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Ухудшение ситуации с ковидом в России.
Ухудшение ситуации с ковидом в России.
Ухудшение ситуации с ковидом в России.
Ухудшение ситуации с ковидом в России.
Ухудшение ситуации с ковидом в России.
Пандемия COVID-19

Ухудшение ситуации с ковидом в России. Главное о коронавирусе за 8 октября

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 717 356 случаев заражения, из них новых — 27 246. За сутки умерли 936 человек. За весь период — 214 485. Это новый максимум с начала пандемии.
  • В России не зафиксировали ни одной смерти, связанной с вакцинацией от коронавируса.
  • Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России. Также он отметил, что после лечения ковида у пациентов может наблюдаться токсическое поражение печени.
  • Эксперт сообщила, что постковидный синдром у пожилых людей протекает тяжелее.
  • Власти Петербурга решили перевести одну из крупнейших больниц города на борьбу с ковидом.
  • Примерно треть регионов России ввела или анонсировала QR-коды для привившихся от ковида.
  • Вход в ТЦ в Татарстане возможен только по QR-коду.
  • Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в большинстве отраслей в Челябинской области.
  • В Свердловской области стали чаще обращаться за психологической помощью из-за ковида. Почитайте наш текст о том, как заболевание коронавирусом влияет на психику.
  • Иностранцы смогут бесплатно привиться от ковида в Свердловской области.
  • В Воронеже большинство школьников переведут на дистанционное обучение с 11 октября.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 668 064 случая заражения, из них новых — 4 595.

Мир

  • Всего зафиксировано более 236,9 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
  • Заболеваемость ковидом в мире снизилась до уровня июня.
  • Что известно о прорывном лекарстве молнупиравире. Главное о пандемии из зарубежных СМИ.
  • В Сингапуре представили прибор для обнаружения в воздухе вируса SARS-CoV-2.
  • Мексика получила очередную партию российской вакцины "Спутник V".
  • Австралия намерена использовать вакцины от Pfizer и Moderna в качестве бустерных.
  • СМИ: число жертв эпидемии гриппа в Британии может побить рекорд 50-летней давности. В газете The Sun отметили, что иммунитет британцев к ОРВИ был ослаблен в результате карантинных мер, принятых властями для борьбы с пандемией коронавируса.
  • В Южной Корее больных COVID-19 в легкой форме будут лечить амбулаторно.
  • Байден: не сделавшие прививку от COVID-19 американцы подвергают экономику США риску.
Теги
Пандемия COVID-19
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