Заразился каждый 20-й россиянин. Главное о коронавирусе за 28 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 7 464 708 случаев заражения, из них новых — 21 559. За сутки умерли 852 человека, это новый максимум. За весь период — 205 531.
- С начала пандемии коронавирусом заразился каждый 20-й россиянин.
- Посольство России рассказало о новых правилах въезда в Туркмению.
- На лечение больных ковидом в стационарах РФ в 2021 году потратили почти 300 млрд рублей.
- "Известия": COVID-19 уменьшает шансы забеременеть, в том числе и с помощью ЭКО.
- Президент РАН отметил эффективность российских вакцин против дельта-штамма.
- В Удмуртии вход в культурно-досуговые заведения разрешили только вакцинированным.
- В Пермском крае введут QR-коды для посещения массовых мероприятий.
- Саратовские больницы приостанавливают плановую госпитализацию на фоне роста числа заболевших коронавирусом. Проведение плановой диспансеризации и профосмотров приостановили и в Башкирии.
- Мишустин поручил выделить 100,6 млн рублей на испытания "Спутника V" среди подростков.
Москва
- Всего зафиксировано 1 626 918 случаев заражения, из них новых — 2 541.
- Выдачу подарочных наборов пожилым за вакцинацию от COVID-19 продлили в столице.
- Собянин выделил 700 млн рублей на заготовку плазмы для лечения пациентов с COVID-19.
- Торговый центр "Атриум" могут закрыть за нарушение масочного режима.
Мир
- Всего зафиксировано более 232,4 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
- Темпы распространения коронавируса в мире за месяц снизились почти в полтора раза.
- Власти Гонконга объявили о признании российских сертификатов вакцинации.
- В ВОЗ заявили о праве стран самим решать, какие вакцины от COVID-19 применять.
- Власти Японии утвердили отмену с 1 октября режима ЧС, введенного из-за коронавируса.
- Индийский штат Гоа возобновит прием туристов после вакцинации всех жителей региона.
- Коронавирусную инфекцию в тяжелой форме заподозрили в повреждении периферических нервов.