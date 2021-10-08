Ухудшение ситуации с ковидом в России. Главное о коронавирусе за 8 октября

Россия
- Всего зафиксировано 7 717 356 случаев заражения, из них новых — 27 246. За сутки умерли 936 человек. За весь период — 214 485. Это новый максимум с начала пандемии.
- В России не зафиксировали ни одной смерти, связанной с вакцинацией от коронавируса.
- Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России. Также он отметил, что после лечения ковида у пациентов может наблюдаться токсическое поражение печени.
- Эксперт сообщила, что постковидный синдром у пожилых людей протекает тяжелее.
- Власти Петербурга решили перевести одну из крупнейших больниц города на борьбу с ковидом.
- Примерно треть регионов России ввела или анонсировала QR-коды для привившихся от ковида.
- Вход в ТЦ в Татарстане возможен только по QR-коду.
- Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в большинстве отраслей в Челябинской области.
- В Свердловской области стали чаще обращаться за психологической помощью из-за ковида. Почитайте наш текст о том, как заболевание коронавирусом влияет на психику.
- Иностранцы смогут бесплатно привиться от ковида в Свердловской области.
- В Воронеже большинство школьников переведут на дистанционное обучение с 11 октября.
Москва
- Всего зафиксировано 1 668 064 случая заражения, из них новых — 4 595.
Мир
- Всего зафиксировано более 236,9 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
- Заболеваемость ковидом в мире снизилась до уровня июня.
- Что известно о прорывном лекарстве молнупиравире. Главное о пандемии из зарубежных СМИ.
- В Сингапуре представили прибор для обнаружения в воздухе вируса SARS-CoV-2.
- Мексика получила очередную партию российской вакцины "Спутник V".
- Австралия намерена использовать вакцины от Pfizer и Moderna в качестве бустерных.
- СМИ: число жертв эпидемии гриппа в Британии может побить рекорд 50-летней давности. В газете The Sun отметили, что иммунитет британцев к ОРВИ был ослаблен в результате карантинных мер, принятых властями для борьбы с пандемией коронавируса.
- В Южной Корее больных COVID-19 в легкой форме будут лечить амбулаторно.
- Байден: не сделавшие прививку от COVID-19 американцы подвергают экономику США риску.