов не только для осуществления контрнаступления, но, возможно, и для удержания нынешних позиций", заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Генсек НАТО оправдал решение США поставить Киеву кассетные боеприпасы "колоссальной потребностью" Украины в снарядах и пока сохраняющимися низкими темпами их производства на Западе.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак молчаливо согласился с передачей Соединенными Штатами кассетных боеприпасов Украине, отметила газета The Times, оценивая итоги переговоров Сунака с президентом США Джо Байденом.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков оправдал поставку США кассетных боеприпасов Киеву тем, что успехи Украины на поле боя в условиях идущего конфликта важнее конвенции по кассетным боеприпасам.

Правительство Канады не будет поставлять Украине кассетные боеприпасы, но продолжит оказывать Киеву военную помощь, заявила глава канадского МИД Мелани Жоли.

Россия "воздерживалась и воздерживается" от применения кассетных боеприпасов в спецоперации, но в случае поставки таких боеприпасов Киеву "российские вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения" против ВСУ, указал глава Минобороны РФ.