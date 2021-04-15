Рекордные темпы роста заражений в ряде стран. Главное о коронавирусе за 15 апреля

Россия
- Всего зафиксировано 4 675 153 случая заражения, из них новых — 8 944. За сутки умерли 398 человек, за весь период — 104 398.
- Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и закрывает — с Танзанией с 15 апреля до 1 июня.
- В МИД РФ предупредили планирующих поездки за рубеж россиян о больших рисках. Четыре недели подряд отмечается неуклонный рост мировой статистики заражений и смертности из-за коронавируса.
- Песков рассказал о самочувствии Путина после второй прививки от COVID-19. Со здоровьем у главы государства все в порядке.
- Власти Крыма не планируют усиливать противоковидные меры накануне курортного сезона. Предприятия санаторно-курортной сферы продолжат работу.
- Россияне в ОАЭ могут бесплатно привиться от коронавируса.
- Федеральное медико-биологическое агентство России получило разрешение на вторую фазу клинических исследований препарата для профилактики и лечения коронавирусной инфекции "Мир-19".
- Спикер Совфеда сообщила, пандемия коронавируса усложнила задачу противодействия терроризму.
- Эксперт заявил, что в России наметилась тенденция к росту числа зараженных коронавирусом. Вряд ли он будет сильным.
- В РФ разработали иммуноферментную тест-систему для определения антител к коронавирусу. Она полезна для принятия решения о дополнительной вакцинации.
Москва
- Всего зафиксировано 1 056 223 случая заражения, из них новых — 2 455 (данные Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве).
- Более миллиона москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19.
Мир
- Всего зафиксировано более 138,4 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Заболеваемость COVID-19 растет рекордными темпами в Индии, Турции, Иране и Аргентине. Сложной остается эпидемическая обстановка во Франции и Германии.
- Генсек правящей в Японии партии считает отмену Олимпиады одним из возможных вариантов. Также не исключено, что Олимпийские и Паралимпийские игры придется проводить без зрителей.
- В Италии четыре человека умерли от тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca. Эти случаи произошли в течение двух недель после инъекции.
- Южная Корея произведет 650 млн доз вакцины "Спутник V".
- Наиболее серьезными последствиями COVID-19 эксперт назвал воспаление сосудов и тромбы. Среди остальных — хроническое утомление, пониженное содержание кислорода в крови и повторные случаи заражения коронавирусом.