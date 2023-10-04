У Запада заканчивается оружие, Польша против помощи беженцам. События вокруг Украины

Американская администрация старается избежать прямого конфликта с Россией из-за Украины, но оставляет за Киевом решение об использовании переданных ему вооружений, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что страны Запада почти исчерпали запасы оружия для передачи Киеву.

Большинство жителей Польши выступает против дальнейшей финансовой поддержки украинских беженцев, свидетельствуют результаты социологического опроса.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, а также продолжали наносить удары по позициям противника на запорожском, купянском и херсонском направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Общие потери ВСУ превысили 490 военнослужащих.

Уничтожено несколько единиц бронетехники, включая танк, а также различные артиллерийские вооружения ВСУ, в том числе артсистема М777 и орудие М119 производства США. В районе населенного пункта Солдатское (Днепропетровская область) сбит украинский самолет МиГ-29.

США полагают, что у Украины в силу погодных условий остается порядка шести-восьми недель на проведение контрнаступления, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, для продолжения оказания помощи Украине со стороны Белого дома необходима поддержка Конгресса, который должен согласовать дополнительное финансирование.

Атаки на российские регионы

Самолеты Воздушно-космических сил России пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ, которая следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах, сообщили в Минобороны РФ. Один из диверсантов был взят в плен и рассказал о целях операции.

Кроме того, дежурные средства ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа.

Заявления Блинкена

Президент США Джо Байден с самого начала эскалации украинского кризиса старается избежать втягивания Вашингтона в прямой конфликт с Россией, эта установка является одной из его "путеводных звезд", заявил госсекретарь США в ходе выступления в Хьюстоне. При этом, по его словам, "наиболее быстрый способ прийти к дипломатии и завершить конфликт кроется в том, чтобы как можно сильнее укрепить позиции Украины" путем наращивания поставок военной техники и вооружений.

Согласно утверждению Блинкена, позиция Вашингтона "заключается в том, чтобы не поощрять удары за пределами Украины и не способствовать их нанесению". "Однако в фундаментальном плане эти решения предстоит принимать украинцам", - добавил госсекретарь.

Оружейные запасы иссякают

Страны Запада почти исчерпали запасы вооружений для поставок на Украину на фоне медленных темпов роста производства, заявил глава Военного комитета НАТО на Варшавском форуме по безопасности. "Мы передаем Украине вооружения и боеприпасы, однако наши склады не заполнены. Мы начали поставки с полупустых <...> складов в Европе. Теперь "дно бочки" уже виднеется", - сказал Бауэр.

Италия не располагает неограниченными ресурсами для помощи Киеву, признал министр обороны республики Гуидо Крозетто. По его словам, в плане военных поставок Украине Италия "сделала почти все, что могла сделать, дополнительных возможностей нет". Отметив, что "Украина постоянно просит о помощи", министр добавил, что заявление о подготовке восьмого пакета итальянской военной помощи Киеву, о котором ранее сообщил вице-премьер Антонио Таяни, - это пока только намерение.

Цена расширения

Принятие Украины в Евросоюз обойдется бюджету сообщества в €186 млрд в течение семи лет, сообщила газета Financial Times со ссылкой на документ секретариата Совета ЕС с оценкой финансовых последствий вступления новых членов. По данным издания, выплаты Украине будут включать €96,5 млрд в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС, а также €61 млрд из фонда сплочения ЕС с целью сокращения экономических и социальных различий и содействия устойчивому развитию.

Чтобы обеспечить эти расходы, "всем странам-членам придется больше платить и меньше получать из бюджета ЕС; многие государства, которые в настоящее время являются нетто-получателями, станут чистыми вкладчиками". Еще одним следствием расширения станет сокращение на одну пятую субсидий фермерам нынешних стран - членов ЕС.

Представитель Еврокомиссии Арианна Подеста отказалась комментировать газетную публикацию, сказав, что не знакома с данными процитированного исследования.

"Спонсоры войны"

МИД КНР решительно выступил против внесения Киевом трех крупнейших китайских нефтегазовых корпораций - CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation - в список "спонсоров войны" из-за сотрудничества с РФ. "Призываем украинскую сторону немедленно исправить ошибку, чтобы устранить ее негативное влияние" на двусторонние отношения, сказано в заявлении китайского дипломатического ведомства.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "шагом в верном направлении" решение Киева исключить венгерский банк ОТР из списка "международных спонсоров войны". Одновременно он потребовал освободить от санкций российское подразделение этого банка и четырех венгерских топ-менеджеров. Также, по словам Сийярто, Венгрия требует от властей Украины гарантий того, что впредь они не будут включать венгерские компании в число "спонсоров войны".

Помощь беженцам

Государственный секретариат Швейцарии по вопросам миграции назвал "неверными" сообщения местных СМИ о разработанной властями страны концепции по украинским беженцам, которая не исключает их возвращение на родину уже в начале 2025 года. "Сделанные в СМИ заявления о том, что конфедерация хочет "быстро избавиться от украинцев", являются неверными и вводят в заблуждение", - говорится в заявлении ведомства. В нем напоминается, что правительство Швейцарии не раз подтверждало намерение "сохранить статус защиты до тех пор, пока лица с Украины будут [в нем] нуждаться".

Большая часть граждан Польши считает, что республика должна перестать оказывать проживающим в стране украинцам финансовую поддержку, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Pollster для издания Super Express. Отвечая на вопрос, должна ли Польша продолжать финансово помогать украинским гражданам, в частности выделять им по 500 злотых (около $110) ежемесячно на каждого ребенка, 36% участников исследования ответили "конечно нет", 24% сказали "скорее нет". Решительных сторонников финансовой поддержки оказалось лишь 8%, еще 18% опрошенных ее поддерживают, но менее уверенно.