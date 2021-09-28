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Все новости
Заразился каждый 20-й россиянин.
Заразился каждый 20-й россиянин.
Заразился каждый 20-й россиянин.
Заразился каждый 20-й россиянин.
Заразился каждый 20-й россиянин.
Пандемия COVID-19

Заразился каждый 20-й россиянин. Главное о коронавирусе за 28 сентября

© Виталий Невар/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 464 708 случаев заражения, из них новых — 21 559. За сутки умерли 852 человека, это новый максимум. За весь период — 205 531. 
  • С начала пандемии коронавирусом заразился каждый 20-й россиянин.
  • Посольство России рассказало о новых правилах въезда в Туркмению.
  • На лечение больных ковидом в стационарах РФ в 2021 году потратили почти 300 млрд рублей.
  • "Известия": COVID-19 уменьшает шансы забеременеть, в том числе и с помощью ЭКО.
  • Президент РАН отметил эффективность российских вакцин против дельта-штамма.
  • В Удмуртии вход в культурно-досуговые заведения разрешили только вакцинированным.
  • В Пермском крае введут QR-коды для посещения массовых мероприятий.
  • Саратовские больницы приостанавливают плановую госпитализацию на фоне роста числа заболевших коронавирусом. Проведение плановой диспансеризации и профосмотров приостановили и в Башкирии.
  • Мишустин поручил выделить 100,6 млн рублей на испытания "Спутника V" среди подростков.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 626 918 случаев заражения, из них новых — 2 541.
  • Выдачу подарочных наборов пожилым за вакцинацию от COVID-19 продлили в столице.
  • Собянин выделил 700 млн рублей на заготовку плазмы для лечения пациентов с COVID-19.
  • Торговый центр "Атриум" могут закрыть за нарушение масочного режима.

Мир

  • Всего зафиксировано более 232,4 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
  • Темпы распространения коронавируса в мире за месяц снизились почти в полтора раза.
  • Власти Гонконга объявили о признании российских сертификатов вакцинации.
  • В ВОЗ заявили о праве стран самим решать, какие вакцины от COVID-19 применять.
  • Власти Японии утвердили отмену с 1 октября режима ЧС, введенного из-за коронавируса.
  • Индийский штат Гоа возобновит прием туристов после вакцинации всех жителей региона.
  • Коронавирусную инфекцию в тяжелой форме заподозрили в повреждении периферических нервов.
Теги
Пандемия COVID-19
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